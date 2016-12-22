Ханчжоу: экономику затмила политика

Саммит «Большой двадцатки» прошел 4—5 сентября в китайском Ханчжоу. Он ожидаемо привлек обостренное внимание прессы, аналитиков и просто миллионов людей, обеспокоенных своим будущим на фоне нарастающей лавины проблем. Оправдала ли прошедшая в формате G20 одиннадцатая встреча глав ведущих стран мира возлагаемые на нее надежды?

Диапазон первых оценок итогов обсуждения на высшем уровне простирается от саркастического «встреча хромых уток», что намекает на предстоящие совсем скоро выборы новых лидеров США, Германии, Франции и Италии, до заявления организатора встречи, председателя КНР Си Цзиньпина, о том, что саммит завершился «большим успехом» и все «желаемые результаты были достигнуты».

Лейтмотивом экспертных заключений стала мысль о том, что «Большая двадцатка» все же не представила убедительных рецептов для ускорения экономического роста в мире, как, впрочем, и способов, которые могли бы заставить глобализацию работать на благо всех стран и различных слоев населения. Собственно, это и составляет суть желаемой цели инклюзивной экономики, которая была своеобразным рефреном обсуждения.

Объять необъятное

Официально тема саммита была сформулирована так: «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики». Основной вопрос — мировой экономический рост.

Идеи общей дискуссии по поводу глобального управления в значительной степени определил Китай. В ходе ряда встреч, прошедших задолго до саммита в Ханчжоу, в качестве приоритетов представители Поднебесной обозначили поиск новых путей для развития мировой экономики, более эффективное экономическое и финансовое управление, стимулирование международной торговли и инвестиций. Как актуальные были отмечены борьба с коррупцией и строительство «зеленой экономики».

Оценивая повестку дня, эксперты отмечали: акценты на стратегии глобального роста торговли, инициативы, касающиеся сотрудничества в сфере цифровой экономики, руководящие принципы в области глобальной инновационной политики, как и актуальные идеи новой индустриальной революции, говорят о том, что G20 все-таки настроена на перемены. По мнению аналитиков, у форума есть шанс избавиться от имиджа дискуссионного клуба и стать центром выработки эффективных мер по предотвращению будущих кризисов и средств борьбы с ними.

Над Ханчжоу безоблачное небо. Во время саммита почти девятимиллионный Ханчжоу буквально опустел. Было временно закрыто более 200 заводов и фабрик. Движение транспорта ограничили. Миллионам рабочих предоставили дополнительные недельные отпуска, а также туристические ваучеры и путевки со скидками.

Порядок охраняли многочисленные полицейские, стоявшие через каждые 5—10 метров, а за журналистами, решившими пройтись по опустевшим кварталам, чтобы побеседовать с редкими местными жителями, неотступно следовали люди в штатском.

На время саммита были введены ограничения, касавшиеся работы промпредприятий и в соседних городах — Хуаншане, Аньцине, Иу и даже в Шанхае. В итоге пресса дружно отметила «синее небо» над действительно прекрасным Ханчжоу и успехи Поднебесной в борьбе со смогом.

«Брекзит», миграция и прочее

Бурные события начались еще до открытия саммита. Накалившееся напряжение, по оценкам наблюдателей, отчасти затмило даже официальную повестку встречи G20. С экономической повесткой саммита ее объединяло то, что желаемые результаты также не были достигнуты, а значит, считают эксперты, после встречи в Ханчжоу напряжение в мире в одночасье не разрядится.

Наиболее пристально отслеживались журналистами двусторонние встречи между лидерами. В частности, тема продолжающегося кровопролития в Сирии обсуждалась на встрече Владимира Путина с Бараком Обамой. На пресс-конференции американский президент сообщил, что провел с Путиным продуктивные переговоры по поводу установления режима прекращения огня в Сирии, однако пока сблизить позиции сторонам не удалось. Разногласия не устранены, подтвердил Владимир Путин.

На саммите была обсуждена не заявленная в повестку встречи инициатива Брюсселя об участии «Большой двадцатки» в работе по преодолению последствий миграционного кризиса в ЕС, поскольку это не только его проблема. По данным агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, в 2015 году в ЕС прибыло 1,8 млн мигрантов, причем неконтролируемый поток беженцев в Европу не утихает.

Как предполагают эксперты, одной из форм поддержки Евросоюза со стороны G20 могло бы стать финансирование. Предложение Брюсселя, поддержанное Турцией, было встречено неоднозначно и нашло лишь краткое отражение в итоговом коммюнике саммита.

Одним из немногих позитивных результатов встреч, касавшихся политических проблем, можно считать возобновление «нормандского формата» переговоров по Украине. О возможности такого исхода в Ханчжоу заявил Владимир Путин. К достижениям можно отнести и ратификацию Парижского соглашения по климату, проведенную США и Китаем накануне саммита.

По болезненной проблеме выхода Великобритании из ЕС страны «Большой двадцатки» никаких решений не выработали, однако всячески демонстрировали уверенность в том, что последствия «брекзита» их не страшат.

Обилие дискуссий по вопросам глобальной политики позволило экспертам утверждать, что в последние годы характер саммитов G20 меняется: они постепенно превращаются из экономических форумов в многосторонние встречи и дискуссии по проблемам внешней политики.

Спрятались за дефинициями

Язык, на котором чиновники G20 составили итоговые документы, оказался таким сложным, насыщенным терминами и неопределенным, что некоторые эксперты расценили это как попытку завуалировать неудовлетворительные результаты саммита.

После двухдневной работы приняты итоговое коммюнике и еще 28 документов. Среди них Контуры инновационного роста «Группы двадцати», План действий «Группы двадцати» в связи с новой индустриальной революцией, Ханчжоуский план действий, в котором излагается стратегия для обеспечения всеобщего и уверенного роста мировой экономики, а также инициатива «Группы двадцати» по развитию и сотрудничеству в области цифровой экономики.

Девятистраничное коммюнике, содержащее более 7 тыс. слов, по мнению экспертов, изобилует стандартным набором положений и потому уже названо в прессе «рыхлым». Лидеры «двадцатки» признали: негативные риски глобальной экономики сохраняются, что связано с потенциальной волатильностью на финансовых рынках, колебаниями цен на сырь­евые товары, вялыми темпами роста торговли и инвестиций, слабой динамикой на рынках труда отдельных государств.

Согласно заключению G20, перспективы роста мировой экономики осложняются проблемами, вызванными геополитическими событиями, увеличением потока беженцев, терроризмом и межнациональными конфликтами.

Лидеры «Большой двадцатки» подтвердили важность тесного сотрудничества в сфере энергетики. В итоговом коммюнике они призвали полностью отказаться от субсидирования масштабной добычи неэффективных энергетических полезных ископаемых. Из документа следует, что государства G20 продлили до 2018 года срок действия своих обязательств по неприменению новых и сокращению существующих протекционистских инвестиционных и торговых мер.

В коммюнике подчеркивается: государства готовы преодолеть тяжелые последствия «брекзита» и искренне надеются на то, что Великобритания и дальше будет сотрудничать с Евросоюзом.

В официальном заключении лидеры «Группы двадцати» в очередной раз осудили терроризм во всех его формах без исключения и обещали бороться с этим явлением и всевозможными способами его финансирования.

В разделе «Более эффективное и действенное глобальное экономическое и финансовое управление» отмечается большая роль в этом вопросе МВФ и других международных институтов.

«В соответствии с решением МВФ мы приветствуем включение китайского юаня в корзину специальных прав заимствования (СДР) с 1 октября. Мы поддерживаем ведущееся изучение возможностей более широкого использования СДР, например при составлении отчетности и выпуске облигаций, номинированных в СДР, как способе усиления устойчивости финансовой системы. Мы приветствуем дальнейшую работу международных организаций для содействия развитию рынков облигаций в местной валюте, включающую более интенсивные усилия по поддержке стран с низким уровнем доходов», — говорится в документе.

В прицеле — коррупция

Эксперты отметили, что лидеры стран «Большой двадцатки» утвердили Высшие принципы G20 по борьбе с коррупцией, аресту беглых преступников и возвращению незаконно нажитого имущества из-за границы. Кроме того, принято решение о создании в Китае Центра по изучению антикоррупционного преследования беглых чиновников и возврата их незаконно нажитого имущества из-за границы. Одобрен и принят План действий G20 в области борьбы против коррупции на 2017—2018 годы.

Документы нацелены на создание международной антикоррупционной системы сотрудничества по вопросам преследования бег­лых чиновников и возврата из-за границы их незаконно нажитого имущества, которая предполагает «нулевую терпимость», «отсутствие изъянов и барьеров».

В Высшие принципы включены такие положения, как отказ коррупционерам во въезде, создание механизма совместного расследования дел и совершенствование правовых рамок сотрудничества. В Плане действий на 2017—2018 годы даются дальнейшие обещания в отношении совместных расследований коррупционных преступлений.

В переводе на белорусский. Некото­рым может показаться, что проблемы «двадцатки» далеки от Беларуси — нам бы со своими болячками справиться. Но можно ли отгородиться от глобальных процессов в современном мире и игнорировать очевидные тренды на либерализацию, открытость и реформирование?

Многие идеи, цели и рекомендации, содержащиеся в ханчжоуских документах G20, уже известны миру, но это не умаляет их актуальности. «Большая двадцатка» — формат, рожденный кризисом 2008 года и предназначенный для борьбы с его последствиями, — стал рупором прогрессивных экономических идей. Как показывает практика Китая и других стран, те, кто следует этим идеям, выигрывают перед лицом новых вызовов. Спрятать от них голову в песок «белорусской модели» не удастся.

…Очередной саммит G20 пройдет в июне следующего года в Гамбурге. Китай передал председательство Германии. Согласно прогнозам экспертов, в «вольном и ганзийском» городе проблемам Европы будет уделено большее внимание.