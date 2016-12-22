Подряд похудел к лету

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Инвестиции в строительно­монтажные работы продолжают падать. Нет денег — нет развития. В январе — июле текущего года объем инвестиций в строительно­монтажные работы (СМР) составил лишь 81,6 % к уровню аналогичного периода 2015­го.

Похоже, в отличие от других отраслей с приходом лета признаки оживления в стройкомплексе так и не появились. В объемах СМР июль 2016 года просел на 20,6 % к июлю 2015­го, то есть динамика месяц к месяцу оказалась на 2,2 п. п. хуже показателей нарастающего итога с начала года.

Стройка века (возведение БелАЭС) хоть и держит в тонусе подрядные организации, но не обеспечивает загрузки, которая приходилась на них еще три­четыре года назад. То же самое можно сказать и о других крупных проектах вроде модернизации ОАО «Нафтан» или строительства горно­обогатительного комбината в Туркменистане.

Второй год падают темпы ввода жилья в многоквартирных домах: в январе — июле минувшего года показатель потерял 12,7 %, за семь месяцев нынешнего — еще 9,5 %. Жилищное строительство, прежде обеспечивавшее устойчивый портфель заказов, теперь стало головной болью для подрядчиков, особенно если учесть, что упали не только объемы работ, но и цены.

Отрасль переживает масштабный кризис. Пока непонятно, приведет ли нынешнее «похудение» к оздоровлению, когда с рынка уйдут слабые, а останутся закаленные и проверенные временем, или стройкомплексу светит деградация. Признаки анорексии уже заметны: многие компании почувствовали кадровое истощение, притом что на рынке труда наблюдается значительное предложение. Загвоздка в качестве этого предложения. При нынешнем размере зарплат проектирование и строительство стали непривлекательными для самых квалифицированных специалистов, и те закономерно начали мигрировать в более «хлебные» сферы.

Серьезно пострадал престиж строительных профессий. Молодежь больше не рвется их осваивать, резко упал конкурс в вузах, а вслед за ним и проходной балл. Профессия оказалась открытой для троечников. Некоторые директора с тревогой задаются вопросами: кто придет на объекты через пять лет? как эти троечники будут проектировать и строить? насколько созданные ими объекты будут отвечать критериям безопасности?

Отрасли предстоит ответить на несколько системных вызовов: сформировать устойчивый и долгосрочный портфель заказов, рассчитаться по долгам, обеспечить добросовестную конкуренцию, победить демпинг и др.

Прогнозирование — дело неблагодарное, но рискнем предположить, что избежать потерь стройке не удастся. С одной стороны, нереформированная белорусская экономика продолжает стагнировать, перспективы ее роста в ближайшие годы остаются весьма туманными. С другой — мир движется в сторону постиндустриальной экономики, в структуре которой снижается вес промышленности и строительства.

Не стоит думать, что это не про нас. Отечест­венный промышленный комплекс столкнулся с системной проблемой неконкурентоспособности. Крупные производства, на которых в больших объемах ведутся строительно­монтажные работы, постепенно уходят в прошлое. Будущее за малозатратными технологиями. Стройке следует привыкнуть жить в условиях постоянной финансовой диеты.