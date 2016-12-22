Виктор Новочадов: Стоимость идеи невелика, главное – технология

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Игра World of Tanks стала одним из наиболее известных в мире белорусских продуктов. О принципах построения бизнеса глобальных масштабов «БР» рассказал директор СООО «Гейм Стрим» («мастерская» корпорации Wargaming) Виктор НОВОЧАДОВ.

— Виктор Викторович, успех с игрой World of Tanks пришел ведь не сразу… С чего начинали, как искали удачную идею и благодаря чему в итоге удалось «выстрелить»?

— В вашем вопросе опасение вызывает слово «выстрелить». Особенно при сегодняшней всеобщей ориентации на startup. Знаете, однажды прочитал статью про перспективного боксера, в которой задавался вопрос: «А почему он все-таки перспективный?» Ответ был просто гениальным: он не рассчитывает на один сильный, разящий удар, а всегда готовится к долгому, изнуряющему бою, в котором так или иначе придется много и сложно комбинировать.

Стоимость той или иной идеи относительно невелика. Главное, что было, есть и будет, — технология. Настоящая идея вне технологического каркаса ее реализации (который всегда имеет значительную наукоемкую составляющую) не может даже зародиться. Сегодня идея — это прежде всего технологическое решение.

Да, идея «Мира танков» попала прямо в десятку. Правда, за кадром почему-то остается слишком многое. Например, то, что в августе 2010 года это была практически первая ММО-игра, созданная на русскоязычных просторах, чуть ли не день в день совпавшая релизом с появлением в СНГ безлимитных тарифных планов интернет-доступа, и верно выбранный движок Big World, и правильная ориентация на Python, и многое другое…

СООО «Гейм Стрим» (студия разработки Wargaming) работает уже более десяти лет. Мы прошли действительно длинный путь становления, проб и ошибок и до «Мира танков» создали довольно много других программных продуктов, ставших нашим первым опытом. Развитие «Гейм Стрим» всегда было равномерным, поступательным. Просто в какой-то момент количество переросло в качество и произошел мощный рывок, но в любом случае это был результат многолетних усилий, длительных поисков и экспериментов.

Кстати, мы разрабатываем не только «Мир танков» и вообще не только компьютерные игры, в том числе и в этой многоплановой диверсификации также заложен многолетний успех предприятия.

— Что сегодня представляет игра World of Tanks с точки зрения количественных показателей?

— Количество поклонников «Мира танков» составляет около 120 млн человек, это без преувеличения все регионы мира. Еще в 2013 году, согласно книге рекордов Гиннеса, World of Tanks установил несколько мировых рекордов, два раза подряд завоевал самую престижную награду отрасли — «Золотой джойстик» (Golden Joystick Awards, London), а всемирно известный ТВ-канал National Geographic снял о нас отдельный часовой документальный фильм (он есть в Интернете) в рамках проекта «Мегазаводы». Кстати, когда в Беларусь приехала многочисленная зарубежная съемочная бригада, на наш вопрос о причинах столь большого интереса нам ответили: вы стали частью мировой культуры, и мы просто обязаны это явление осветить.

Сегментировать аудиторию игры практически невозможно. В «Мир танков» играют все во всех частях света: мужчины и женщины независимо от возраста, образования и профессии в отпуске и на работе, дома и в гостях.

Феноменальная многолетняя успешность нашей игры во многом связана с отличительными особенностями World of Tanks. В игре нет элементов жестокости и насилия — такова принципиальная позиция разработчиков. Освоить основы «Мира танков» может каждый. Игровые сессии длятся не более 15 минут. Практически не требуются денежные вложения. Игровой процесс построен вокруг командного взаимодействия. Танки воссозданы по архивным материалам, максимально реалистичны. World of Tanks — это своего рода виртуальный музей военной техники, который выполняет функцию военно-патриотического воспитания.

— Впечатляет количество сотрудников СООО «Гейм Стрим» — около 2200 человек. Неужели создание и развитие игрушки настолько трудоемки, что требуют привлечения такого количества человеческих ресурсов? В чем заключается трудоемкость процесса?

— Выпуск качественной компьютерной игры — это сложнейший технологический процесс. В этом смысле «Гейм Стрим» — действительно огромная фабрика, включающая в себя высококвалифицированных специалистов самых разных направлений — от технических писателей, художников-дизайнеров компьютерной графики и инженеров-программистов до исторических консультантов, звукорежиссеров и маркетологов. У нас постоянно проводятся серьезные научные исследования, есть многочисленные патенты. Трудоемкость производственного процесса заключается в том, что каждую часть конечного продукта необходимо сделать на самом высоком уровне, а затем интегрировать в единое целое.

— Пожалуй, наиболее серьезный вызов для быстро растущей компании — подбор кадров. Вы как-то сказали, что стараетесь принимать на работу не тех, кого можете научить, а тех, у кого сами способны чему-то научиться. Достаточно ли на рынке специалистов с должным уровнем компетенций и квалификации? Действительно ли хороши белорусские программисты, дизайнеры, 3D-шники и прочие специалисты?

— Так исторически сложилось: в Беларуси работают, возможно, самые лучшие программисты мира. Еще во времена Советского Союза именно у нас были сконцентрированы наукоемкие, технологичные производства и, соответственно, квалифицированные специалисты. Это без преувеличения наш бренд. Так что высококвалифицированных специалистов на рынке труда сейчас вполне достаточно. Кроме того, мы постоянно повышаем уровень подготовки сотрудников (для этого создан внутренний Wargaming University).

Важным каналом получения лучшей технологической экспертизы, самого передового мирового опыта является и привлечение высококвалифицированных сотрудников из-за рубежа: в «Гейм Стрим» работают лучшие кадры из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья (США, Великобритании, Франции, Чехии, Австралии, Польши и др.). Правильное соотношение перечисленных выше каналов поиска кадров позволяет на должном уровне решать проблему подбора даже самых дефицитных специалистов.

— Компании довелось пережить проблемы взрывного роста… Поделитесь опытом, как в это время вы организовывали бизнес-процессы?

— Иногда практически никак. Рост — это фаза жизненного цикла предприятия, когда излишнее администрирование может нанести больше вреда, чем пользы. Например, нельзя жестко фиксировать конструкцию самолета, в полете крылья должны двигаться в установленных пределах, иначе машина просто развалится в воздухе. Точно так же под воздействием ветра верхушка небоскреба должна иметь возможность совершать колебания в заданном диапазоне.

Нам пришлось учиться создавать децентрализованные, гибкие, адаптивные, самоорганизующиеся системы. С учетом отечественного менталитета с маниакальной тягой к тотальному контролю это давалось весьма непросто.

В итоге контроль мы смогли эффективно заменить самоконтролем, дисциплину — самодисциплиной, в соответствии с японской мудростью «один ты пойдешь быстрее, а мы вместе — дальше» сформировать коллегиальные органы управления. Считаю, значительная часть нашего успеха заключается в том, что нам удалось на практике реализовать систему, в которой все, что ни делается, делается добровольно, а вопросы решаются исключительно в рамках аргументированной дискуссии.

Иногда действительно захватывало дух, возникало ощущение утопии и практически неуправляемого хаоса, но затем выяснялось, что либо система успешно регулирует сама себя, либо возникшая проблема просто не является критически важной. В итоге системный подход в полной мере оправдал себя.

— Директора жалуются на сложности с нашим славянским менталитетом. Многие люди, особенно представители творческих специальностей, с трудом приспосабливаются к командной работе и порой склонны к конфликтам. Наверняка и ваша компания сталкивалась с подобной проблемой. Как ее решали?

— Командообразование — это форма групповой работы, в значительной мере зависящая от культурных традиций страны. Американские методы в этой сфере связаны с преодолением индивидуализма, восточно-азиатские — коллективизма.

Вопреки устоявшемуся мнению нашим широтам привычна специфическая форма индивидуализма, основанная на стремлении избавить личность от посягательств внешней среды, следствием чего и является пониженная мотивация к достижениям. Отсюда и подходы к работе, давно ставшие привычным стандартом: «не мешайте — я сам все сделаю», «не нравится — тогда делайте сами», «делайте что хотите, только меня не трогайте» и т. п. Таким образом, это не более чем стандартная задача. Причем задача, возникающая во всех странах мира и по определению имеющая решение.

Согласно теории командообразования, эффективной является разнородная творческая группа, а таким группам присуще множество конфликтов. Наше дело — правильно формировать команды, эффективно разрешать конфликты, учить возражать не обижая и грамотно мотивировать, что означает добиваться добровольности действий. Это и есть важнейший критерий профессиональной пригодности руководителя.

Впрочем, можно и жаловаться. Жаловаться на то, что…. работа не делается сама по себе.

— От одного бизнесмена довелось услышать фразу: чтобы вырваться на международный рынок, белорусам надо преодолеть местечковый комплекс. Действительно ли психологический барьер — большее препятствие, чем квалификация наших граждан?

— Массового выхода белорусских предприятий на международный уровень действительно не наблюдается. Кроме Wargaming, можно выделить разве что выход EPAM на американскую биржу NASDAQ.

Я всегда отмечал самый высокий уровень квалификации отечественных специалистов. Что касается местечковости как психологического барьера, то, поверьте, в ней есть в первую очередь здравый смысл и трезвый деловой расчет.

Давайте вернемся к теоретическим построениям и вспомним U-образную кривую Портера. Во-первых, при переходе от отдельного локального сегмента к более обширным, в том числе международным, рынкам неизбежен период, когда издержки растут, а прибыль практически отсутствует. Это рисковый период, а наши соотечественники всегда традиционно осторожно подходят к бизнесу. Во-вторых, для прохождения этого периода необходимы значительные средства, а их, как правило, просто нет. В-третьих, рыночная ситуация по-прежнему не принуждает белорусский бизнес к переходу на современные алгоритмы мышления.

Несмотря на то что сейчас рынок по определению глобальный и локальных рынков, на которых можно продавать чуть хуже и дешевле, становится все меньше и меньше, уровень конкуренции на дефицитном белорусском периферийном рынке по-прежнему низкий, на нем можно зарабатывать. Работает алгоритм: в подъем зарабатываю, в спад сокращаюсь и замораживаю производство. Это просто здравый расчет, и я его понимаю: зарабатывать меньше, дольше, но с низкими рисками. Так причем здесь психологические барьеры и местечковость?

— Как происходила адаптация к международному формату работы? Как быстро новички «Гейм Стрим» вливаются в международную семью?

— Безусловно, работа на международном уровне требует должной профессиональной подготовки: понимания специфики кросскультурных различий, знания особенностей законодательства различных стран, иностранных языков и т. п. Но, считаю, это все же не самое главное.

При интеграции в международную среду самое важное — снизить уровень агрессии; научиться терпеливо выслушивать и принимать чужую точку зрения; быть готовым к необычным подходам и мнениям; осознать, что основная цель усилий — договориться, запустить процессы взаимовыгодного сотрудничества, создать эффективную, жизнеспособную систему да еще и в рамках признанных (формальных и неформальных) международных форматов. Нам это удалось.

Правильно отобранные новички очень быстро становятся гармоничной частью нашей международной семьи в первую очередь потому, что они ясно сознают силу разнородной высококвалифицированной команды. Работа в такой атмосфере искренне нравится сотрудникам. А уникальная творческая лаборатория, в которой все делается исключительно добровольно, на основе сотрудничества и в которой говорят практически на всех языках мира, навсегда становится местом, куда хочется приходить, в котором хочется работать и постоянно меняться в лучшую сторону.

— Каковы планы развития корпорации Wargaming? Какое место в этих планах отводится белорусским активам (компании «Гейм Стрим»)?

— Говорить о планах — неблагодарное дело. Вопрос даже не в том, что есть коммерческая тайна или что боюсь сглазить, просто в современном мире все меняется слишком быстро. Недаром говорят: чем более долгосрочным будет планирование, тем оно ближе к игре в кости.

Главное уже произошло: Wargaming — мировой лидер в своей отрасли, а «Гейм Стрим» — важнейшая и неотъемлемая его часть.

Мы уже давно привыкли делать то, что не совсем понятно другим, причем делать это первыми. Например, брендировать самолет «Белавиа», финансировать лечение в Беларуси японских детей, пострадавших от аварии на Фукусима-1, и т. п.

Наш главный план — и в дальнейшем показывать формат работы на самом высоком мировом уровне по принципу «делай лучшее или не делай вовсе», что непривычно для многих.

— Каковы ваши планы и цели как топ-менеджера?

— В последние годы подход к управлению претерпел значительные изменения. Ставка делается не на харизматичного лидера, а на фигуру, скорее, системообразующую, создающую необходимые условия для реализации других людей. Более важным стал вопрос не личной успешности лидера, а суммарных достижений тех, кого он концентрирует вокруг себя. В такой ситуации на первое место выходит умение профессионально устанавливать балансы, гармонизировать и уравновешивать системы в процессе их постоянной модификации. Это и есть концептуальное направление моего дальнейшего движения.

По определению топ-менеджер находится на самой вершине, между небом и землей, его работа является служением в прямом смысле слова и заключается (например, в мореплавании) не столько в планировании и контроле, сколько в умении научить команду всей душой любить море.