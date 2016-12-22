Взлет и падение Airlander

Алексей КУТОВЕНКО

Между первым взлетом дирижабля нового поколения Airlander 10 и его первой аварией прошла ровно неделя. Компьютеры смогли поднять летательный аппарат в воздух, они же, возможно, спасут проект.

Изначально Airlander проектировался в США как беспилотный разведывательный аппарат, благо дирижабль может оставаться в воздухе до пяти дней без посадок и дозаправок. После закрытия военной программы из-за сокращения оборонных расходов проект реализуется частной компанией Hybrid Air Vehicles уже в Великобритании, а Airlander позиционируется как многоцелевой транспортный аппарат.

Путь к успеху не бывает легким.

Случится ли второе пришествие дирижаблей? Это зависит от экономической эффективности нового поколения воздушных кораблей. Компьютерное моделирование и проектирование решили массу технических проблем, присущих классическим конструкциям. Новые способы проектирования и современные материалы обусловили большую весовую отдачу дирижабля. Корабль весит всего 20 т, масса полезной нагрузки — 10 т, как следствие, их соотношение у Airlander вдвое лучше, чем у любого современного коммерческого самолета.

Видеозапись аварии показывает, как во время маневрирования Airlander зацепил столб линии электропередач, после чего произошло столкновение дирижабля с землей и повреждение гондолы с кабиной пилота. Разрушение было некатастрофичным, однако оно наглядно продемонстрировало, насколько важна для Airlander маневренность. И тут без хай-тека никуда.

После выхода на «гражданку» дирижабль стал пилотируемым. Система управления полностью цифровая, сигналы передаются по оптоволокну. В отличие от электрической проводки оптика защищена от электромагнитных помех, устойчива к ударам молний и в целом лучше подходит для крупных воздушных кораблей, а ведь сейчас Airlander 10 — самый длинный летательный аппарат в мире.

Помимо передачи сигналов, система управления берет на себя и другие задачи. На дирижабле установлено два десятка компьютеров, связанных в единую сеть. Они самостоятельно компенсируют порывы ветра и другие помехи, учитывают инерцию движения корабля, координируют тягу двигателей. Таким образом, совершенствовать систему можно заменой софта, а не изменением конструкции. Экипаж дирижабля может состоять всего из одного пилота. Без компьютерной начинки полет Airlander вообще вряд ли был бы возможен, она же дает надежду на быстрое восстановление и доработку корабля после аварии.

Компьютеры не впервые открывают небо для аппаратов нестандартных аэродинамических схем. Достаточно вспомнить, что самолеты-«невидимки» стали летать только благодаря компьютерам. В свое время инженеры Lockheed даже не стали устанавливать на первом серийном «стелсе» F-117 дублирующую механическую систему управления. Все равно при сбое компьютера пилот не смог бы контролировать самолет, и единственная ручка, которая понадобилась бы ему, — это рычаг катапульты.

Airlander починят. На какое же место в логистических цепочках претендует 92-метровый аппарат со скоростью всего 148 км/ч и грузоподъемностью, сопоставимой с обычной фурой? У Airlander есть свои козыри. Дирижабль может быть заметно дешевле при решении ряда задач (спасательные операции, перевозки пассажиров и грузов на небольшие расстояния в труднопроходимой местности), которые сегодня возложены на вертолеты.

Примечательно, что в российском проекте системы транспортных коридоров «Единая Евразия» предлагается использовать дирижабли для грузоперевозок между Транссибом и Северным морским путем. Дойдет ли дело до реализации этого и подобных ему проектов, во многом зависит от результатов испытаний Airlander.