Все оттенки риелторов

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Серые маклеры захватили 20 % вторичного рынка жилья в Минске, заявил 24 августа на прессконференции председатель совета ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость» Николай Простолупов.
По словам спикера, серые риелторы — это грамотные люди, бывшие, а иногда и действующие работники агентств недвижимости. Их тактика проста: ищут объекты по доступным источникам (из частных объявлений, а также по базам агентств). Если удается свести покупателя и продавца, то помогают оформить сделку, за что просят серый гонорар.
«В отличие от риелторских организаций, деятельность которых жестко регулируется Министерством юстиции, серыми агентами, работающими без регистрации и лицензии, практически никто не интересуется. В частности, сфера интересов Минюста на них не распространяется, хотя их активность на рынке стала заметна каждому», — посетовал глава «Недвижимости».
Сложностей добавляет и крайняя зарегулированность услуг легальных риелторов, в частности в вопросах ценообразования. Разумеется, проблема не касается серых маклеров, которые могут выставлять любую цену за свое посредничество, подстраиваясь под ситуацию и клиента.
«Чем большее давление оказывают на легальный сектор, тем быстрее растет теневой. Так работает экономика в любой стране мира», — напомнил Николай Простолупов. По его мнению, если нелегальные посредники и дальше будут вытеснять с рынка легальных, то серые маклеры начнут постепенно замещаться черными, как это произошло в соседней России. Там жилье — постоянная тема криминальных сводок.
Личные наблюдения
Автору этой статьи также доводилось пересекаться с серыми риелторами. Некоторые из них действительно имели отношение или связи с легальными агентствами. Создалось впечатление, что для многих штатных работников очень удобно и выгодно иметь под рукой обширную базу и работать на себя, скрывая сделки от агентства.
Услугами серых риелторов сознательно пользуются продавцы, в истории квартиры которых не все гладко. Нередко добропорядочный продавец даже не подозревает, что его квартиру предлагает на продажу серый маклер.
В чем феномен живучести таких риелторов? В том, что общественное мнение одобряет людей, которые умеют «крутиться». Скрыл сделку от работодателя — молодчина! Не заплатил налоги государству — герой!
Одна моя знакомая, с доплатой обменявшая через серого риелтора однокомнатную квартиру на двухкомнатную, с полгода внушала мне: «Если надумаешь что-нибудь продавать-покупать, то только через мою риелторшу. Она не дура: одну сделку оформляет через агентство, две — на себя».
Сделка выглядела так: за два года хозяева однокомнатной квартиры поменялись три раза, и каждый раз это были члены одной семьи. Двухкомнатная же на протяжении почти полувека принадлежала одному человеку. Собственно поэтому сделка и завершилась удачно, а будь там «подводные камни», например член семьи, отбывающий наказание в колонии?
Другая знакомая три раза снимала квартиры в Минске через откровенно серого риелтора, давно уволившегося из агентства, но поддерживающего дружеские отношения с бывшими коллегами (именно они время от времени помогали ему с информацией).
Цена vs надежность
Ладно, если, снимая квартиру, ты рискуешь 100—200 долларов, но как можно довериться человеку без всяких полномочий и обязательств, когда покупаешь трехкомнатную! У серого риелтора нет ни аттестата, ни лицензии, ни договора. Возможность привлечь его к ответственности минимальна. Да, сделка может завершиться благополучно. А если нет? Пожаловаться толком некому: серый риелтор не заключает договор, старается не оставлять «следов». В случае неудачи в суд или в милицию просто не с чем идти. Только со словами проклятия.
Кстати, на вышеупомянутой пресс-конференции Николай Простолупов жаловался, что серые посредники сильно подрывают доверие к рынку жилья: «Когда человек столкнулся с нерадивым агентом-одиночкой, у него складывается ложное представление обо всех участниках рынка жилья. Таких случаев все больше, и от них в конечном счете могут пострадать те, кто работает профессионально и ответственно».
Репутационные издержки дорого стоят. Вот почему «отбелить» рынок — приоритетная задача его профессиональных участников.
Граждане — участники сделок с недвижимостью часто жалуются: мол, агентства выставляют высокие расценки на свои услуги. Замечу, белорусские тарифы объективно одни из самых низких в мире. Они утверждены на государственном уровне восемь лет назад. Впрочем, агентства готовы делать скидки даже с этих цен, но нельзя по законодательству.
Тем не менее стоит признать, что оформление через агентство сделки с недвижимостью на вторичном рынке — наиболее надежный вариант. В этом случае клиент заключает договор, в котором расписаны права и обязанности сторон, все платежи прозрачны. В случае форс-мажорных обстоятельств понятен алгоритм действий. Агентства заботятся о своей репутации и, если допустили промах в работе, сами его исправляют, не будучи заинтересованными в негативном резонансе.
Справка «БР»
По данным Следственного комитета, в мае в Могилеве была задержана преступная группа черных риелторов. Их подозревают в причастности к шести убийствам. Жертвами преступников стали пятеро мужчин и одна женщина примерно 1950—1960 годов рождения. Все они имели в собственности одно, двух и трехкомнатные квартиры. Эта недвижимость и стала объектом преступных сделок.
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