Избежать эффекта домино

Мария САДОВСКАЯ

После шока, вызванного решением Великобритании прекратить членство в ЕС, Европейский союз готовится переосмыслить себя в новой реальности. Первым сигналом к этому стал запланированный на середину сентября саммит в Братиславе.

Встречу называют неформальной только потому, что она пройдет в формате «28 – 1»: на нее не позовут только представителей Лондона.

Вызовом для Евросоюза является и миграционная политика. Все больше стран делают шаги в этом направлении на национальном уровне. Германия и Франция усиливают борьбу с потенциальными террористами, притворяющимися беженцами, Греция и Венгрия требуют особых условий для принятия мигрантов. Договор

Европейского союза с Турцией, помогающий приостановить потоки мигрантов через Эгейское море, находится под угрозой срыва из­за трудностей, связанных с выполнением всех его условий.

В то же время ЕС не теряет надежды на то, что он будет играть более серьезную роль в мире и оставаться привлекательным для сопредельных государств. Отношения с восточными странами­соседками являются приоритетным направлением для председателя Евросоюза — Словакии. Как ни странно, именно проблемы на границах могут стать катализатором сближения с сопредельными государствами: стабильные и предсказуемые режимы более выгодны, чем охваченные волнениями регионы.

Если ЕС не сможет выйти из сложного положения более сильным, то его привлекательность может существенно пострадать, что приведет к эффекту домино. От решений, которые будут приниматься в ближайшие месяцы, зависит не только будущее «брекзита» или количество мигрантов, но и вес Европейского союза на международной арене, а также влияние его ценностей на соседние регионы.