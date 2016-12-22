Отмена виз взамен сотрудничества

Мария САДОВСКАЯ

Турция угрожает отказаться от соглашения по мигрантам, если до октября текущего года не получит безвизового режима с ЕС.

В интервью немецкой газете Bild министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу описал «худший из возможных» в ближайшие месяцы сценариев сотрудничества между Анкарой и Брюсселем. По словам турецкого дипломата, несмотря на то что «переговоры с ЕС продолжаются, совершенно ясно, что мы либо будем воплощать в жизнь все достигнутые договоренности, либо отложим их в сторону».

Европейская перспектива Турции снова неопределенна.

Самым большим камнем преткновения на пути безвизового режима с ЕС, обещанного Брюсселем в обмен на сотрудничество в вопросах предотвращения въезда нелегальных мигрантов на территорию Евросоюза, является нежелание турецких властей реформировать антитеррористическое законодательство. Восьмого августа министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что «вносить поправки в антитеррористическое законодательство, когда нас атакуют Рабочая партия Курдистана, ИГИЛ и другие группы, было бы неразумно».

После неудавшегося государственного переворота 15 июля турецкие власти использовали широкое определение терроризма, содержащееся в законодательстве страны, чтобы провести «чистки» в рядах преподавателей, судей, журналистов и привлечь к суду множество несогласных. Эти меры переполнили чашу терпения Брюсселя и побудили еврокомиссара Гюнтера Эттингера заявить, что в нынешнем году безвизового режима Анкара не дождется.

В ответ Мевлют Чавушоглу напомнил, что по договоренности с ЕС турки должны получить право безвизового въезда к октябрю. «Мы не можем допустить ситуацию, при которой будем постоянно оказывать Евросоюзу услуги и ничего не получать взамен», — сказал министр. Он пожаловался, что, несмотря на все старания, доводы турецкой стороны неверно трактуются Брюсселем. «Мы прикладываем огромные усилия, чтобы выполнить условия присоединения к ЕС, но в ответ получаем только угрозы, оскорбления и полную блокаду», — подвел итог интервью Мевлют Чавушоглу.

По данным агентства ЕС по охране границ FRONTEX, благодаря турецко-брюссельскому соглашению количество мигрантов, проникающих на территорию Евросоюза через Эгейское море, удалось снизить с нескольких тысяч человек в день до менее чем пятидесяти. Однако после неудавшегося переворота число прибывающих начало увеличиваться. По данным Греции, с 11 по 15 июля в эту страну из Турции прибыло 292 мигранта, с 17 по 23 июля — 382, с 24 по 28 июля — 547.

Греция и Венгрия просят Европейский союз рассмотреть варианты плана Б по снижению потока мигрантов, если договор между ЕС и Турцией будет недействительным.