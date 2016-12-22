Господдержка иссякла

А. Г.

Резкое сокращение бюджетного финансирования стало основной причиной обвала жилищного строительства в этом году.

По данным Белстата, в январе — июле текущего года ввод в эксплуатацию жилья в целом по стране сократился на 23,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, до 2,377 млн кв. м. Таким образом, стройка явно сдала свои позиции, хотя еще год назад (по итогам семи месяцев 2015-го) статистика фиксировала прирост объемов на 4,4 %.

В этом году обвал произошел преимущественно за счет сокращения на 44,2 %, до 0,564 млн кв. м, строительства жилья с государственной поддержкой. По видам застройки больше всего пострадали индивидуальные жилые дома (-38,4 %, до 0,908 млн кв. м), в территориальном разрезе — сельские населенные пункты и малые города, в которых ввод жилья в эксплуатацию уменьшился на 31 %, до 0,877 млн кв. м.

На таком фоне просадка на 9,5 %, до 1,294 млн кв. м, показателей по введенным в строй многоэтажкам выглядит даже как своеобразное восстановление этого сегмента недвижимости. Особенно если учесть, что в январе — июле 2015 года в многоквартирных домах было сдано на 12,7 % жилья меньше, чем в аналогичном периоде 2014-го.

Минск — явный аутсайдер статистики. Ввод жилья в столице сократился на треть. Среди областей наибольший обвал отмечен в Минской области (на 30,1 %). Витебская область смогла удержаться по объемам стройки (+0,3 %), а Гомельская — даже заметно прирасти (+7,1 %).

Статистика в целом свидетельствует о явном инвестиционном голодании строительного комп­лекса. Очевидны последствия смены государственной политики. Напомним, Государственная программа «Строительство жилья» на 2016—2020 годы, утвержденная постановлением Совмина от 21 апреля 2016 года № 325, преду­сматривает сокращение доли бюджетного финансирования и расширение внебюджетных источников. Если первую часть этого посыла (о снижении участия государства) реализовали легко, то с замещением бюджетных средств другими источниками вышла явная заминка. Стоимость заемного финансирования все еще остается неподъемной, тогда как собственных средств у организаций и граждан для оживления стройки не хватает.