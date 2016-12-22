Культурная дипломатия во имя независимости

аналитик Либерального клуба Вадим МОЖЕЙКО

МИД страны намерен активизировать сотрудничество с белорусской диаспорой. О каких проектах может идти речь и в чем польза такого сотрудничества для культурной дипломатии?

На заседании консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД речь шла о планах по созданию Белорусского дома в Минске и о подготовке к VII Съезду белорусов мира. «Подготовка и проведение этого мероприятия станет одним из главных направлений работы в сфере взаимодействия с соотечественниками. На этом съезде должны быть приняты действительно важные решения, которые позволят активизировать деятельность белорусов зару­бежья», — заявил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Действительно, съезд 2017 года — отличная возможность наладить контакты между МИД и белорусскими диаспорами. Достаточно посмотреть на логотип (герб «Погоня» на фоне половинки земного шара) традиционного организатора этого форума — Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына», чтобы понять: для МИД это нетривиальная задача. Тем не менее в хороших отношениях заинтересованы все.

Для МИД взаимодействие с диаспорой — это шанс наладить культурную дипломатию через белорусов зарубежья. Называемая также внешней культурной политикой, она представляет собой продвижение интересов государства за рубежом через мягкое социокультурное сотрудничество.

В успешной мировой практике акторами культурной дипломатии являются чаще всего гибридные институции: они получают некоторую ресурсную и организационно-политическую помощь от своих государств, взаимодействуют с посольствами, однако функционируют и автономно, самостоятельно разрабатывая стратегии деятельности и находя финансирование. Знакомые белорусам примеры — Польский институт, Британский совет, Институт имени Гете.

Сегодня у нас нет стратегии внешней культурной политики, не сформулированы ее цели и приоритеты. Отдельные активности посольств или Минкульта (вроде Дней культуры Беларуси) хотя и могут быть успешными сами по себе, но в целом носят несистемный характер и оттого не дают эффективной комплексной отдачи.

Между тем сегодня кризис на юго-востоке Украины продемонстрировал, насколько мощной может быть отдача от мягкого, но длительного и системного информационного и культурного влияния — в данном случае мягкой силы «русского мира», воздействовавшей на Крым и Донбасс задолго до 2014 года.

Безусловно, влияние мягкой силы далеко не обязательно является столь деструктивным. Как показывают результаты работы вышеупомянутых европейских институтов культурной дипломатии, основная цель — продвижение привлекательного образа страны в ключевых регионах за рубежом, в первую очередь через инструменты культуры — язык, искусство и даже национальную кухню.

На заседании в МИД говорили о Белорусском доме в Минске, в котором будут открыты Музей белорусского зарубежья и залы для мероприятий различных обществ дружбы. Даже в таком масштабе Владимир Макей «попросил представителей бизнеса и организации белорусов рассмотреть возможность финансового участия в реализации проекта». Другими словами, в кризис лишних денег у государства нет. В этом контексте становится ясно, что в ближайшее время говорить о создании за рубежом сети Белорусских домов можно, только если проект материально поддержат негосударственные структуры.

В целом позицию МИД можно оценить как конструктивную: взаимодействовать с диаспорами нужно независимо от того, нравятся их убеждения государству или нет. Если в 2017 году на съезде действительно удастся принять совместные стратегические решения и задействовать потенциал диаспоры для белорусской культурной дипломатии, это может стать важным шагом на пути формирования позитивного имиджа нашей страны за рубежом.

На встрече Владимир Макей не скрывал, для чего в конечном счете государству нужно взаимодействие с диаспорами, и призывал белорусов зарубежья содействовать сохранению суверенитета и независимости страны. Это ценность, которая сегодня очень важна и способна консолидировать самых разных людей и организации. С другой стороны, именно благодаря культурной дипломатии диаспоры будут содействовать укреплению культурной безопасности и самой Беларуси.