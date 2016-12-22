Валютный рынок не обещает сюрпризов

эксперт-­аналитик компании TeleTrade в Беларуси Жанна КУЛАКОВА

У белорусского рубля есть все основания оставаться стабильным в ближайшие несколько месяцев.

В последнее время валютный рынок Беларуси стабилен. Курс валют меняется незначительно, а если проанализировать динамику за несколько месяцев, то мы увидим, что белорусский рубль сумел даже укрепиться. С 1 июля курс доллара в нашей стране снизился на 2,5 %, евро — на 1,1, российского рубля — на 3,5 %.

Факторы, влияющие на валютный рынок, можно разделить на две большие группы: внутренние и внешние. В группе внешних факторов наибольшее влияние на белорусский рубль оказывает ситуация на валютном рынке России, которая, в свою очередь, сильно зависит от мирового рынка нефти. Там все относительно стабильно: с 1 июля по 14 сентября курс национальной валюты РФ по отношению к доллару практически не изменился и продолжает балансировать в диапазоне 64—65 рос. руб.

Сейчас нефть больше подвержена колебаниям, чем российский рубль, тем не менее нефтяной рынок тоже был относительно спокоен. За последние два с половиной месяца цена барреля нефти марки Brent снизилась с 50 до 47 долларов. На рынок РФ этот фактор повлиял мало, потому теперь и на нашем внутреннем рынке нефтяные колебания зачастую остаются незамеченными.

Так что внешние рынки были благосклонны к нам и не создали никаких проблем для белорусского рубля. Да и внутри страны обстановка налаживается. Уже несколько месяцев подряд Нацбанк показывает весьма позитивную статистику. Например, сальдо внешней торговли наконец-то стало положительным. Если по итогам января — мая внешнеторговое сальдо было в минусе на 332,9 млн долларов, то по итогам января — июля стало положительным — плюс 64,3 млн долларов. Старые данные пересмотрели, добавилась статистика за июнь и июль, и вот картинка выглядит уже гораздо лучше, чем казалось всего несколько месяцев назад.

Положение во внешней торговле очень важно для валютного рынка, поскольку оно во многом определяет спрос на валюту со стороны юридических лиц. С учетом напряженной ситуации с сальдо в начале года юрлица до сих пор выступают чистыми покупателями иностранных дензнаков. Впрочем, за январь — август они скупили в общей сложности немного — всего 58,37 млн долларов. Негативного влияния на курсы это не оказало, поскольку минус по юрлицам с лихвой перекрыло население, которое за тот же период на чистой основе продало 1168,65 млн долларов. Кроме того, «чистые» 296,25 млн долларов на рынок принесли нерезиденты. В итоге за восемь месяцев совокупная чистая продажа валюты составила 1,4 млрд долларов. Для белорусского рынка это очень внушительная сумма.

Такие объемы чистого предложения валюты могли бы спровоцировать куда более существенное укрепление нашего рубля, чем сейчас. Судя по всему, «излишки» валюты скупает Национальный банк.

Сейчас перед правительством стоят две важные и непростые задачи: необходимо обслуживать государственный долг и одновременно наращивать золотовалютные резервы. Нацбанк оценивает необходимый для Беларуси уровень ЗВР в 10 млрд долларов, однако сегодня они составляют всего 4,7 млрд, при этом внешний госдолг превышает 13 млрд долларов. А ведь есть еще внутренний долг, значительная часть которого тоже сформирована в валюте.

Так что задачи действительно непростые, но Нацбанк с ними постепенно справляется. ЗВР увеличиваются уже семь месяцев подряд, притом что госдолг обслуживается по графику, а общая сумма выплат за 2016 год превысит 3 млрд долларов. На погашение долга как раз и идет валюта, которую активно сдают физлица. Кроме того, регулярно производятся новые валютные заимствования (кредит Евразийского фонда стабилизации и развития, облигации Минфина) и используются экспортные пошлины. Так что денег хватает. Однако на существенное укрепление рубля рассчитывать тоже не стоит: «излишки» валюты регулятор изымает из системы.

Для экономики это благо: слишком крепкий рубль может оказаться вредным для внешней торговли, так как белорусские товары станут дорогими для иностранных потребителей. Сейчас валютный рынок выглядит сбалансированным, рубль не слишком слабый и не слишком крепкий. В ближайшие несколько месяцев серьезных внутренних рисков для национальной валюты не просматривается, и у рубля есть шанс оставаться стабильным.

С внешними рынками сложнее, поскольку влиять на них Нацбанк не может никак. Не иск­лючено, что ближе к концу года российский рубль ослабеет, что может потребоваться для минимизации дефицита бюджета РФ. Если это действительно произойдет, белорусскому рублю будет труднее удержаться на текущих позициях. Впрочем, валютная картина в целом выглядит скорее позитивной, чем негативной.