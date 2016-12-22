Конкуренты бегут быстрее

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Странное дело: чем больше государство сосредотачивается на развитии логистики, тем ниже наши позиции в рейтинге «Индекс эффективной логистики» (LPI).

В 2007 году, когда Всемирный банк провел первый «замер», Беларусь набрала 2,53 балла и расположилась на вполне достойном, 74­м месте. В исследовании 2012 года международные эксперты дали нам уже 2,61 балла (+0,08 к предыдущему результату), однако в рейтинге страна потеряла 17 позиций. В 2014­м мы заработали 2,64 очка (+0,03), но спустились еще на восемь строчек вниз (99­е место). Самыми же провальными оказались результаты нынешнего года: Беларусь потеряла 0,24 балла и рухнула на 21 позицию, заняв только 120­е место в рейтинге.

Примечательно, что провал произошел после реализации восьмилетней государственной программы развития логистической системы в 2008—2015 годах. По ней построено 20 логистических центров общей складской площадью более 400 тыс. кв. м. На эти цели было привлечено свыше 4,6 трлн руб. инвестиций (до деноминации), создано 4,6 тыс. новых рабочих мест. В стране выполнили работу по модернизации дорожно­транспортной инфраструктуры, упростили многие процедуры таможни и ВЭД.

Почему же международные эксперты не оценили стараний? Во­первых, в очередной раз сработал известный постулат: чтобы просто остаться на месте, в современном мире нужно бежать, а чтобы двигаться вперед, надо бежать в два раза быстрее. Не только мы, но и многие другие страны борются за обслуживание глобальных товаропотоков и оптимизируют логистику для повышения конкурентоспособности своей экономики. Нас обгоняют, а потому даже при росте оценок Всемирного банка в 2007—2014 годах одновременно мы падаем в рейтинге LPI.

Во­вторых, количественные показатели логистики Беларуси пока не переросли в качест­венные. Некоторые эксперты обрушились с критикой на отечественные транспортно­логистические центры: мол, те оказывают узкий спектр услуг, нет комплексности, недостаточный уровень подготовки кадров. Оно, конечно, так, но это скорее следствие, чем причина.

Настоящая причина — низкая активность потребителей логистических услуг. Большинство промышленных предприятий, да и оптовых организаций, по­прежнему предпочитает обрабатывать грузы на собственных складских площадях. Для многих директоров разговоры о том, что передача склада на аутсорсинг помогает сократить затраты, — это нечто сродни далекой от реальности теории. А если нет спроса на комп­лексные услуги, то откуда им появиться?

Можно было бы поискать спрос на внешних рынках, попытаться найти варианты обслуживания емких товарных потоков между Европой и Азией. Но что о наших стараниях в сфере логистики знают международные компании, распределяющие эти товаропотоки? Доступна ли им полноценная англоязычная информация о транспортно­логистических возможностях Беларуси? Говорят, лишь недавно нечто подобное подготовили специалисты ассоциации «БАМЭ». Будем надеяться, это заполнит информационную брешь.

Надо учиться бежать быстрее, причем не только функционерам отраслевых ассоциаций, но и чиновникам и директорам предприятий.