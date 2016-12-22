Только по решению президента

Елена ГРАЧ

Привлекать инвестиции в акционерный капитал с использованием иностранных депозитарных расписок можно только с разрешения президента.

Это предусмотрено постановлением Совета министров от 9 сентября 2016 года № 711. Как сообщила пресс-служба правительства, документ вносит дополнения и изменения в нормативные акты, регулирующие функционирование рынка ценных бумаг. В частности, Положение о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции которых принадлежат государству, дополнено нормой о том, что решение о выпуске акций с использованием иностранных депозитарных расписок может принимать только президент.

«Это означает, что всякий раз белорусскому ОАО с долей государства, намеревающемуся выпускать акции с использованием иностранных депозитарных расписок и планирующему привлекать таким образом иностранные инвестиции, будет необходимо получать соответствующее согласование президента», — прокомментировал «БР» новую норму старший юрист международной юридической фирмы COBALT Николай Артемьев.

Кроме того, постановление оговаривает особенности государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещение которых осуществляется с использованием иностранных депозитарных расписок, включая порядок присвоения временного государственного регистрационного номера дополнительному выпуску акций, размещаемых с использованием иностранных депозитарных расписок, а также аннулирования такого номера.

Вносятся изменения и дополнения и в другие документы. В частности, вводится требование для страховых организаций согласовывать с Минфином индивидуальные правила страховых резервов. Срок согласования составит 30 дней.

Увеличивается перечень документов, необходимых для регистрации выпуска жилищных облигаций в Государственном реестре ценных бумаг. Для регистрации нерезидентами в Беларуси проспекта эмиссии ценных бумаг теперь понадобится их признание (процедура квалификации). Кроме того, документ предусматривает сокращение срока регистрации биржевых облигаций.