Хождение по минному полю

сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор МАРГЕЛОВ

Взаимодействие бизнеса и власти в Беларуси осуществляется по принципу, описанному дедушкой Крыловым почти двести лет назад: «Ты виноват уж тем, что хочется нам кушать». Такая система отношений чрезвычайно вредна для общества.

Вынужден констатировать: многие предприниматели заражены бациллами страха и недоверия. Причин такой удручающей ситуации несколько. Права собственности не защищены на уровне владения (мы будем еще долго вспоминать, например, историю с гомельским «Спартаком»). Точно так же права собственности не работают в формате распоряжения и управления своим имуществом. Прекрасно смазанные фискальные механизмы сегодня могут разорить любого участника бизнес-процесса в Беларуси.

На мой взгляд, бюрократический аппарат серьезно оторвался от жизни. Примеров, подтверждающих эти слова, предостаточно. Вот лишь один.

Недавно мой коллега, член Белорусского союза предпринимателей, вез машину яблок из Минска в Витебскую область. Заметьте, на собственный склад. Однако в Минской области груз был остановлен выездным таможенным постом и конфискован. Мотив — «попытка контрабанды». Предприниматель пошел в суд. А пока суд да дело, таможня получила поручение на дополнительное расследование, и то лишь потому, что дело могло стать резонансным.

Подчеркну, локомотив прогресса — это нормальная человеческая жадность (в хорошем смысле слова). Ее нужно грамотно использовать в мирных целях.

Вместо давно назревшей коррекции и гармонизации системы штрафов в соответствии с европейскими стандартами и здравым смыслом мы получаем обратный эффект. Ну не может продавец уплачивать штраф, на 20 % превышающий его среднемесячный заработок, за реализацию булочки с истекшим на несколько часов сроком хранения.

Соответствующим образом необходимо корректировать законодательство. Системно и комплексно. Я не верю и никогда не поверю в то, что 99 % работающих в стране ИП — злостные нарушители законов, а результаты проверок говорят нам как раз об этом.

Очевидно, что деятельность предпринимателей в Беларуси превратилась в разновидность популярной компьютерной игры в сапера. Точнее, в настоящую ходьбу по минному полю.

Знакомая мне не понаслышке розничная продовольственная торговля каждый день сталкивается с опасностями разного уровня. Это и откровенно криминальные схемы «борьбы» всевозможных ООО «за права потребителей». Такие организации ежемесячно вымывали из розничного товарооборота страны как минимум миллиард неденоминированных рублей.

Конечно, никто не забывает и о колоссальных штрафах, выписанных государственными санитарными службами, налоговыми органами, Госстандартом, МЧС и проч. и легших на плечи бизнеса в целом и розничной торговли в частности.

Государство, полагающее, что формировать в обществе образ врага-предпринимателя «законно, выгодно и целесообразно», неизбежно сталкивается с обратным: предприниматели начинают укрывать доходы, не инвестируют в развитие бизнеса или просто закрываются.

Сегодня ситуация с защитой прав предпринимателей в стране обострилась. В который раз реализуется стратегия пополнения бюджета за счет ужесточения штрафных санкций. Однако проблема в том, что жестокость по определению не решает системных вопросов.

Вредит и то, что фраза «необратимость наказания за реальное правонарушение» подменяется словосочетанием «жесточайшее наказание за любой просчет». Абсурдным выглядит отсутствие в стране стратегического понимания того, что бизнес, общество и власть должны работать на общий результат, а не «кошмарить друг друга», как метко сказал один наш современник.

Выход из сложившейся ситуации я вижу, в том числе, в новом, разрабатываемом под эгидой Минэкономики системном документе — Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Беларуси до 2030 года.