Идея висела в воздухе

Алексей КУТОВЕНКО

Белорусские разработчики проекта Kino­mo заключили соглашение с крупным инвестором.

Артем Ставенко и Кирилл Чикеюк одержали очередную победу со своим детищем — проектом

Kino-mo. Договор об инвестициях в их компанию подписал американский миллиардер Марк Кьюбан, в активе которого уже более 50 фирм. Состояние Кьюбана оценивается в 4 млрд долларов.

В январе 2016 года в рамках ежегодной выставки CES-2016 в Лас-Вегасе английская компания Kino-mo, созданная белорусами, представила раннюю версию своего 3D-дисплея. Система создает впечатляющую трехмерную иллюзию: кажется, что видео и изображения буквально висят в воздухе. Допускается удаленное управление сетью таких устройств (кстати, весьма экономичных), а загрузка изображений может производиться беспроводным способом «из офиса».

Заинтересовавшись разработкой компании Kino-mo, Марк Кьюбан несколько недель тестировал ее в Техасе. «За это время наша команда ответила на десятки его вопросов. Недавно переговоры, продолжавшиеся более полугода, завершились подписанием договора. Это очередное расширение возможностей развития проекта. Такие договоренности позволяют погрузиться в работу с головой, чтобы запустить продукт в массовое производство как можно скорее», — сказал Артем Ставенко.

В соответствии с инвестиционным договором стороны не разглашают сумму и условия сделки. Средства пойдут на подготовку дополнительных патентов, производство девайсов и наем специалистов.

Головной офис компании Kino-mo (5 человек) находится в Лондоне, а центр разработки (15 человек) — в Минске. «С приходом инвестора наша команда будет активно расширяться, поэтому в Беларуси сейчас мы ищем лучших из лучших, которые готовы развивать наш продукт», — заявил Кирилл Чикеюк.

В 2015 году разработка белорусской команды одержала победу на престижном британском конкурсе стартапов Pitch to Rich от Ричарда Бренсона. Приз победителям — 150 тыс. фунтов стерлингов (более 230 тыс. долларов). Эти деньги были потрачены на маркетинговые программы, а также на консультационные услуги.

Сейчас 3D-дисплеи тестиру­ются партнерами и дистрибью­торами в 17 странах мира. Большое количество крупных брендов уже выразило заинтересованность в приобретении девайсов и ждет начала официальных продаж.n

Справка «БР»

Артем Ставенко и Кирилл Чикеюк выросли в Бресте, окончили лицей № 1 им. А. С. Пушкина. Затем Кирилл учился на факультете радиофизики и электроники Белорусского государственного университета, а Артем — на юридическом факультете Академии управления при президенте. Вместе ребята переехали в Великобританию. В аспирантуре Оксфордского университета Кирилл Чикеюк занимался разработкой искусственного интеллекта для биомедицинских аппаратов, а Артем Ставенко изучал вопросы полит­экономии в аспирантуре Университетского колледжа Лондона.

В октябре 2012 года студенты­­белорусы представили свою идею на телешоу канала BBC. Они предложили использовать велосипед для воспроизведения движущихся изображений, передаваемых через компьютер.

В дальнейшем компанией, основанной двумя белорусами, был разработан 3D­дисплей, позволяющий создавать «голографические» изображения.