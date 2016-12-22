Транспорт воспрянул

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№ 32 (1214)
27 августа - 2 сентября 2016 года
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32 (1214) 27 августа - 2 сентября 2016 г.
Наибольший удельный вес по объему перевозок имеет автомобильный транспорт. Усиление его позиций по отношению к другим видам транспорта прослеживается уже в течение последних пяти лет. Балансируя между спросом и предложением, рынок автотранспортных услуг вполне успешно адаптируется к неблагоприятным событиям.
В полтора раза увеличились объемы доставки грузов авиационным транспортом. Его доля на общем рынке грузоперевозок невелика, однако темпы соответствуют общемировому тренду. Рост спроса на авиаперевозки подтверждают и ведущие экспедиторские компании.
А вот железнодорожный и особенно водный транспорт теряют позиции на рынке доставки грузов. В январе — июне последний из упомянутых видов транспорта продемонстрировал рекордное падение — минус 38,4 %, до 840,2 тыс. т.
Позитива добавляют данные о грузообороте, который за первые шесть месяцев 2016 года в целом по стране прирос на 0,1 %. Схожая динамика наблюдается на всех видах транспорта, что может свидетельствовать о довольно эффективном использовании подвижного состава.Рынок восстанавливается, а значит, по итогам 2016 года мы можем увидеть положительную динамику объема перевозок грузов.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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