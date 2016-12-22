Спорим о цене подряда

судья экономического суда Гродненской области Сергей БЕЛЯВСКИЙ

Нормы расхода ресурсов не являются безоговорочным мерилом стоимости работ подрядчика.

С одной стороны, соблюдение норм расхода ресурсов свидетельствует о том, что предъявленный к приемке объем работ соответствует фактическому. С другой — данные нормы могут быть гибкими, зависящими от способа выполнения конкретной работы. Последнее обстоятельство нередко становится причиной споров между участниками строительного рынка, о чем свидетельствует судебная практика. Иски о взыскании (возвращении подрядчиком заказчику) сумм неосновательного обогащения, связанные с излишней оплатой работ заказчиком, являются одной из наиболее распространенных категорий споров.

Перечень видов завышения стоимости строительства содержится в постановлении Минстройархитектуры от 28.03.2012 № 12.

Перечень видов завышения стоимости строительства содержится в постановлении Минстройархитектуры от 28.03.2012 № 12 «О некоторых вопросах стоимости строительства». К ним относится стоимость:

– превышающая расчетную в соответствии с установленным законодательством порядком;

– не подтвержденная документально соответствующими расчетами и обоснованиями;

– связанная с работами, фактически не выполненными, не оказанными или ранее оплаченными.

Несоблюдение нормативов расхода ресурсов может свидетельствовать об излишней оплате работ. Вместе с тем оценка данных фактов должна проводиться с учетом специфики использования потребленного ресурса при производстве спорных работ. Особенно это касается электроэнергии.

В зале суда

Приведем пример. Судом рассмотрено дело по иску ОАО «Генподрядчик» к ОАО «Субподрядчик» о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. В обоснование иска истец сослался на справку по результатам контрольного обмера строительно-монтажных работ и проверки правильности расчетов за выполненные работы по объекту «Строительство технологической линии», составленную отделом контрольных обмеров ОАО «Банк».

В судебном заседании истец поддержал исковые требования, однако ответчик их не признал.

Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства, опросив эксперта, специалиста, исследовав экспертное заключение, экономический суд установил следующее.

В соответствии с условиями договора ответчик принял на себя обязательства по выполнению работ по водопонижению на объекте «Строительство технологической линии. Строительное водопонижение».

Снабжение электрической энергией ответчика осуществлялось истцом по временной схеме при отсутствии установленных приборов учета электрической энергии. Учет переданной истцу электроэнергии от заказчика велся заказчиком по приборам учета. Количество переданной ответчику электрической энергии фиксировалось сторонами в соответствующих актах, подписанных ими без каких-либо возражений. В последующем стоимость потребленной электрической энергии была учтена истцом в счет стоимости выполненных работ в спорном периоде (май 2010 — март 2012 года).

Работы были выполнены ответчиком и приняты техническим надзором заказчика и истцом. Факт их выполнения подтверждается актами сдачи-приемки и справками о стоимости за период с мая 2010 по март 2012 года, а также некоторыми другими документами. Истец оплатил указанную стоимость работ ответчику. В экспертном заключении расчет стоимости признан обоснованным.

Возникли сомнения

Претензии у истца возникли после того, как отдел контрольных обмеров ОАО «Банк» пришел к выводу, что данные, содержащиеся в актах сдачи-приемки выполненных работ, справках об их стоимости, а также в журналах учета работы электронасосов, являются недостоверными. Такой вывод проверяющих был основан на данных, полученных путем перемножения номинальной мощности, указанной в паспортных данных электронасосов, размещенных на сайте дилера, на количество фактически переданной истцом электрической энергии ответчику на спорной строительной площадке.

Как было установлено в ходе рассмотрения дела, для выполнения работ по водопонижению ответчик использовал электронасосы производства ОАО «Завод насосов». При этом фактическая мощность насосов, задействованных на объекте, в силу ряда факторов, в частности уровня нагрузки (режимов работы), отличалась от заявленной на сайте производителя.

Со своей стороны, предста­вители отдела контрольных обмеров ОАО «Банк» в судебном заседании подтвердили, что не учитывали отличия нагрузки на использованные электронасосы по причине отсутствия фиксации данных фактов в исполнительной документации.

Вердикт

С учетом изложенного суд критически оценил возможность расчета истцом, а также отделом контрольных обмеров ОАО «Банк» количества фактически отработанных насосами машино-часов путем простого перемножения их номинальной мощности на количество потреб­ленной ответчиком электроэнергии. Неубедительным признан и довод ОАО «Банк» о том, что количество электроэнергии, потреб­ленной ответчиком с мая 2010 по март 2012 года, было недостаточным для работы насосов производства ОАО «Завод насосов» на спорном объекте. Надлежащих доказательств на этот счет суду представлено не было.

В итоге суд отказал истцу в удовлетворении требований о взыскании с ответчика суммы неосновательного обогащения, а следовательно, и процентов за пользование чужими деньгами. В апелляционном и кассационном порядке решение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.

Совет. Подобных споров можно избежать, если надлежащим образом фиксировать в исполнительной документации не только факт работы машин, оборудования и механизмов, но и режимы их эксплуатации.