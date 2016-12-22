Осторожно: гейты закрываются!

Алексей КУТОВЕНКО

Новые правила для IP-­телефонии в Беларуси вступят в силу 18 сентября. Как будут реализованы нормы указа № 98 «О совершенствовании порядка передачи сообщений электросвязи» и как они отразятся на пользователях таких услуг?

Указ уже дополнен ведомственными документами — постановлениями и приказами. Вне закона оказывается применение средств, преобразующих протоколы передачи данных и использующих номера, которые не принадлежат вызывающему абоненту. Запрещено прибегать к услугам иностранных фирм для телефонных вызовов белорусских абонентов. Помимо того, наложен запрет на передачу трафика IP-телефонии без регистрации оборудования.

Эти меры направлены в первую очередь против шлюзов — точек, связывающих интернет-­трафик и обычные телефонные сети. Такие шлюзы используются для звонков из мессенджеров в обычные сети. Именно они вызывают у операторов связи наибольшее раздражение.

Напомним, что еще в начале 2000-х в Беларуси прошел судебный процесс, предметом которого было создание такого шлюза. На короткий промежуток времени он составил конкуренцию даже «Белтелекому», сбивая цены на международный телефонный трафик в Беларусь.

Подчеркнем, что возможность легального перевода звонков из Интернета в другие сети осталась. Правда, понадобится зарегистрировать шлюз в соответствии с требованиями Положения о системе противодействия нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи. Это относится только к сетям общего пользования, поскольку применение IP-телефонии в корпоративных компьютерных сетях не требует регистрации.

Как работает система?

Шлюзы будут выявляться специально разработанным программно-­техническим комплексом, от­слеживающим абонентов с аномальным поведением, автоматически.

Следующий компонент системы — реестр принадлежности сетевых адресов. Это база данных, в которой будут храниться сведения об адресах и параметрах соединения белорусских абонентов с интернет-ресурсами, а также о применяемом для этого оборудовании.

При оказании услуги связи операторы обязаны в режиме реального времени подтверждать сведения о своих абонентах. Эта процедура будет производиться с помощью средств Общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), которая хранит, в частности, паспортные данные граждан.

За техническую реализацию процедуры отвечает РУП «Нацио­нальный центр электронных услуг». Доступ к информационным ресурсам системы получат органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Выявленные подозрительные номера попадут в отдельный реестр абонентов. Операторы связи получили право отключать номера таких пользователей от сети. Доказывать свою невинов­ность с помощью пояснений и документов, подтверждающих отсутствие нарушений, придется самому абоненту.

Что изменится для многочисленных пользователей интернет-­телефонии?

Люди, привыкшие звонить с мессенджера на мессенджер, скорее всего, вообще не заметят изменений. Фирмам, благодаря интернет-звонкам экономящим на связи с филиалами, сотрудниками и клиентами, придется легализовать свое оборудование. Сисадминам, развернувшим удобную связь по IP-протоколу в офисе организации, будет достаточно убедиться, что внутренний трафик не выходит в общие телефонные сети.

В наибольшей степени указ затронет интересы операторов интернет-мессенджеров. Для того чтобы работали звонки в сотовые и стационарные сети, придется договариваться. Потребуются дополнительные затраты, что не может не сказаться на стоимости услуг. Будет ли это изменение значительным, зависит от условий, которые выдвинут белорусские операторы связи, и степени заинтересованности владельцев интернет-мессенджеров в нашем рынке.

На первый взгляд, все гладко. Однако под отдельные положения указа формально подпадает и ряд смежных технологий, предусматривающих операции с сетевыми адресами абонентов. Легален ли антиопределитель номера? Будет ли считаться нарушением использование VPN-сетей и прокси-серверов, скрывающих реальные адреса пользователей? Пока нам остается только ждать реализации на практике норм документа.