Перевозчикам пообещали льготы

Светлана ДЕВЯТКОВА

Минтранс инициирует введение льгот на покупку грузовых автомобилей класса «Евро­6». Перевозчики настаивают на том, чтобы преференции были распространены и на машины «Евро­5».

Отраслевое ведомство подготовило проект указа «О некоторых мерах по развитию международных автомобильных перевозок». Документ предполагает освобождение отечественных покупателей грузовиков класса «Евро-6» от уплаты НДС при ввозе и установление понижающего коэффициента 0,3 к ставке утилизационного сбора.

Есть опасения, что в случае принятия указа льготы помогут весьма узкому кругу перевозчиков.

По оценкам авторов проекта указа, данные меры на 28 % снизят издержки перевозчиков на приобретение современной техники, что поможет обновить подвижной состав и, следовательно, укрепить позиции на экспортных рынках. От экологичности автопарка напрямую зависит количество многосторонних разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), в том числе на наиболее востребованных белорусскими компаниями направлениях. Кроме того, машины класса «Евро-6» существенно снизят расходы перевозчиков на оплату проезда по платным дорогам за рубежом.

В обосновании к проекту указа говорится о серьезных проблемах с модернизацией грузового автопарка международных перевозчиков. При необходимом темпе обновления в 10—15 % фактический темп в последние два года не превышал 2 %. Как следствие, в автопарке доля машин в возрасте до трех лет снизилась с 42 % в 2013 году до 13 % в 2016-м. При этом удельный вес машин самого современного экологического стандарта «Евро-6» в Беларуси составляет только 0,5 %, тогда как в Литве — 11 %, Польше — около 14 %.

Уменьшение количества заказов на перевозку и снижение цен на фрахт резко ухудшили экономическое положение отечественных транспортных компаний, подорвав их инвестиционные возможности. Кроме того, в силу заградительных пошлин и дополнительных сборов наши перевозчики оказались в неравных условиях по сравнению с европейскими конкурентами. Нормы проекта указа призваны выровнять эти конкурентные условия.

Некоторые перевозчики настаивают на распространении заявленных льгот не только на машины «Евро-6», но и на автомобили стандарта «Евро-5». «Сегодня ставка утилизационного сбора за седельный тягач массой до 20 т и стоимостью 80 тыс. евро составляет около 5 тыс. евро. С учетом понижающего коэффициента за транспортное средство класса «Евро-6» нужно будет уплатить около 1500 евро. Но если учесть, что данное транспортное средство стоит несколько дороже аналогичного автомобиля стандарта «Евро-5», то в итоге затраты на приобретение обеих машин будут сопоставимы», — пояснил «БР» директор ЗАО «Трафик Менеджер» Антон Клыга.

С другой стороны, прибавление в автопарке машин «Евро-6» может и не оправдать надежд на увеличение количества получаемых разрешений ЕКМТ. Так, если обменять базовую квоту на разрешения ЕКМТ без ограничений по России для «Евро-6», то их общее количество может существенно не увеличиться, зато будут доступны разрешения для совсем небольшого количества машин (сейчас около 170), опасается руководитель «Трафик Менеджер».

По его мнению, проблема ужесточения экологических стандартов нагнетается не вполне обоснованно. «Например, в прошлом году власти Германии всего лишь несколько изменили механизм сбора платежей для перевозчиков, разделив платежи на дорожный и экологический. В результате для автотранспорта класса «Евро-6» получилась экономия в 2 цента с километра. В отношении автотранспорта более низких классов никакого ужесточения не наблюдается», — отметил собеседник. На таком фоне распространение льгот на вполне конкурентоспособные машины класса «Евро-5» оказало бы куда более ощутимую поддержку перевозчикам.

Есть сомнения, что предложенные льготы дадут должный экономический эффект. По мнению Антона Клыги, наибольшую выгоду получат малые транспортные компании, применяющие упрощенную систему налого­обложения. «Они смогут снизить расходы на приобретение новой техники примерно на 24—28 %. Другие организации сэкономят 4—5 %, максимум — 9 %», — полагает собеседник «БР».