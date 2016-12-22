Веселые и умные картинки

Алексей КУТОВЕНКО

У компьютеров проснулась тяга к искусству: машины массово имитируют стилистику работы великих художников. В чем причина такого интереса к забавным стилизованным картинкам?

В последнее время резко увеличилось количество продуктов, стилизующих изображения и видео. События стремительно развиваются. Сначала выходит мобильное приложение Mlvch. Затем стартап Prisma получает значительные инвестиции от Mail.ru Group. Через небольшой промежуток времени появляется аналогичное по своему назначению приложение Vinci, разработанное соцсетью «Вконтакте». Из последних новинок — работающий с видео проект Artisto и приложение Borsch, подсказывающее кулинарные блюда по фотографии тарелки.

Создателями таких программ руководит не желание сделать девушек еще красивее, а стремление заявить о своих возможностях.

Почти синхронное появление целого ряда схожих продуктов подсказывает, что в их основе лежит одна технология, причем универсального характера, иначе так быстро отвечать на выход продуктов конкурентов было бы трудно. База названных проектов — нейронные сети. Это универсальная технология, применяемая в любых сферах, в которых требуются прогноз, распознавание схожих структур, сложный анализ данных — от предсказания действий пользователя на сайте до синтеза речи и навигации роботов в пространстве.

Нейронные сети имитируют принципы работы нервной системы и самостоятельно корректируют свою работу — «обучаются». Такие сети состоят из большого количества отдельных алгоритмов-«нейронов», которыми и обрабатываются поступающие данные. Располагая информацией о качестве полученного итогового результата и зная свойства каждого своего компонента, сеть может влиять на последние, изменять их комбинации и усиливать удачные цепочки. В результате при решении следующей подобной задачи она опирается на накопленный опыт, и ее действия становятся все более и более точными.

Ключевой задачей становится обучение сети, оно требует ресурсов и времени. Сейчас проблема решается путем постоянного анализа больших массивов данных. Например, сети распознавания образов обучают на сотнях миллионов фотоснимков.

Одна из трудностей, возникающих в ходе работы с нейронными сетями, — оценка качества их обучения. Техника обратного рисования — один из приемов, позволяющих сделать это. Суть в том, что сеть не ищет и не обобщает имеющиеся признаки, а применяет к новым изображениям свойства, которые ее обучили распознавать. При этом перестройка сети не требуется. Именно так работают Prisma и Vinci.

Есть и другие проекты. В частности, доступен сервис Google Deep Dream, нейронной сетью которого могут воспользоваться и сторонние разработчики.

Потенциальный объем рынка нейронных сетей огромен, столбить место на нем нужно уже сейчас. В перспективе могут быть полностью автоматизированы многие профессии и услуги, не требующие от исполнителей очень высокой квалификации и непосредственного контакта с клиентом, — соответствующих прогнозов хватает.

Иногда лучший способ продемонстрировать возможности инновационной и сложной технологии — реализовать ее в игровой форме. Такой прием удался белорусскому стартапу MSQRD, прорекламировавшему свои достижения в анализе видеопотоков именно с помощью развлекательного приложения. Так что и Prisma, и Vinci — это, скорее, способ громко заявить: у нас есть нейронные сети, и мы умеем их эффективно обучать! Ну а если на такой демонстрации удастся еще и немного заработать, то почему бы и нет? Пусть компьютеры порисуют.