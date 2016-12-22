Избежать эффекта домино

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№ 31 (1213)
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Встречу называют неформальной только потому, что она пройдет в формате «28 – 1»: на нее не позовут только представителей Лондона.
Вызовом для Евросоюза является и миграционная политика. Все больше стран делают шаги в этом направлении на национальном уровне. Германия и Франция усиливают борьбу с потенциальными террористами, притворяющимися беженцами, Греция и Венгрия требуют особых условий для принятия мигрантов. Договор
Европейского союза с Турцией, помогающий приостановить потоки мигрантов через Эгейское море, находится под угрозой срыва изза трудностей, связанных с выполнением всех его условий.
В то же время ЕС не теряет надежды на то, что он будет играть более серьезную роль в мире и оставаться привлекательным для сопредельных государств. Отношения с восточными странамисоседками являются приоритетным направлением для председателя Евросоюза — Словакии. Как ни странно, именно проблемы на границах могут стать катализатором сближения с сопредельными государствами: стабильные и предсказуемые режимы более выгодны, чем охваченные волнениями регионы.Если ЕС не сможет выйти из сложного положения более сильным, то его привлекательность может существенно пострадать, что приведет к эффекту домино. От решений, которые будут приниматься в ближайшие месяцы, зависит не только будущее «брекзита» или количество мигрантов, но и вес Европейского союза на международной арене, а также влияние его ценностей на соседние регионы.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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