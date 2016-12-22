Мигрантов проверят по Facebook

Мария САДОВСКАЯ

В ответ на новые вспышки насилия на территории Германии Берлин предлагает новый план борьбы с терроризмом.

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер объявил о планах по усилению борьбы с терроризмом как на законодательном, так и на исполнительном уровне. Данные меры являются ответом на недавние акты насилия в поезде под Вюрцбургом и в Ансбахе.

Религиозная атрибутика в одежде все чаще подпадает в ЕС под запрет.

Немецкая полиция получит больше камер видеонаблюдения, а ее штат увеличится благодаря созданию 3250 дополнительных рабочих мест. В особых случаях предлагается проводить расследования в отношении потенциальных преступников в возрасте 14—15 лет. Отделы кибербезопасности будут активнее проникать в «даркнет» — интернет-сеть, скрытую от обычных пользователей.

Кандидатов на получение статуса беженца, которые утверждают, что не имеют при себе никакого удостоверения личности, полиция сможет проверять с помощью их смартфонов. Министр утверждает, что многие мигранты без документов активно пользуются своими смартфонами и что полиция будет лишь «проверять, кто у них в друзьях в Facebook».

Глава немецкого МВД предлагает и более серьезные меры по борьбе с радикальными исламистами. Так, обладателей двойного гражданства, сражающихся на стороне ИГИЛ, предлагается лишать немецкого гражданства.

Министерство намерено ускорить процедуру депортации тех, кто подделал документы для пребывания на территории Германии. Это поможет выслать из страны террористов, притворяющихся беженцами. Целью депортации будет не Сирия, так как страна «охвачена гражданской войной». Афганистан же — другое дело.

«Вместе с афганскими коллегами немецкие военные и полицейские каждый день вносят вклад в обеспечение большей безопасности в Афганистане. Одновременно молодые афганцы покидают свою страну и ищут счастья в Европе. Так не пойдет», — сказал Томас де Мезьер. Нелегальных мигрантов из этой страны будут отсылать в «безопасные» районы Афганистана.

В отличие от французов немцы не собираются запрещать ношение одежды, закрывающей все, кроме глаз (бурки), так как, по словам министра, «не следует запрещать все, что не принимаешь». К запрету ношения бурок призывают некоторые коллеги Томаса де Мезьера по Христианско-

демократическому союзу (ХДС).

Не все предлагаемые правительством меры получат поддержку в парламенте. Так, социал-демократы (партнеры ХДС по коалиции) противятся любым мерам, касающимся запрета двойного гражданства. Не согласны с этой инициативой и зеленые. Однако Томас де Мезьер утверждает, что все его предложения «связаны с необходимостью как можно более скорого усиления безопасности».

Еще одно предложение, которое может вызвать протест со стороны правозащитников, — смягчение правила конфиденциальности медицинской поддержки. Сейчас право пациента на врачебную тайну закреплено в Конституции страны и не позволяет врачам быстро сообщать полиции о предполагаемых террористах. Так, в документах, оформленных по итогам медицинского освидетельствования исполнителя теракта в Ансбахе, еще год назад были описаны тяга того к «демонстративному суициду» и склонность к следованию экстремистским идеям, тем не менее молодой сириец оставался в стране. Он взорвал себя, ранив еще 15 человек, только когда узнал об окончательной депортации.

Речь идет не только о сторонниках радикального ислама. Немецкая общественность начала активно обсуждать доступ к медицинским записям, после того как в феврале 2015 года пилот авиакомпании Germanwings Андреас Любиц целенаправленно разбил самолет во французских Альпах. В результате авиакатастрофы он и еще 149 человек погибли. Незадолго до этого из-за психических проблем врачи признали Андреаса Любица непригодным к работе, однако он смог скрыть данный факт от работодателя.

Ужесточение борьбы с терроризмом некоторые эксперты называют ранним стартом предвыборной кампании ХДС. Лидер партии Ангела Меркель теряет популярность: обнародованные общенациональной немецкой телекомпанией ZDF результаты опроса общественного мнения показали, что лишь 44 % населения считает ее политику в отношении мигрантов правильной. В августе общий рейтинг канцлера ФРГ по шкале от 1 до 5 упал до 1,0 (против 1,4 в июле).

Парламентские выборы запланированы на следующий год: точная дата пока не объявлена (возможно, это будет сделано в августе 2017-го), но уже известно, что они пройдут не позднее 27 октября 2017 года.