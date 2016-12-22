Квартира на окраине

заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики «Твоя столица • Управление проектами» Андрей ЧЕРНЫШЕВ

Жилье в пригороде имеет ряд преимуществ, однако выбор в его пользу является для белорусов, как правило, вынужденным решением. Такое жилье покупают потому, что оно заметно дешевле столичного.

Европа давно поняла прелести жизни в ближайшем пригороде мегаполиса. Это хорошая экология, отсутствие оживленного автомобильного трафика, загазованности воздуха, присущей большому городу суеты и т. п. Если европейцы стремятся в пригород осознанно, то для белорусов покупка жилья там, как правило, вынужденная мера, ведь оно дешевле, чем в столице.

По данным отдела консалтинга и аналитики ГК «Твоя столица», желающим приобрести жилье в Минске следует ориентироваться на цену от 900 долларов/кв. м на вторичном рынке и от 940 долларов/кв. м в новостройках.

Наиболее приемлем для покупателей 15­-километровый радиус вокруг Минска.

«Основная причина популярности пригородных новостроек в том, что жилье в них в среднем на 20 % дешевле, чем в столице. При этом в некоторых домах квартиры предлагаются уже с чистовой отделкой, что избавляет покупателя от существенных затрат, как денежных, так и временных, на проведение ремонта. Данное обстоятельство привлекает, в частности, тех, кто нужда­ется в быстром заселении, что зачастую невозможно в новых столичных домах», — поясняет руководитель «Твоя столица ∙ Но­во­стройцентр» Наталья Пичуха.

Кроме того, для покупателей важны такие факторы, как местоположение (удаленность от Минска), наличие общественного транспорта, курсирующего в столицу и обратно, и качество инфраструктуры. По мнению руководителя «Твоя столица ∙ Новостройцентр», приемлемым для покупателей является 15-километ­ровый радиус вокруг Минска. Поэтому из городов-спутников наиболее популярны Заславль и Фаниполь как самые «приближенные». Расстояние от них до Минска — около 12—14 км, тогда как остальные города с аналогичным статусом находятся гораздо дальше — в радиусе до 50 км.

«Наибольшая доля сделок в пригороде приходится на квартиры в жилых комплексах — группе новостроек, возводимых одним застройщиком и имеющих единую концепцию, — продолжает руководитель. — Обусловлено это тем, что при возведении не одного дома, а целого жилого комплекса застройщика, как правило, обязывают создавать инфраструктуру. Наиболее показательны в этом отношении жилые комплексы ЖК «Зеленый бор» в Боровлянах и ЖК «Вяселка» в а. г. Прилуки. В распоряжении их жителей уже есть либо в скором времени будет все необходимое для комфортной жизни: торговый центр, детский сад, хорошее транспортное сообщение со столицей. При этом цены на жилье на этапе строительства остаются там существенно ниже, чем в минских новостройках. Думаю, можно смело говорить о том, что ко времени завершения этих комплексов цены на жилье в них подтянутся к уровню столичных».

По словам Натальи Пичухи, пользоваться спросом у потребителей могут и дома, построенные вне жилых комплексов. Один из примеров — дом в Фаниполе «Черемушка», квартиры которого уже распроданы.

«Успех «Черемушки» в том, — считает руководитель «Твоя столица . Новостройцентр», — что она отвечает требованиям покупателей: отличное транспортное сообщение (электрички, маршрутки, скоростная Брестская трасса), небольшие по площади квартиры с ремонтом, разумная ценовая политика, сформированная инфраструктура города. Сейчас в Фаниполе реализуются и другие, не менее интересные проекты: жилые комплексы «Зеленые аллеи» и «Молодежный» класса эконом и жилой комплекс «Подсолнух» класса стандарт».

С 2012 года эксперты «Твоей столицы» отмечают устойчиво высокий спрос на пригородные новостройки. Большинство квартир распродается до ввода домов в эксплуатацию. Сейчас ситуация остается стабильной, из чего можно сделать вывод, что данный сегмент рынка является перспективным.

Застройщикам также интересны участки в пригороде, так как в отличие от Минска есть шанс приобрести их без обременений или с минимальным количеством обязательств перед муниципальными властями. При такой перспективе и при условии, что на объекте застройщик учтет все вышеописанные пожелания потребителей, на выходе мы увидим весьма востребованное на рынке жилье, счастливых новоселов и новый облик населенных «спутников».