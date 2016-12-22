Такси без водителя: уже в августе

Валерий Алексеев

Беспилотные такси выезжают на улицы. Правда, пока только в США. В августе в Питтсбурге Uber начинает полевые испытания роботизированных такси.

До конца года на улицах американского города появятся сто модифицированных джипов Volvo XC90. Машины оснастят камерами, радарами, лидарами и приемниками GPS. В ходе испытаний роботизированные такси Uber будут случайным образом предлагаться пользователям сервиса, заказавшим машину через приложение на своем смартфоне. Поездка на экспериментальном такси будет бесплатной. Средний тариф на услуги Uber в Питтс­бурге составляет 1,05 доллара за милю. Руководство сервиса рассчитывает, что при коммерческой эксплуатации проезд на роботизированном такси будет дешевле, чем на собственном автомобиле.

Uber устраняет человеческий фактор

Беспилотные Volvo XC90 на улицах Питтсбурга остаются экспериментальными автомобилями, поэтому за рулем будет находиться водитель, который должен брать на себя управление в случае возникновения нештатной ситуации. Вторым членом экипажа станет инженер. Он будет записывать показатели поездки, в том числе реакцию пассажиров. Uber хочет узнать, как клиенты относятся к самой идее беспилотного такси.

До конца года Uber выпустит на улицы Питтсбурга 100 автопилотируемых Volvo XC90. Они будут случайным образом предлагаться пользователям сервиса.

Для ориентации робомобиля в городской среде используется оригинальная технология. С помощью сенсоров машина сканирует окружающее пространство и сравнивает его с очень подробной картой города, созданной в предыдущие годы. На ней отмечены не только здания и светофоры, но и другие объекты — от киосков до столбов освещения и канализационных люков. Благодаря этому машина может определять на дороге пешеходов, животных и припаркованные автомобили.

В 2016 году Uber, американский стартап, считающийся самым дорогим в мире, резко вырвался в лидеры беспилотных технологий. Google тестирует свои автономные машины уже семь лет. Эта корпорация получила разрешение на их использование на дорогах общего пользования в полутора десятках городов в нескольких штатах США.

Долгое время появление ком­­мерческих беспилотников связывали именно с Google, однако в нынешнем году Uber опередил конкурента. Уже в мае компания выпустила на дороги первые прототипы, а всего через три месяца открыла на их базе сервис, максимально приближенный к коммерческому. Правда, самой первой Uber стать все-таки не удалось. В четверг 25 августа компания nuTonomy из Сингапура запустила самое первое в мире такси без водителя. Правда, оно работает только на территории сингапурского делового центра и на маршруте находится всего шесть машин.

Такая скорость обусловлена прежде всего двумя факторами. Самый дорогой стартап в мире привлекает огромные инвестиции. В этом году Uber смогла заполучить порядка 5 млрд долларов. Деньги идут на покупку перспективных компаний и приглашение лучших специалистов.

Выбор Питтсбурга в качестве тестовой площадки неслучаен. В городе находится Университет Карнеги-Меллон с его Национальным центром робототехники, из стен которого вышел, в том числе, Себастьян Трум, отвечающий за развитие беспилотных машин в Google.

В исследовательском центре Uber Трэвису Каланику удалось собрать очень сильную команду специалистов, которая в этом году стала еще мощнее благодаря приобретению компании ОТТО, занимающейся разработками в сфере автопилотируемых грузовиков. ОТТО создает не только программное обеспечение, но и собственные сенсоры. В перспективе, используя ресурсы купленной компании, Uber рассчитывает создать и сервис междугородних грузовых перевозок по образцу пассажирского каршеринга.

Второй фактор — человеческий. Бизнес-модель Uber построена не только на оптимизации пассажирских потоков, инновационности приложений и технологий, но и на том, что компания избегает части платежей, обязательных для традиционных служб такси. Uber позиционирует себя как посредника — сервис, который помогает водителям находить пассажиров, а не полноценную службу такси.

Водители Uber не получают лицензий, соответственно, не подчиняются требованиям в отношении такси. Их издержки меньше, поэтому компания может предложить пассажирам более выгодные тарифы. Uber придерживается подобного принципа по всему миру, в том числе в Беларуси. В нашей стране она работает напрямую не с водителями, а с юрлицами, имеющими лицензии на пассажирские перевозки, но не являющимися службами такси.

Машина сканирует окружающее пространство и сравнивает его с заранее подготовленной картой. Так автомобиль может вычислять пешеходов, животных и припаркованные машины.

В этом году водители стали одной из главных угроз бизнес-модели Uber. Государственные органы ужесточают требования к безопасности, что затрудняет функционирование сервисов Uber: водителей заставляют регистрироваться, сдавать отпечатки пальцев и т. д. По этой причине компания была вынуждена уйти из Техаса, а в Китае после введения правил для каршеринга решила продать свое подразделение местному конкуренту.

С другой стороны, водители в США пытаются в судебном порядке добиться признания их наемными работниками Uber. В случае удачного для водителей исхода дела будет создан прецедент и компании придется оплачивать им отпускные, медицинские страховки и проч. Сейчас Uber экономит на оплате и при этом диктует цены, а водители не имеют никаких социальных гарантий и должны на собственные средства содержать автомобили.

Как следствие, компании выгоднее всего избавиться от водителей, что сократит издержки и значительно снизит риски для ее бизнес-модели. Правда, пока остается открытым вопрос, насколько безопасными будут автопилотируемые автомобили.

Tesla несет ответственность за жизни?

Как мы уже сообщали, в мае в США произошла первая серьезная авария с участием автопилота. Владелец электромобиля Tesla, двигавшегося в автономном режиме по хайвею в штате Флорида, погиб после столкновения с тракторным прицепом, внезапно появившимся на полосе движения. Автопилот не смог определить опасность и снизить скорость.

В начале августа похожая авария случилась в Пекине. На скоростной магистрали Tesla влетела в грузовик, припаркованный на левой полосе движения. Обошлось без жертв. После этого ДТП американская компания убрала слово «автопилот» и его производные со своего китайского сайта.

Tesla пошла на такой шаг, опасаясь также обвинений в недобросовестной рекламе. Дело в том, что автопилот в машинах компании не является таковым в полном смысле слова. Фактически Tesla установила на автомобиль адаптивный круиз-контроль с механизмом поддержания движения на полосе по заданному маршруту. Во время движения по шоссе водитель может отвлекаться, но засыпать ему не стоит.

В отношении инцидента во Флориде сейчас ведется следствие, результаты которого могут иметь далеко идущие последствия как для Tesla, так и для автопилотируемых машин в целом.

Автомобили Google также неоднократно попадали в ДТП, однако серьезных среди них не было. Отчасти это объясняется тем, что скорость движения машин ограничена 50 км/ч.

КАМАЗ создаст беспилотник с гос­поддержкой

Сегодня в развитие беспилотных технологий вкладываются практически все крупные автокомпании мира, конкуренцию им составляют представители IT-сектора. Однако, несмотря на все усилия, ждать действительно автопилотируемых машин на дорогах раньше 2020 года не стоит. Следующее десятилетие будет эпохой расцвета данных технологий. Аналитики АТ Kearney оценивают рынок беспилотных автомобилей через двадцать лет в 560 млрд долларов.

Первыми на дороги выедут автономные машины, которые будут лишь немногим «умнее» Tesla Model S. Они смогут поддерживать автономное движение на скоростных шоссе. В данном случае основной выигрыш ожидается в грузовых автоперевозках. При этом водители, скорее всего, будут еще довольно долго если не управлять автопоездами, то контролировать их движение, а также брать на себя управление в критических ситуациях. Полностью роботизированные машины — удел второй половины следующего десятилетия. Исключением может стать городской транспорт, и речь не только об Uber.

В лондонском аэропорту Хитроу уже циркулируют автономные маршрутные такси. Они двигаются со скоростью до 40 км/ч в закрытом контролируемом пространстве. Испытания беспилотных автобусов начались в Финляндии. Маршрутный транспорт не требует от робота сложных навыков: импровизация не нужна, каждый день повторяется один и тот же маршрут, а скорости относительно невелики.

В Беларуси, несмотря на всю мощь отечественного IT-сектора, автопилотирование пока не входит в число прорывных направлений. Между тем это может быть серьезной угрозой для благополучия нашего автоэкспорта. С 2014 года КАМАЗ работает над проектом «Авторобот». Его цель — к 2020 году создать грузовик, который сможет самостоятельно, пусть и под контролем водителя, передвигаться на междугородних трассах. Машину могут запустить в серию в 2022 году.

В июле было принято постановление правительства РФ, которое определило правила предоставления государственных субсидий производителям беспилотного транспорта. В 2016 году таким предприятиям со штатом более 300 человек может ежемесячно выделяться до 1 млрд рос. руб. (около 15 млн долларов). Прописанные в документе критерии успешной реализации проекта совпадают со сроками выполнения основных этапов КАМАЗовской программы «Авторобот».