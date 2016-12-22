У ЕС новый председатель

Мария САДОВСКАЯ

Словакия стала страной — председателем Европейского союза во втором полугодии 2016 года.

Председателем ЕС Cловакия стала впервые. Эта страна вступила в Евросоюз в 2004 году. Несмотря на вызовы, связанные с «брекзитом» и нелегальной миграцией, власти Словакии обещают претворять в жизнь «позитивную повестку дня». Программа словацкого председательства включает четыре приоритета.

Словакия впервые встала у руля Европейского союза.

Экономически сильная Европа. Братислава надеется создать более благоприятный инвестиционный климат и способствовать дальнейшему росту экономики ЕС, в том числе за счет унификации проектов и повышения конкурентоспособности европейской продукции на мировых рынках.

Предполагается повысить эффективность Европейского фонда стратегических инвестиций (созданного в 2014 году института для стимулирования европейской экономики и планирующего потратить на эти цели 315 млрд евро). На председательство Словакии также попадают утверждение бюджета ЕС на 2017 год и пересмотр финансовой перспективы на 2014—2020 годы.

Современный единый рынок. В ближайшие несколько месяцев пристальное внимание будет уделяться энергетическому союзу и совместным инициативам в области цифрового рынка. Основной упор на укрепление безопасности поставок газа за счет «трансграничного сотрудничества и принципа солидарности». Цифровой рынок поддержат с амбициозной целью «сделать свободу перемещения данных по электронным сетям Евросоюза пятой основной свободой» (наряду со свободой перемещения людей, капитала, товаров и услуг).

Устойчивая политика в области миграции и предоставления убежища. Несмотря на то что данный вызов является общим для ЕС, большинство стран-членов самостоятельно определяет правила и процедуры приема мигрантов, в том числе потенциальных беженцев, а достигнутые договоренности по релаксации соблюдаются неохотно.

Братислава надеется подтолк­нуть ЕС к более выраженной политике в этой области. Кроме того, словацкое председательство надеется вернуть «полную силу» Шенгенскому соглашению, которое сейчас ограничивается временным погранконтролем, введенным несколькими странами на внутренних границах.

Глобальная вовлеченность. Под этим термином скрывается желание Братиславы поддерживать проекты демократизации и реформирования в государствах — соседях Евросоюза.

«Мы будем продвигать эффективную европейскую политику соседства и постараемся не упустить момент в ходе сближения соседей с ЕС. Кроме того, мы будем активно развивать отношения со стратегическими партнерами Евросоюза», говорится в официальном заявлении председательства Словакии.

В отношениях со странами «Восточного партнерства» (Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной) внимание будет уделяться в первую очередь «стабилизации в области политики и безопасности, поддержке реформ, выполнению соглашений об ассоциации и прогрессу в области либерализации визового режима».

Конкретно Беларусь в заявлении не упоминается. В документе говорится лишь о «помощи в политической ассоциации и экономической интеграции Украины, Молдовы и Грузии».

В заявлении ни разу не упоминается Россия, однако говорится о формировании специальной группы экспертов в области безопасности в ответ на «гибридные угрозы» в соседстве Евросоюза.