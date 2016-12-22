Не наказали за бюджет

Мария САДОВСКАЯ

Испании и Португалии удалось избежать финансовых санкций со стороны Брюсселя ввиду опасений членов Еврокомиссии по поводу того, что «их не поняло бы население».

Министры финансов Евросоюза договорились не применять к Мадриду и Лиссабону финансовые санкции за невыполнение показателей по максимальному дефициту бюджета. Решение о санкциях было принято 12 июля, после того как Испания и Португалия не приняли меры для сокращения дефицита государственного бюджета до менее чем 3 % от ВВП.

Сначала Брюссель собирался наложить на страны-нарушительницы штрафы в размере 0,2 % от ВВП. В случае применения санкций Португалия должна была уплатить 350 млн евро, Испания — 2,2 млрд. Однако, после того как были выслушаны аргументы сторон, 27 июля Еврокомиссия (ЕК) предложила отменить наказание. Совет Евросоюза 8 августа утвердил новое решение ЕК.

«Даже символические санкции не позволили бы нам исправить то, что случилось в прошлом. Кроме того, их не поняло бы население, которое приложило серьезные усилия (для исправления экономической ситуации. — Прим. «БР») за последние годы», — заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи.

Согласно новым требованиям Еврокомиссии, к концу текущего года Португалия должна уменьшить дефицит бюджета до 2,5 % от ВВП. Испании предлагают постепенное снижение: до 4,6 % в 2016 году, до 3,1 % — в 2017-м и до 2,2 % — в 2018-м.

Еще одна процедура, которую ЕК отложила после переговоров с Европейским парламентом, — замораживание всех либо части структурных и инвестиционных фондов, запланированных на следующий год для обоих пиренейских государств. Решение отложено на осень. Уже к 15 октяб­ря 2016 года эти страны должны представить планы действий по ликвидации излишнего дефицита бюджета, от которых и будет зависеть решение о финансировании на будущий год.

Португалия, программа экономической помощи которой завершилась в июне 2014-го, минувший год закончила с дефицитом бюджета в 4,4 %. Финансовая поддержка Испании прекратилась в январе 2014-го, дефицит бюджета — 5,1 % от ВВП. Кроме того, в минувшем году фискальная политика этой страны привела к ухудшению показателей. В результате к 2016 году Испания не смогла скорректировать дефицит бюджета.

На июнь 2016 года уровень безработицы в Португалии составил 11,2 % от трудоспособного населения, в Испании — 19,9 %. Средний показатель по ЕС — 10,1 %.

Экономические проблемы Испании усугубляет политический кризис: две партии, которые на парламентских выборах в декабре 2015 и июне 2016 года набрали наибольшее количество голосов, никак не могут договориться о составе нового правительства. Не исключено, что еще до конца 2016-го в стране пройдут внеочередные парламентские выборы — уже третьи за год.

Между тем в статье, опубликованной 17 августа Financial Times, нобелевский лауреат американский экономист Джозеф Стиглиц утверждает, что основная причина проблемы кроется не в политике и не в правительствах отдельных стран, а в нежелании Брюсселя реформировать еврозону. «Мы можем мечтать о том, чтобы продуктивность экономики Греции росла быстрее, чем Германии, но пока никто не придумал, как это сделать, — ни в Греции, ни в Испании, ни в Португалии», — пишет эксперт. Он предлагает разделить еврозону на северную и южную части и не навязывать строгие правила странам с более слабой экономикой.