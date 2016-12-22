Все оттенки риелторов

Маргарита ДРОЗДОВА

Серые маклеры захватили 20 % вторичного рынка жилья в Минске, заявил 24 августа на пресс­конференции председатель совета ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость» Николай Простолупов.

По словам спикера, серые риелторы — это грамотные люди, бывшие, а иногда и действующие работники агентств недвижимости. Их тактика проста: ищут объекты по доступным источникам (из частных объявлений, а также по базам агентств). Если удается свести покупателя и продавца, то помогают оформить сделку, за что просят серый гонорар.

Серых риелторов могут сменить черные, которые практикуют откровенно криминальные схемы.

«В отличие от риелторских организаций, деятельность которых жестко регулируется Министерством юстиции, серыми агентами, работающими без регистрации и лицензии, практически никто не интересуется. В частности, сфера интересов Минюста на них не распространяется, хотя их активность на рынке стала заметна каждому», — посетовал глава «Недвижимости».

Сложностей добавляет и крайняя зарегулированность услуг легальных риелторов, в частности в вопросах ценообразования. Разумеется, проблема не касается серых маклеров, которые могут выставлять любую цену за свое посредничество, подстраиваясь под ситуацию и клиента.

«Чем большее давление оказывают на легальный сектор, тем быстрее растет теневой. Так работает экономика в любой стране мира», — напомнил Николай Простолупов. По его мнению, если нелегальные посредники и дальше будут вытеснять с рынка легальных, то серые маклеры начнут постепенно замещаться черными, как это произошло в соседней России. Там жилье — постоянная тема криминальных сводок.

Личные наблюдения

Автору этой статьи также доводилось пересекаться с серыми риелторами. Некоторые из них действительно имели отношение или связи с легальными агентствами. Создалось впечатление, что для многих штатных работников очень удобно и выгодно иметь под рукой обширную базу и работать на себя, скрывая сделки от агентства.

Услугами серых риелторов сознательно пользуются продавцы, в истории квартиры которых не все гладко. Нередко добропорядочный продавец даже не подозревает, что его квартиру предлагает на продажу серый маклер.

В чем феномен живучести таких риелторов? В том, что общественное мнение одобряет людей, которые умеют «крутиться». Скрыл сделку от работодателя — молодчина! Не заплатил налоги государству — герой!

Одна моя знакомая, с доплатой обменявшая через серого риелтора однокомнатную квартиру на двухкомнатную, с полгода внушала мне: «Если надумаешь что-нибудь продавать-покупать, то только через мою риелторшу. Она не дура: одну сделку оформляет через агентство, две — на себя».

Сделка выглядела так: за два года хозяева однокомнатной квартиры поменялись три раза, и каждый раз это были члены одной семьи. Двухкомнатная же на протяжении почти полувека принадлежала одному человеку. Собственно поэтому сделка и завершилась удачно, а будь там «подводные камни», например член семьи, отбывающий наказание в колонии?

Другая знакомая три раза снимала квартиры в Минске через откровенно серого риелтора, давно уволившегося из агентства, но поддерживающего дружеские отношения с бывшими коллегами (именно они время от времени помогали ему с информацией).

Цена vs надежность

Ладно, если, снимая квартиру, ты рискуешь 100—200 долларов, но как можно довериться человеку без всяких полномочий и обязательств, когда покупаешь трехкомнатную! У серого риелтора нет ни аттестата, ни лицензии, ни договора. Возможность привлечь его к ответственности минимальна. Да, сделка может завершиться благополучно. А если нет? Пожаловаться толком некому: серый риелтор не заключает договор, старается не оставлять «следов». В случае неудачи в суд или в милицию просто не с чем идти. Только со словами проклятия.

Кстати, на вышеупомянутой пресс-конференции Николай Простолупов жаловался, что серые посредники сильно подрывают доверие к рынку жилья: «Когда человек столкнулся с нерадивым агентом-одиночкой, у него складывается ложное представление обо всех участниках рынка жилья. Таких случаев все больше, и от них в конечном счете могут пострадать те, кто работает профессионально и ответственно».

Репутационные издержки дорого стоят. Вот почему «отбелить» рынок — приоритетная задача его профессиональных участников.

Граждане — участники сделок с недвижимостью часто жалуются: мол, агентства выставляют высокие расценки на свои услуги. Замечу, белорусские тарифы объективно одни из самых низких в мире. Они утверждены на государственном уровне восемь лет назад. Впрочем, агентства готовы делать скидки даже с этих цен, но нельзя по законодательству.

Тем не менее стоит признать, что оформление через агентство сделки с недвижимостью на вторичном рынке — наиболее надежный вариант. В этом случае клиент заключает договор, в котором расписаны права и обязанности сторон, все платежи прозрачны. В случае форс-мажорных обстоятельств понятен алгоритм действий. Агентства заботятся о своей репутации и, если допустили промах в работе, сами его исправляют, не будучи заинтересованными в негативном резонансе.

Справка «БР»

По данным Следственного комитета, в мае в Могилеве была задержана преступная группа черных риелторов. Их подозревают в причастности к шести убийствам. Жертвами преступников стали пятеро мужчин и одна женщина примерно 1950—1960 годов рождения. Все они имели в собственности одно­, двух­ и трехкомнатные квартиры. Эта недвижимость и стала объектом преступных сделок.