Нет гарантии для спутников

Светлана ДЕВЯТКОВА Надежда КОВШ

Развитая инфраструктура и емкий рынок труда — обязательные условия роста городов­спутников. Увы, этим критериям отвечают не все населенные пункты, получившие такой статус.

Минск входит в топ-10 крупнейших европейских городов по численности населения и уступает только Москве, Парижу, Берлину, Риму, Лондону, Санкт-Петербургу, Стамбулу, Киеву и Мадриду. Численность жителей нашей столицы постоянно увеличивается и на 1 января текущего года составляет 1,96 млн человек, или 20,6 % от всего населения Беларуси.

Логика переселения

По доле столичных жителей в общей численности населения страны Беларусь сопоставима с такими государствами, как Венгрия (Будапешт — 1,74 млн человек, или 17,7 % от общей численности населения), Болгария — (София — 1,34 млн, или 18,8 %), Чехия (Прага — 1,26 млн, или 11,9 %). К слову, несмотря на то что с 2009 по 2016 год численность населения нашей страны практически не изменилась, количество минчан увеличилось на 7,1 %, с 1,84 млн до 1,96 млн человек.

«Безусловно, столь высокие темпы роста города способствуют возникновению дополнительных проблем и трудностей для его жителей — экологических, транспортных, жилищных», — прокомментировал динамику Александр Кондрашонок, директор департамента консалтинга ООО «Агентство стратегического и экономического развития».

По мнению эксперта, назрела необходимость изменения подходов к распределению населения, так как непропорциональное увеличение численности минчан относительно жителей областных центров и малых городов приводит к ослаблению экономики периферии. В таком свете абсолютно логичной представляется цель государства ограничить рост численности минчан, перераспределив людской поток в пользу близлежащих регионов и городов-спутников. Сейчас в Логойске, Дзержинске, Смолевичах, Руденске, Заславле и Фаниполе проживает в общей сложности свыше 85 тыс. человек. В планах увеличить эту цифру более чем на 40 %, до 115—120 тыс.

Успех с условием

Александр Кондрашонок сомневается в том, что абсолютно всем городам-спутникам суждено стабильное развитие: «Основными критериями успеха являются рабочие места с высоким уровнем доходов, как, например, в Новополоцке и Солигорске. Важны развитая инфраструктура для комфортного проживания, отдыха, развлечений, конкурентная цена жилья, наличие программ льготного и доступного кредитования жилищного строительства».

По мнению эксперта, в наибольшей степени этим критериям соответствуют Смолевичи и Фаниполь. Например, в последнем находятся крупные компании (агрокомбинат «Дзержинский», завод «Штадлер», РУП «Мостострой»), открываются новые производства. Оптимизм относительно Смолевичей поддерживается планами по развитию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и обеспечению занятости населения с доходами, сопоставимыми со столичными.

По поводу успеха других городов-спутников у эксперта есть серьезные сомнения. «Инвесторов в сфере недвижимости мало интересуют проекты в регионах. В последние годы доходность данного бизнеса значительно упала даже в Минске. Естественно, региональные проекты, имеющие меньшую привлекательность для инвестиций, не интересны девелоперам», — полагает эксперт.

Оптимизм застройщика

Впрочем, корреспондентам «БР» удалось отыскать застройщика, довольного инвестициями в пригородное жилье. «По сути, государство свернуло программу строительства в городах-спутниках. Однако сейчас в регионах продолжается строительство жилья, которое может позволить себе практически каждый человек», — уверяет заместитель директора компании-застройщика ОДО «СБФ-плюс» Андрей Рыжиков.

По его словам, сейчас в городах-спутниках люди в возрасте охотно строят жилье для своих детей, с этой целью многие продают квартиры в Минске. Среди покупателей есть и столичные «очередники», уставшие годами ждать льготное жилье.

«Наши дома и дальше будут строиться преимущественно в ре­гионах, — заверил Андрей Ры­жиков. — Не могу сказать, где конкретно, — коммерческая тайна. Скажу только, что это будут объекты в небольших го­родах-спутниках с развитой инфраструктурой, удобными под­ъездными путями, хорошим транс­портным сообщением и отдаленностью до 25 км от столицы».