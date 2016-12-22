Безопасность доверили британцам

Мария САДОВСКАЯ

Разрабатывать общую политику безопасности Европейского союза будет еврокомиссар от Великобритании сэр Джулиан Кинг.

С ноября 2014 до июня 2016 года Джулиан Кинг был еврокомиссаром по вопросам финансовых рынков, однако после референдума о «брекзите» подал в отставку. После этого председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер решил предложить чиновнику новый портфель — комиссара по вопросам Союза в области безопасности.

Джулиан КИНГ будет представлять Лондон в структурах ЕС вплоть до выхода Великобритании из Евросоюза.

Бывший посол Великобритании во Франции будет отвечать за борьбу с терроризмом и за противодействие радикализации. Это новая должность, призванная «дополнять мандаты остальных комиссаров». Необходимость введения такой должности возникла после принятия Еврокомиссией в 2015 году Европейского плана действий в области безопасности. Двадцатого апреля 2016 года в целях реализации плана было принято решение создать Союз в области безопасности.

Новый еврокомиссар должен курировать этот процесс, а также «определить, где ЕС может сыграть решающую роль в борьбе с террором, в том числе путем принятия мер против угрозы, которую несут иностранные боевики», говорится в письме Жана-Клода Юнкера от 2 августа. Джулиан Кинг будет отвечать и за «улучшение обмена информацией и разведданными», техническое переоснащение Европейского центра по борьбе с терроризмом, а также за укрепление защиты стратегических объектов и инфраструктуры. Кроме того, в портфолио еврокомиссара войдет борьба с веб-преступлениями и консультации с организациями и профессионалами в области безопасности.

Как утверждает портал Politico.eu, Лондон надеялся, что Джулиан Кинг будет заниматься вопросами окружающей среды. Однако это означало бы серьезный конфликт интересов: представитель страны, готовящейся покинуть Евросоюз, не должен решать, как оставшиеся члены ЕС будут выполнять планы по снижению выбросов в атмосферу и решать другие экологические проблемы Евросоюза.

Пресс-служба британского правительства прокомментировала заявление о назначении Джулиана Кинга: «Великобритания продолжит в полной мере пользоваться своими правами и выполнять свои обязательства в качестве члена Европейского союза вплоть до выхода из ЕС, и мы готовы быть активным участником союза.Безо­пасность является важным вопросом для всех государств — членов ЕС».

Согласно недавнему исследованию Евробарометра, граждан ЕС все больше волнует безопасность. 39 % участников опроса, проведенного в мае 2016 года, считают терроризм главным вызовом безопасности.