Грузы под крылом

В. В.

Рекордные темпы перевозки грузов авиационным транспортом зафиксированы в июне в мире.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в июне 2016 года грузооборот, измеряемый в тонно-километрах, увеличился на 4,3 % по сравнению с аналогичным месяцем 2015-го.

Спрос на грузоперевозки существенно повысился во всех регионах, за исключением Латинской Америки, в которой падение составило 9,8 %, и Африки, показавшей символический прирост на 0,4 %. Самые высокие темпы зафиксированы на Ближнем Востоке и в Европе: грузооборот на авиационном транспорте увеличился соответственно на 8,0 и 5,1 %.

Впрочем, говорить о возвращении сектора на траекторию устойчивого роста пока рано. В начале года IATA зафиксировала серьезный провал отраслевых показателей. Так, в феврале глобальный грузооборот просел на 5,6 %, что во многом объяснялось забастовками рабочих в американских грузовых центрах.

Нарастающим итогом с начала года грузооборот увеличился только на 0,5 % при 6-процентном приросте транспортирующих мощностей. В итоге коэффициент коммерческой загрузки снизился на 2,3 п. п., до 42,5 %, в том числе в июне он потерял 0,3 п. п., опустившись до 43,1 %.

Как пояснил старший экономист IATA Дэвид Оксли, разрыв между спросом и предложением происходит по причине расширения мирового флота широкофюзеляжных пассажирских самолетов, багажники которых используются для грузоперевозок.

На относительно вялом общем фоне впечатляет прирост на 13,2 % в первом полугодии грузооборота воздушного транспорта в России. Очевидно, что перевозчики восточной страны-соседки находятся на подъеме. Правда, и россиянам пока рано говорить о достижении устойчивых показателей.

Шквал критики обрушивается на местные аэропорты. С 2000 года количество аэродромов в России сократилось на 30 %, что усложняет авиационную логистику на внутренних маршрутах. Основ­ную нагрузку берет на себя московский авиационный узел, обрабатывающий более 60 % грузопотока, тогда как, например, аэропорты Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга используются, по экспертным оценкам, только на 50 %.

Российские власти пытаются повысить привлекательность местных аэропортов как логистических центров, увеличивая количество стоянок самолетов, улучшая качество обслуживания и оптимизируя его цену. По мнению экспертов альянса Associated Cargo Experts, уже в ближайшей перспективе привлечение на рынок иностранных компаний, мультимодальных операторов и создание аэропортов-конкурентов могут поспособствовать увеличению грузооборота в два раза, что сформирует дополнительный доход в 3—4 млрд долларов в год.

Российских аналитиков обнадежил, в частности, опыт Emirates с использованием аэропорта Домодедово как транзитного хаба на маршруте Дубай — Москва — Франкфурт — Дубай и Singapore Airlines — на маршруте Сингапур — Москва — Хьюстон.

Эксперты отмечают и растущую роль крупных транспортных и логистических операторов на глобальном рынке. По данным Worland, 58 % мирового рынка грузовых авиаперевозок приходится на 100 ведущих экспедиторов. 37 из них базируются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 27 — в Европе, 17 — в США, 11 — на Ближнем Востоке и в Южной Азии, по 4 — в Африке и Латинской Америке.