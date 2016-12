Всемирный банк удивил логистов

доцент кафедры логистики Международного университета «МИТСО» Дмитрий КУРОЧКИН

Беларусь резко ухудшила свои позиции в рейтинге «Индекс эффективности логистики — 2016» (LPI) Всемирного банка. По сравнению с предыдущей версией рейтинга наша страна опустилась на 21 позицию.

На этот раз страна заняла далеко не самое почетное, 120-е место среди 160 охваченных исследованием стран, разместившись по соседству с Ямайкой и Тринидадом. В совокупности по шести субиндикаторам исследования Беларусь набрала только 2,4 балла, что составляет 43,4 % от лучшего результата в рейтинге (последний присужден Германии, набравшей 4,23 балла).

Напомним, Всемирный банк проводит оценку развития логистической системы по шести составляющим. По всем критериям в нашей стране отмечено ухудшение.

Все по полочкам. По субиндексу «эффективность процесса таможенного оформления» Беларусь упала с 87-й строчки на 136-ю. Несмотря на то что Государственный таможенный комитет уделяет данному субиндексу большое внимание, результат стараний регулятора оказался прямо противоположным.

Многие импортеры оценивают отношения с таможней как «сложные». Для растаможки необходимо предоставлять множество документов, доказывать стоимость ввезенного товара в целях уплаты таможенных пошлин. Нередки случаи конфискации иностранных тягачей на таможенной границе ЕАЭС. Количество нормативных правовых актов, регулирующих таможенные правоотношения, бьет все рекорды.

Положительной оценки заслуживают эксперименты по внедрению электронной очереди на границе, процедур автоматического выпуска товаров, тем не менее до «цифровой таможни» нам еще далеко. «Фискальная» функция остается у белорусской таможни основной, и ждать зна­чительного послабления в воп­росах таможенного оформления пока не приходится.

Сегодня внимание участников рынка приковано к новому Таможенному кодексу ЕАЭС. Разработчики утверждают, что с принятием документа таможенное оформление на внешних границах ЕАЭС будет унифицировано, а условия перемещения товаров заметно упростятся. Новый кодекс имеет высокую степень готовности и, как ожидается, вступит в силу в конце 2016 — начале 2017 года, после его ратификации каждым государством — членом ЕАЭС. Будем надеяться, что новая законодательная база изменит отношение международных логистических операторов к белорусской таможне (именно их мнение лежит в основе оценок LPI) и Беларусь сможет подрасти по этому субиндексу рейтинга.

С 86-го на 135-е место мы откатились по показателю «качество торговой и транспортной инфраструктуры», что, впрочем, воспринимается скорее как нонсенс (если рассматривать развитие складской и транспортной инфраструктуры, в частности дорог). На 1 августа 2016 года количество логистических центров в стране достигло 40, а общая площадь их складов — 650 тыс. кв. м. В недавнем заявлении глава представительства Всемирного банка в Беларуси Ян Чул Ким отметил высокое качество строительных работ на белорусских дорогах.

Напрашивается логичный вывод: иностранные респонденты исследования просто не владеют информацией о логистической и транспортной инфраструктуре и ее возможностях в Беларуси. Впрочем, это вполне объяснимо: на сайтах профильных министерств мне не удалось найти ни одной англоязычной брошюры, доступно рассказывающей о возможностях отечест­венной логистической инфраструктуры.

Отчасти ситуацию попыталась исправить ассоциация «БАМЭ», в июле нынешнего года издавшая брошюру Logistics in the Republic of Belarus, в которой представлена комплексная информация о логистической системе нашей стра­ны. Однако данный труд сможет повлиять на оценки международных экспертов не ранее чем при проведении следующего исследования.

По субиндексу «качество логистических услуг и компетентность» Беларусь опустилась со 116-го на 125-е место. По этому критерию мы действительно недорабатываем, качество услуг логистических операторов, на наш взгляд, оставляет желать лучшего. Полноценный рынок 3PL не сформирован, комплексность логистических услуг низкая, ощущается и недостаток квалифицированных кадров. С одной стороны, наши университеты выпустили достаточное количество дипломированных специалистов-логистов. С другой — качество их подготовки, как утверждают представители транспортно-логистического сектора, невысокое. Выпускников приходится буквально переучивать прямо на рабочем месте.

Необходимо обновлять учебные программы с уклоном на практико-ориентированное обу­чение, создавать филиалы кафедр в логистических центрах и т. д. Все это вроде бы выполняется, тем не менее темп движения вперед в высшей школе явно недостаточный. Ощущается дефицит квалифицированных преподавателей, которые не только в теории знают, что такое логистика, но и владеют практической составляющей этого вопроса.

Следует признать, что по внедрению IT-технологий в логистике страна отстает, поэтому спуск со 113-го на 134-е место в субиндексе «отслеживание прохождения грузов» также представляется объективным.

Только крупные транспортно-логистические компании предлагают клиентам такой сервис, как online tracking (отслеживание грузов онлайн) и предоставляют web-кабинет, позволяющий оперативно получать необходимую информацию о статусе и местонахождении груза в любое время суток и в любом уголке планеты, в котором есть Интернет. Остальные фирмы работают по старинке: позвони мне, и я тебе скажу, где груз.

В любом случае будущее логистики за современными информационными технологиями. Клиент должен иметь возможность в режиме online получать информацию о местонахождении груза 24 часа в сутки семь дней в неделю.

По своевременности поставок грузов и организации международных перевозок по конкурентоспособным ценам тоже просадка, хотя и не столь значительная, как по сравнению с другими субиндексами. По первому критерию Беларусь опустилась с 93-го места на 96-е, по второму — с 91-го на 92-е. Следует отметить, что рынок автомобильных перевозок ЕАЭС один из самых закрытых в мире. Унификация условий перевозок внутри союза идет очень медленно. Работу перевозчиков и логистов осложняют разрешительная система, простои на погранпереходах, случаи мошенничества и кражи грузов.

Равнение на лидеров. Согласно LPI-2016, наиболее развитыми логистическими системами обладают Германия, Люксембург, Швеция, Нидерланды, Сингапур, Бельгия, Великобритания, США. Из топ-10 выбыли Норвегия и Япония, в десятку вернулись Австрия и Гонконг (табл. 1).

Среди стран СНГ, Балтии и Польши лидирует Литва (29-я строчка), за ней следуют Польша (33-я), Эстония (38-я) и Латвия (43-я) (табл. 2). Наибольших успехов в ЕАЭС добился Казахстан, в общем зачете переместившийся с 88-й позиции на 77-ю. На три ступеньки, на 146-е место, поднялась Киргизия. Россия заняла 99-ю строчку (-9 мест по сравнению с 2014 годом). Армения рухнула сразу на 49 позиций и стала 141-й.

Таким образом, динамика развития логистики в ЕАЭС, по мнению международных экспертов, остается в целом отрицательной. Россия, как и Беларусь, ухудшила свое положение по всем субиндексам, наиболее существенное проседание зафиксировано в отношении качества торговой и транспортной инфраструктуры (с 77-го места на 94-е), отслеживания прохождения грузов (с 79-го на 90-е), простоты организации международных перевозок (со 102-го на 115-е).

На фоне ускоренного развития логистической системы других стран (прежде всего в ЕС) данная отрасль в ЕАЭС в целом и в Беларуси в частности теряет эффективность.n

Скидка на субъективность

Некоторым утешением для нас может стать тот факт, что исследование Всемирного банка грешит субъективностью. Как уже неоднократно отмечали эксперты, методология оценки не является научно обоснованной и базируется на результатах опросов преимущественно транснациональных логистических компаний. При этом опрос потребителей логуслуг не проводится.

Не учитываются и особенности отдельных стран, например наличие выхода к морю, площадь государства. Кроме того, во многих странах официальная статистика по рынку логистических услуг на национальном уровне весьма скудна, что создает дополнительный крен в сторону субъективных оценок участников рынка.

В отчетах исследователи указывают, что оценка индекса LPI дается через видение мировым частным сектором того, как страны связаны между собой торговыми операциями, поэтому изменения, происходящие на уровне отдельной страны, в полной мере не отражаются. LPI дополняет, а не заменяет другие исследования.

Эксперты Всемирного банка также заявляют о сложности и неоднозначности предмета оценки (логистической отрасли). Объективное изучение логистики до сих пор представляется трудной задачей.