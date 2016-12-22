Конкуренты бегут быстрее

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32 (1214) 27 августа - 2 сентября 2016 г.
В 2007 году, когда Всемирный банк провел первый «замер», Беларусь набрала 2,53 балла и расположилась на вполне достойном, 74м месте. В исследовании 2012 года международные эксперты дали нам уже 2,61 балла (+0,08 к предыдущему результату), однако в рейтинге страна потеряла 17 позиций. В 2014м мы заработали 2,64 очка (+0,03), но спустились еще на восемь строчек вниз (99е место). Самыми же провальными оказались результаты нынешнего года: Беларусь потеряла 0,24 балла и рухнула на 21 позицию, заняв только 120е место в рейтинге.
Примечательно, что провал произошел после реализации восьмилетней государственной программы развития логистической системы в 2008—2015 годах. По ней построено 20 логистических центров общей складской площадью более 400 тыс. кв. м. На эти цели было привлечено свыше 4,6 трлн руб. инвестиций (до деноминации), создано 4,6 тыс. новых рабочих мест. В стране выполнили работу по модернизации дорожнотранспортной инфраструктуры, упростили многие процедуры таможни и ВЭД.
Почему же международные эксперты не оценили стараний? Вопервых, в очередной раз сработал известный постулат: чтобы просто остаться на месте, в современном мире нужно бежать, а чтобы двигаться вперед, надо бежать в два раза быстрее. Не только мы, но и многие другие страны борются за обслуживание глобальных товаропотоков и оптимизируют логистику для повышения конкурентоспособности своей экономики. Нас обгоняют, а потому даже при росте оценок Всемирного банка в 2007—2014 годах одновременно мы падаем в рейтинге LPI.
Вовторых, количественные показатели логистики Беларуси пока не переросли в качественные. Некоторые эксперты обрушились с критикой на отечественные транспортнологистические центры: мол, те оказывают узкий спектр услуг, нет комплексности, недостаточный уровень подготовки кадров. Оно, конечно, так, но это скорее следствие, чем причина.
Настоящая причина — низкая активность потребителей логистических услуг. Большинство промышленных предприятий, да и оптовых организаций, попрежнему предпочитает обрабатывать грузы на собственных складских площадях. Для многих директоров разговоры о том, что передача склада на аутсорсинг помогает сократить затраты, — это нечто сродни далекой от реальности теории. А если нет спроса на комплексные услуги, то откуда им появиться?
Можно было бы поискать спрос на внешних рынках, попытаться найти варианты обслуживания емких товарных потоков между Европой и Азией. Но что о наших стараниях в сфере логистики знают международные компании, распределяющие эти товаропотоки? Доступна ли им полноценная англоязычная информация о транспортнологистических возможностях Беларуси? Говорят, лишь недавно нечто подобное подготовили специалисты ассоциации «БАМЭ». Будем надеяться, это заполнит информационную брешь.Надо учиться бежать быстрее, причем не только функционерам отраслевых ассоциаций, но и чиновникам и директорам предприятий.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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