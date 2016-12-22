План на склады

Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ

Правительство обнародовало планы по увеличению к 2020 году складской площади логистических центров в 1,64 раза.

Такие ориентиры содержатся в Республиканской программе развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016—2020 годы, утвержденной постановлением Совмина от 18 июля 2016 года № 560. Цель документа — совершенствование условий логистической деятельности и повышение эффективности инфраструктуры, необходимой для оказания логистических услуг.

Как надеются авторы программы, инвесторы продолжат развивать введенные в эксплуатацию логистические центры, а также завершат строительство заявленных. В программе упоминаются логцентры в Национальном аэропорту Минск, объекты холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», «Прилесье», ИООО «ВЛАТЕ Логистик» и др.

В итоге к 2020 году общая складская площадь логистических центров различной функциональности должна увеличиться в 1,64 раза, до 656 тыс. кв. м, а объем оказанных логуслуг — в полтора раза, до 2,26 трлн руб.

С оговоркой. Правительство осознает весьма непростую экономическую ситуацию в регионе и соответствующую уязвимость товарных потоков на таком фоне, а потому целевые показатели сопровождаются пометкой «при благоприятных внешних условиях». Реализация программы сопряжена с рисками экономического и геополитического характера, которые могут негативно повлиять на ход ее мероприятий и выполнение целевых показателей, отмечается в документе.

Основу товарных потоков, проходящих через территорию Беларуси, составляют внешнеторговые грузы стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейского союза. Вместе с тем тенденцией последних лет стало перераспределение грузовых потоков с центральноевропейского направления на южноевропейское в обход нашей страны.

К экономическим рискам отнесены колебания спроса на основные сырьевые ресурсы в странах ЕС: нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, черные металлы, лес и лесоматериалы. Тревожат правительство неравные условия хозяйственной деятельности для субъектов логистического бизнеса в Евразийском экономическом союзе, сложность технических регламентов ЕАЭС, а также высокое конкурентное давление со стороны логоператоров стран ЕС.

По мнению разработчиков программы, в ближайшие пять лет геополитические риски будут зависеть от взаимоотношений Беларуси с Евросоюзом и Российской Федерацией, а также России с другими государствами (в силу обслуживания российских транзитных грузов). В случае сохранения или усиления взаимных санкций товарообмен между конфликтующими сторонами может упасть, подорвав, соответственно, транзит товаров и транспортных средств через нашу страну.

Правительство собирается минимизировать риски благодаря усовершенствованию отраслевого законодательства, международной координации, расширению географии и увеличению количества товаропроводящих сетей, развитию инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий, а также улучшению профессиональной подготовки логистов.

Откуда деньги? Документ не содержит каких-либо цифр финансового обеспечения, а лишь делает отсылки на программы по развитию транспорта, дорожного хозяйства, энергосистемы, услуг в сфере связи и информатизации. Также упоминается возможное поступление средств в формате государственно-­частного партнерства.

Создается впечатление, что очередная программа по развитию логистики, как и предыдущая, делает ставку на собственные средства организаций, инвесторов, а также на заемное финансирование. Однако есть сомнения, что сегодня эти источники могут обеспечить прирост складских площадей в 1,6 раза. Удивление вызывает то, что возможные проблемы с финансированием даже не отнесены к перечню рисков по программе.