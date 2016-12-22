Транспорт воспрянул

Д. К.

Как свидетельствуют данные Белстата, по итогам первого полугодия всеми видами транспорта перевезено 211 421,5 тыс. т грузов, что на 4,4 % меньше, чем в аналогичном периоде 2015-го. Тем не менее о восстановлении сигнализирует сокращение разрыва с январем — июнем минувшего года (для сравнения: в I квартале 2016-го этот разрыв составлял 12,7 %).

Наибольший удельный вес по объему перевозок имеет автомобильный транспорт. Усиление его позиций по отношению к другим видам транспорта прослеживается уже в течение последних пяти лет. Балансируя между спросом и предложением, рынок автотранс­портных услуг вполне успешно адаптируется к неблагоприятным событиям.

В полтора раза увеличились объемы доставки грузов авиационным транспортом. Его доля на общем рынке грузоперевозок невелика, однако темпы соответствуют общемировому тренду. Рост спроса на авиаперевозки подтверждают и ведущие экспедиторские компании.

А вот железнодорожный и особенно водный транспорт теряют позиции на рынке доставки грузов. В январе — июне последний из упомянутых видов транспорта продемонстрировал рекордное падение — минус 38,4 %, до 840,2 тыс. т.

Позитива добавляют данные о грузообороте, который за первые шесть месяцев 2016 года в целом по стране прирос на 0,1 %. Схожая динамика наблюдается на всех видах транспорта, что может свидетельствовать о довольно эффективном использовании подвижного состава.

Рынок восстанавливается, а значит, по итогам 2016 года мы можем увидеть положительную динамику объема перевозок грузов.