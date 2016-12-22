Антон РОГАЧ

Ведущая гоночная серия мира «Формула­1» будет продана за 8,5 млрд долларов. Смена владельца сулит и значимые изменения.

Инвестиционный фонд CVC Capitals Partners, де-факто контролирующий серию (остальные акционеры банально не имеют права голоса), продаст свой актив. Нынешние владельцы приобрели свою часть акций в 2005 году, потратив 2 млрд долларов.

Удастся ли придать болидам новое ускорение?

Покупателем стала компания Liberty media — крупная американская медиакорпорация. Ее владелец Джон Мэлоун, с состоянием в 7,1 млрд долларов занимающий 184-е место в списке Forbes, имеет долю и в таких корпорациях, как Starz Inc. (49 %) и Discovery Communications (51 %).

В ногу со временем

Данная сделка интересна не только самим фактом продажи и названной суммой. Дело в том, что в последние годы «Формула-1» переживает кризис. Если раньше, во времена телевизора как главного медиаканала, она была сверхпопулярна, то сегодня просела с коммерческой точки зрения.

Так, по некоторым данным, за последние пять — семь лет глобальная телеаудитория «Формулы-1» сократилась на четверть — с 600 млн до 450 млн человек. Одна из причин — перевод трансляций в ряде стран на платные каналы.

Впрочем, есть и более глубинные причины. Так, промоутеры «Формулы-1» явно запоздали с активным выходом в Интернет, куда мигрировала значительная часть аудитории. Так, во Всемирной паутине гоночная серия до сих пор не транслируется по платной подписке.

Только недавно «Формула-1» обзавелась аккаунтами в социальных сетях. Кроме того, в последние годы ее организаторы ввели ряд неоднозначных правил, малопонятных среднестатистической аудитории, а система распределения доходов приводит к увеличению разрыва между богатыми и бедными участниками серии.

Как ожидается, решить насущные проблемы поможет приход новых владельцев. Речь идет как о спортивной, так и о коммерческой составляющей. Правда, вернуть былую популярность — задача не из простых.

Без резких движений

Вероятно, главный промоутер серии Берни Экклстоун будет работать в ее топ-менеджменте еще три года. Должность же президента займет американец Чейз Кэри, в дальнейшем именно он будет руководить «Формулой-1».

При всех проблемах проект остается весьма прибыльным. Реклама, доходы от продажи телетрансляций и, главное, взносы организаторов за право провести у себя тот или иной этап — основные источники доходов самой известной го­ночной серии в мире. Всего «Формула-1» зарабатывает до 2 млрд долларов в год. Эти деньги делятся между командами-­участницами и владельцами серии.

Тем не менее сегодня «Формуле-1» есть куда стремиться: нужно решать проблемы, пусть и не катастрофические, но все же влияющие на доходы. Смена владельца должна стать предпосылкой для реформ.