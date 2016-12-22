Кредиты малому бизнесу. Код личного благополучия

Андрей СУПРУНЮК

Частную инициативу все чаще называют драйвером белорусской экономики, однако для реализации идей только активности недостаточно — нужна материальная платформа. Специальную программу поддержки частного бизнеса разработал «Беларусбанк». Он поможет превратить толковый стартап в надежную основу для будущего успешного проекта. Об этом мы и побеседовали с заместителем председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Александром ПОЛИВКО.

Александр ПОЛИВКО: я вижу интеллектуальный потенциал молодежи, которая хочет реально влиять на свое будущее.

— Александр Иосифович, у вас большой жизненный опыт. Вы серьезно занимаетесь бизнесом, сегодня — в правлении крупнейшего государственного банка и априори призваны решать задачи масштабной экономики: гиганты реального сектора — клиенты «Беларусбанка». Очевидно, что вам понятны и близки оба сектора — государственный и частный. Какова сейчас философия взаимоотношений с корпоративными клиентами разных форм собственности?

— Если коротко, толерантность. Одно не исключает другое. Банк всегда стремился оставаться надежным партнером для любого клиента независимо от объемов его бизнеса. Мы одинаково хорошо относимся как к государственным, так и к частным предприятиям.

Что касается малого и среднего предпринимательства, то такая деятельность была и остается наиболее массовым, гибким и динамично развивающимся сегментом экономики. Он способен повысить конкурентоспособность и эффективность белорусской экономики, в том числе посредством развития инновационной индустрии, может и станет свое­образным драйвером подъема экономики нашей страны. Более того, в данном случае очевидна и социальная составляющая — новые рабочие места, снижение уровня безработицы, создание устойчивого среднего класса, рост доходов бюджета на всех уровнях.

Сегодня можно достоверно утверждать, что банк имеет огромный опыт взаимодействия с корпоративными клиентами, в том числе с предприятиями малого и среднего бизнеса всех форм собственности. В дальнейшем мы будем наращивать свое присутствие на этом рынке путем расширения и совершенствования наших продуктов и услуг, поддерживать частную инициативу, помогать тем, кто хочет и может работать. Это прежде всего молодое поколение. Я вижу интеллектуальный потенциал молодежи, которая хочет реально влиять на свое будущее.

— Бытует такое слово, как бизнес-аппетит. Что может подвигнуть инициативного человека на занятие биз­несом?

— Ощутимая прибыль. Это можно стимулировать снижением налогов и комфортными ставками по заимствованным средствам. Кроме того, остается вопрос поля деятельности. Важно генерировать идеи и находить свою нишу.

— Что в связи с этим предлагает «Беларусбанк»?

— Банком принята комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, которую можно охарактеризовать как некий этап совершенствования работы с данной категорией клиентов. Кроме кредитов и прочих банковских продуктов и услуг, наши клиенты могут воспользоваться разно­образными, нужными конкретному предприятию комплексными пакетами услуг компаний холдинга — АСБ «Консалт», АСБ «Лизинг», АСБ «Брокер» — по составлению за приемлемую цену бизнес-планов, а также по бухучету, аудиту.

— Хотелось бы узнать подробности об условиях кредитования.

— Кредит может быть выдан на срок до семи лет. В зависимости от целевой направленности и фактора инноваций процентная ставка по кредитам в белорусских рублях составляет от 0,5 ставки рефинансирования, но не больше ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 1 %.

— Надо сказать, это весьма привлекательные условия. Да, кредитование — традици­он­ный способ получения за­емных средств, но сегодня важна не только конкурентная ставка, но и отсутствие бумажных проволочек. Как обстоят дела с оперативностью при решении вопросов?

— Понимаю, время — деньги. Всячески ратую за систему «одно окно». Мы постоянно совершенствуем свои бизнес-процессы, стремимся минимизировать, насколько это возможно, объем предоставляемых документов для получения кредитов, развиваем каналы дистанционного банковского обслуживания на WEB-платформе. Это и программный комплекс «Клиент-Банк», и новый мобильный продукт «Удаленный депозит». Словом, стараемся полностью исключить не только проволочки, но и бумагу, идти навстречу клиенту и в ногу со временем.

— «Беларусбанк» представлен во всех регионах страны. Можно ли сделать срез: где предпринимательство развивается наиболее активно?

— В плане привлечения денежных средств для развития предпринимательства самой активной является столица. Из областей — западные: Гродненская и Брестская. Например, доля Минской области по заключенным кредитным договорам составляет 21,6 %, Гродненской — 17,7 %. С принятием решений на уровне государства импульс для развития получили малые города.

— Какие проекты по сферам деятельности превалируют?

— Это сфера услуг, производство, сельское хозяйство, торговля. В нашей клиентской базе доля малого и среднего корпоративного сегмента составляет свыше 70 %. Смею заверить, что в ближайшие годы работа в этом направлении останется одной из приоритетных задач банка, позиционирующего себя универсальным брендом, находящимся всегда рядом.

— Александр Иосифович, какие еще рычаги следует включить, чтобы развитие малого и среднего бизнеса не тормозилось?

— Нужно последовательно и планомерно работать с человеком, как говорят, с младых ногтей воспитывать мотивированность к действию, желание трудиться. Ведь все проблемы — от головы, а менять ментальность, пожалуй, самая трудная задача. Поэтому мы много делаем для продвижения идей предпринимательства и формирования позитивного отношения к деловым людям. В частности, два года банк поддерживает проект «Мой бизнес» на телеканале ОНТ.

Это очень нужная, полезная, своевременная школа для предпринимателей. Да, информация в проекте подавалась на популярном уровне, но все это в копилку позитивного восприятия обществом самого понятия честного, порядочного, транспарентного бизнеса и понимания того, что только инициатива и упорный труд позволят обеспечить благополучие семье, экономическую безопасность — обществу.

Я очень надеюсь на то, что все больше людей в нашей стране будут говорить о себе: «Мой бизнес успешен!» Думаю, слова телеведущего Дениса Курьяна («Ничего личного — просто бизнес») стоит перефразировать: «Это не просто бизнес, а дело личное!»