Не слушать реальный сектор

старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Катерина БОРНУКОВА

Белорусскому рублю не нужна девальвация: выгода от его обесценения для реального сектора не принесет пользы экономике в целом.

Долгосрочных факторов укрепления белорусского рубля сегодня по большому счету нет. Экспорт падает, что связано в первую очередь с сохранением на довольно низком уровне нефтяных котировок, а также со снижением цен на калийные удобрения. Приток валюты в страну остается небольшим, причем также продолжает падать. Кроме того, увеличивается внешняя задолженность: в ближайшие годы предстоит погасить много долгов.

К текущему укреплению рубля привели, скорее, последние события в мире, в частности экономический кризис. Из-за снижения реальных доходов населения и инвестиционной активности предприятий страна стала гораздо меньше импортировать. Теперь импорт недоступен по цене и слишком дорог для потребителей. В результате снизился спрос на иностранную валюту, а белорусский рубль, напротив, поднялся, впрочем, нельзя сказать, что значительно.

Интересный момент: даже сущест­венное снижение цен на нефть в конце июля и августе не повлияло на курс национальной денежной единицы. Правда, на мой взгляд, такое положение дел является краткосрочным, ведь складывающаяся внутри страны экономическая ситуация повлечет за собой, скорее, негативные последствия для нашей валюты.

Конечно, многие представители реального сектора экономики, в частности предприятия — экспортеры в Россию, будут агитировать за девальвацию. Им это выгодно, поскольку в таком случае они получат большую выручку в белорусских рублях. Когда предприятия неконкурентоспособны по цене, девальвация отчасти помогает разгрузить склады. Вот только зачастую мы неконкурентоспособны не только по цене, но и по качеству.

Впрочем, выгода от девальвации для предприятий-экспортеров не обещает выгоды для всей экономики. Так, вследствие обесценения белорусского рубля импорт становится слишком дорогим, что грозит последующим ростом цен. Причем повышаются цены не только на импортные, но и на отечественные товары, которые полностью или частично производятся из импортных компонентов. В свою очередь, рост цен приводит к увеличению затрат предприятий. В итоге достигаемый производителями положительный эффект от удешевления рубля быстро проходит.

Думаю, важнее проводить валютную политику не с точки зрения девальвации или ревальвации национальной денежной единицы, а исходя из сбалансированности нашей экономики, чтобы экспорт и импорт были примерно на одном уровне, чтобы в страну поступало столько же валюты, сколько и уходило. Именно в этом заключается цель валютной политики, а не в том, чтобы простимулировать реальный сектор.

Сегодня валютный курс формируется приближенно к рыночным условиям: он отражает предложение и спрос. Кроме того, регулятор больше не вмешивается в ситуацию на валютном рынке, даже если экономике выгоден низкий курс рубля, что является важной частью политики при переходе к контролю за ценами. В последнее время Нацбанк придерживается курса именно на стабилизацию инфляции. К слову, снижение инфляции выгодно всем.