Не стала бы стабильность застоем

Светлана СПЕЦИАН

На финансовом рынке Беларуси относительная стабильность. В течение довольно продолжительного времени курсы валют сохраняются на одном уровне, незначительно сдвигаясь то в одну, то в другую сторону. Эксперты объясняют это удачной конфигурацией внутренних и внешних факторов, влияющих на стоимость нашей национальной валюты.

За последние два с половиной месяца цена барреля нефти марки Brent снизилась лишь на 4 доллара, до 46 долларов. За этот период практически не изменился и курс российского рубля по отношению к американской валюте: он продолжает балансировать в диапазоне 64—65 руб. «Налаживается», по мнению финансовых аналитиков, и обстановка внутри страны. В частности, наконец­то стало положительным сальдо внешней торговли. По итогам января — июля оно сложилось в размере 64,3 млн долларов.

На укрепление рубля работает и население страны, продолжающее оставаться чистым продавцом иностранных денег. За восемь месяцев белорусы продали более миллиарда долларов. Правда, радоваться данному факту мешает то, что происходит это вовсе не от хорошей жизни. Граждане не готовы подстраивать свой образ жизни под снизившийся уровень доходов, поэтому достают заначки и несут их в обменники, объясняют ситуацию эксперты.

Размер золотовалютных резервов пока еще чудовищно мал — 4,7 млрд долларов при минимально требуемых 10 млрд. Тем не менее деньги белорусов, скупаемые Нацбанком, по крупицам перекочевывают в ЗВР, укрепляя государственную мощь, как и хотелось регулятору и правительству.

Совсем слабые сигналы об улучшении экономической ситуации подает реальный сектор. Если в начале года долги, в том числе просроченные, росли двузначными темпами, то сейчас они даже несколько снижаются месяц к месяцу. Например, на 1 августа просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на полтора процента по сравнению с 1 июля. При этом общая кредиторская задолженность за месяц приросла лишь на 0,2 %. За июль снизились даже объемы просроченной дебиторской задолженности (­2 %).

Увы, пока не уменьшаются просроченные долги по кредитам и займам. Предприятия не могут отдать банкам 2,3 млрд деноминированных рублей «старых» долгов, и каждый месяц эта сумма прибавляет примерно по 4 %.

Меньшими темпами растет общий объем кредитов и займов в экономике. За июль он даже снизился (­0,8 %). Это значит, что, несмотря на снижение ставки рефинансирования, жесткая кредитно­денежная политика все­таки делает свое дело и предприятия опасаются брать новые кредиты на общих основаниях, а льготных, судя по всему, дают все­таки меньше. Возможно, с этим связана активность многих банков, которые, уже не веря в потенциал флагманов, предлагают кредитные программы для малого и среднего бизнеса.

Как следует из последних заявлений экономических властей, государство хотело бы, чтобы предприятия научились находить деньги на финансовом рынке, в том числе на внешнем, а не в госбюджете. Правда, даже в этом вопросе боится дать много самостоятельности хозяйствующим субъектам. Например, в сентябре вступил в силу указ президента, позволяющий акционерным обществам продавать свои акции иностранным инвесторам через депозитарные расписки. Однако не успели отечественные ОАО изучить новые правила, как выяснилось, что решать, пользоваться данным инструментом или нет, будут не они, а президент.

Позитивно оценивая тенденции, эксперты и бизнес опасаются, как бы половинчатость многих решений не превратила стабильность в застой, а затем и в деградацию.