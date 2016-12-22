«Вторичка» дорожать не будет

заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики управляющей компании «Твоя столица. Управление ЧЕРНЫШЕВ

Необычная для летнего периода активность покупателей, наблюдавшаяся в этом году на вторичном рынке жилья Минска, была во многом обусловлена реализацией накопившегося за последний год отложенного спроса.

Те, у кого в конце 2015 — начале 2016 года на руках была тогда еще недостаточная сумма денег для приобретения квартиры, нынешним летом смогли решить жилищный вопрос. Этому способствовали значительное предложение квартир на рынке и стабильность цен, отмечающаяся с начала весны.

Активность покупателей была настолько высока, что период отпусков не оказал особого влияния на рынок. Лишь в июле наблюдалось небольшое ослабление спроса, причиной чего стала, скорее всего, осторожность покупателей в связи с деноминацией.

В августе прежняя активность вновь восстановилась. Отчасти этому способствовало приближение нового учебного года. В последние несколько лет среди покупателей все чаще можно увидеть родителей, приобретающих недорогое жилье для своих детей-студентов.

Летняя покупательская активность ввела продавцов в заблуждение относительно масштабов и продолжительности спроса на квартиры, поэтому некоторые понемногу начали повышать цены. Как следствие, по итогам августа и первой половины сентября был зафиксирован двухпроцентный рост цен.

«Повышение цен ничем не подкреплено, поскольку по итогам первой половины сентября уже отмечается существенное снижение активности покупателей, — считает заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Светлана Куделко. — Кроме того, все больше покупателей со вторичного рынка уходят на рынок новостроек, в частности в пригород Минска. В некоторых новостройках пригорода сейчас предлагаются квартиры с уже готовой чистовой отделкой по ценам существенно ниже вторичного рынка жилья столицы. Поэтому если продавцы «вторички» по-прежнему будут поднимать цены, то может повториться ситуация 2015 года, когда цены пошли вниз и с каждым днем поиска покупателя продавцы теряли свои деньги».

По мнению Светланы Куделко, завышенные цены сегодня могут обернуться значительными финансовыми потерями для продавцов завтра: «Дело в том, что доходы населения остались на прежнем уровне, а доступные кредиты до сих пор отсутствуют (кредиты под 17 % для нуждающихся не в счет). Да и экономическую обстановку в стране по-прежнему нельзя назвать стабильной. Так откуда же взяться повышению цен на квартиры?»

В качестве подтверждения неизменности ценовых предпочтений покупателей можно привести тот факт, что и в начале года, и сейчас основная доля спроса (около 60 %) приходится на квартиры ценой до 40 тыс. долларов.

«Чтобы избежать финансовых потерь, при установлении цены на квартиру продавцам необходимо ориентироваться не на цены предложения аналогичных квартир, а на цены реальных сделок, — рекомендует Светлана Куделко. — Цены предложения абсолютно неинформативны, поскольку сейчас в связи с их завышенным уровнем скидки при заключении договора купли-продажи могут достигать 20 %.

Кроме того, необходимо учитывать, что средний срок самостоятельной продажи квартиры посредством размещения объявления на профильных порталах составляет порядка 80 дней, тогда как наша практика показывает, что при наличии большой базы спросовых заявок и комплексных программ помощи продавцам и покупателям этот срок может быть снижен до 30 дней».

Аренда жилья

В августе значительно возросла активность квартиросъемщиков. Одна из главных причин — приток студентов, которые не были обеспечены местами в общежитиях. Основная потребность в квартирах для студентов была удовлетворена в августе, а первая половина сентября показала постепенное возвращение спроса на привычный для рынка уровень. Очевидно, что большая часть студентов-квартирантов выбирала недорогое жилье.

В начале сентября стоимость аренды квартир несколько увеличилась и составила в среднем: однокомнатных — 175 долларов в месяц, двухкомнатных — 225, трехкомнатных — 275. Самые дешевые квартиры предлагаются в аренду в Заводском районе. На ул. Ангарской или в Шабанах «однушку» можно снять за 130 долларов.

Традиционно дорогое жилье предлагается в центре города. Ставка аренды там будет напрямую зависеть от местоположения, ремонта и «элитарности» квартиры.

В Минске арендаторы готовы снимать однокомнатную квартиру за 200 долларов в месяц. Однако в этом случае жилье должно быть ухоженным и содержать минимальный набор мебели и техники. Следовательно, чем лучше состояние сдаваемого жилья, а также включаемой в аренду мебели и техники, тем больше плата.