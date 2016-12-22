Обещанного «брекзита» три года ждут

Мария САДОВСКАЯ

Двухлетнюю процедуру официального выхода Великобритании из Европейского союза британские госорганы не готовы начать до второй половины 2017 года. Это означает, что самым ранним сроком «брекзита» может стать конец 2019­го.

На неделе сразу несколько британских СМИ сообщили, что вопреки ожиданиям многих премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй не собирается запускать двухлетнюю процедуру выхода страны из ЕС в начале следующего года. Эту информацию неофициально подтверждают источники в городских властях Лондона, а также в Кабинете министров Великобритании. Причина задержки — неготовность созданных специально для «брекзита» профильных министерств и институтов.

Тереза МЭЙ не намерена спешить с оформлением выхода Великобритании из ЕС.

«Министры надеются отложить запуск процедуры на осень 2017 года, так как у них нет инфраструктуры для будущих работников», — заявил анонимный собеседник газеты Sunday Times, ссылаясь на беседы с двумя членами правительства.

Департаменты, которые будут вести переговоры, создаются с нуля. Набор персонала в команды переговорщиков идет медленно. Как передает портал EUObserver, министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис набрал менее половины из нужных ему 250 сотрудников, министр по вопросам международной торговли Лиам Фокс — лишь 100 из 1000. Оба политика были активными сторонниками «брекзита».

Более того, переговоры могут продлиться дольше двух лет, поскольку в конце 2017 года не исключена смена руководства сразу в двух ведущих странах Евросоюза — Франции и Германии. «Нельзя вести переговоры, не зная, с кем тебе придется их вести в ближайшем будущем», — заявил мэр Лондона Садик Хан.

Нынешнее правительство ФРГ не исключает «особого статуса» Великобритании после выхода из ЕС, но призывает Лондон не затягивать переговоры. Об этом 15 августа сообщил министр по европейским вопросам Михаэль Рот. Политик не раскрыл детали этого статуса, но добавил, что он будет «в некоторой степени сравним» со статусом стран, никогда не входивших в Евросоюз и желающих интегрироваться с ним.

Процесс усложняет и ситуация в Великобритании, в которой Шотландия, Северная Ирландия и Лондон проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. В статье для Лондонской школы экономики датский профессор Ульрик Прам Гад предложил Соединенному Королевству вариант «Гренландии наоборот» — территориальное отделение Анг­лии и Уэльса, которое позволит Северной Ирландии, Шотландии и Гибралтару остаться в Евросоюзе. Первый министр Шотландии Никола Старджен назвала эту идею интересной.

Напомним, что в 1985 году в результате референдума Гренландия вышла из Европейского экономического сообщества, а Дания по-прежнему является членом ЕС.

Со своей стороны, власти Евросоюза стараются не задерживать переговоры. Председатель Европейского совета Дональд Туск пообещал встретиться с лидерами всех 28 стран ЕС, включая Терезу Мэй, перед неформальным саммитом ЕС в Братиславе, запланированным на 16 сентября.

Несмотря на то что «брекзит» может затянуться, европейские банки уже начали готовиться к нему. Как сообщает агентство Bloomberg, банки из ЕС со штаб-квартирами в Лондоне собираются переместить свой персонал в течение первых нескольких недель после начала официальных переговоров. Кредитно-финансовые учреждения опасаются прежде всего того, что если их центральное управление останется в Лондоне, то они потеряют возможность свободно продавать свои услуги на территории Евросоюза.

«В этом году мы постараемся оценить все потенциальные сценарии, запасные выходы и стратегии. Реализация некоторых планов требует времени, но компании не могут позволить себе ждать до 1 января 2019 года, рискуя потерять бизнес», — заявил глава отдела по «брекзиту» PwC Эндрю Грей.

Эксперты предупреждают, что негативные экономические последствия выхода из ЕС ждут не только банковскую отрасль, но и работников низкой и средней квалификации. Если благодаря «брекзиту» потоки мигрантов в Великобританию резко сократятся, то заработная плата таких работников повысится на 0,2—0,6 %, пишет в своем исследовании фонд Resolution Foundation. Однако этот эффект будет нивелирован 2-процентным падением реальных доходов, вызванным прогнозируемой инфляцией и замедлением темпа роста экономики.n

Справка «БР»

Для выхода из Евросоюза Великобритания должна официально запустить процедуру по ст. 50 Лиссабонского договора. Эта статья, ранее никогда не применявшаяся, предполагает переговоры со всеми членами ЕС об условиях выхода. Главными темами переговоров станут степень свободы передвижения британских граждан по территории Евросоюза (и наоборот), открытость рынка труда и тарифы ЕС на британские товары. Важной частью соглашений должны стать договоренности в области внешней политики. Если сторонам не удастся договориться, Брюссель вправе навязать выходящему члену собственные правила, но такой вариант маловероятен. Переговоры можно продлевать, а после их завершения необходимо ратифицировать соглашения во всех странах Евросоюза и в Великобритании.