Частник не мил даже в гандболе

Антон РОГАЧ

Конфликт между Белорусской федерацией гандбола (БФГ) и лучшим отечественным клубом БГК им. Мешкова обострился с принятием нового регламента первенства страны.

Второго сентября исполком БФГ утвердил регламент и календарь национального чемпионата по гандболу. Были приняты сущест­венные изменения. Во-первых, ужесточен лимит на легионеров: теперь в первые 15 минут игры на площадке может находиться не более трех варягов, в оставшееся время — максимум четверо.

БГК идет к тому, чтобы стать одним из лучших в Европе, но в Беларуси этому рады не все.

Во-вторых, принято резонансное «правило левшей». Новый регламент обязывает клубы в течение первых 15 минут выпускать на позицию правого полусреднего как минимум одного леворукого игрока-белоруса ростом не ниже 190 см. Причиной принятия такого решения стал дефицит в сборной страны гандболистов этого амплуа.

Регламент в новой редакции был принят практически в последний момент, за день до старта женского чемпионата Беларуси и за восемь дней — до мужского. В серьезных спортивных лигах изменения принимаются как минимум за год до начала турнира, но никак не накануне.

Все против одного

Вышеназванные решения стали поводом для возникновения очередного витка напряженности между БФГ и лучшей командой страны — БГК им. Мешкова. Брестский клуб — единственная частная структура в гандболе, не зависящая от бюджетных средств. Проводимая им политика (а руководители БГК хотят сделать его одним из лучших коллективов Европы) давно вызывает нарекания функционеров федерации. Неудивительно, что принятый регламент сразу же вызвал протест в городе над Бугом: там документ расценили как направленный конкретно против БГК им. Мешкова.

Что касается «правила левшей», то брестский клуб «считает данную инициативу бессмысленной и не добавляющей авторитета Беларуси за рубежом. Она уже вызвала иронию в европейской гандбольной среде», — заявили представители БГК.

Также брестчане считают ангажированным ужесточение лимита на легионеров. Дело в том, что иностранцы есть только в БГК. Следовательно, никто, кроме этой команды, нарушить лимит в принципе не может.

Нынешние изменения вовсе не предел

Так, председатель БФГ Владимир Коноплев не исключил ужесточения лимита на легионеров уже в следующем сезоне, а также включения БГК им. Мешкова в число участников чемпионата Беларуси — 2017/18 с начальной стадии (сегодня БГК принимает участие в первенстве со второго этапа).

Разумеется, такой вариант также вызывает негодование в Бресте. Осенью у клуба насыщенный международный календарь, ведь БГК представляет нашу страну на международной арене — в SEHA-лиге и Лиге чемпионов, куда входят лучшие команды Старого Света. Логично было бы отдать приоритет участию белорусского полпреда в этих турнирах, тем более что БГК делегирует в чемпионат страны вторую команду, которая принимает участие в нем с начальной стадии.

Кость в горле

БГК им. Мешкова — проект, уникальный для белорусского спорта. Казалось бы, деятельность и игра успешной частной команды должны вызывать гордость у функционеров БФГ. Однако на деле получается наоборот. Увы, пренебрежительное отношение к частным инициативам характерно для Беларуси.

По мнению председателя БФГ Владимира Коноплева, БГК им. Мешкова борется за собственные интересы в ущерб интересам отечественного гандбола в целом и сборной страны в частности. Например, глава национальной федерации считает, что брестчане должны ставить чемпионат Беларуси выше SEHA-лиги (последнюю чиновник называет любительским турниром). Между тем в данном турнире выступает, например, финалист Лиги чемпионов последних двух лет — «Веспрем» (Венгрия). Что лучше: бороться с заведомо слабыми оппонентами в своей стране или совершенствоваться в матчах с лучшими зарубежными коллективами? Ответ очевиден.

Кроме того, руководство БФГ склонно винить брестский клуб в проблемах национальной сборной. По мнению федерации, приглашая легионеров, БГК сужает возможности для роста отечест­венных спортсменов. При этом многие эксперты занимают прямо противоположную позицию. Они считают, что варяги, будучи высококлассными мастерами, служат примером для местных игроков и помогают им совершенствоваться.

Не все хорошо и в чемпионате Беларуси, за организацию которого как раз и отвечает БФГ. Так, в межсезонье закрылся еще один клуб — ГК им. Левина. Если четыре года назад реально соперничали три белорусских клуба («Динамо», СКА и БГК им. Мешкова), то сегодня у брестчан просто нет конкурентов. Похоже, руководству федерации проще создавать проблемы сильному клубу, чем заниматься повышением уровня проводимого под ее эгидой турнира.

Между тем в БГК, в отличие от федерации, все отлично. Команда из года в год улучшает свой результат в Лиге чемпионов и приближается к лидерам европейского гандбола. Тем более удивительно, что такие достижения принадлежат частному, не получающему государственной подпитки клубу.

Сегодня пути развития нашего спорта существенно отличаются от общемировых тенденций. Так, он испытывает огромный дефицит частного капитала. Однако, вместо того чтобы исправить положение, своими действиями Белорусская федерация гандбола лишь отпугивает потенциальных инвесторов.