Комиссия ждет демократизации

Мария САДОВСКАЯ

Оценку соблюдения верховенства закона в Польше опубликовала Европейская комиссия. Она призвала как можно скорее покончить с кризисом, вызванным реформой Конституционного трибунала.

Кризис судебной власти в Польше, ставший следствием нескольких попыток реформирования Конституционного трибунала (КТ), продолжается с конца минувшего года. Именно тогда пришедшая к власти партия «Право и справедливость» решила исправить то, что посчитала ошибками и нарушениями закона, допущенными предшественниками, и поменять состав и количество членов высшего судебного органа страны.

Несмотря на то, что предыдущий состав трибунала действительно выбирался с нарушениями и это признал сам КТ, новые законы, регулирующие его деятельность, вызвали еще больше вопросов как у судей, так и у оппозиции, а также у Европейского союза. С начала 2015 года Еврокомиссия проводит процедуру проверки соблюдения в Польше верховенства закона. В худшем случае ЕК может приостановить право голоса Польши в Совете ЕС, однако пока ограничивается призывами к публикации решений КТ, принятых за последние девять месяцев, и выполнению этих решений.

Долгое время польские власти называли действия Еврокомиссии излишним вмешательством в суверенную политику страны, однако в августе частично пошли на уступки Брюсселю. Так, 16 августа правительство опубликовало 21 из 23 решений Конституционного трибунала (отказ от публикации не позволял этим решениям вступать в силу), принятых до 9 марта 2016 года включительно. Одно из двух решений, не прошедших «цензуру», — признание предыдущих попыток реформы трибунала частично неконституционными.

Однако при этом президент Польши Анджей Дуда подписал очередной закон, с 16 августа устанавливающий новые правила работы КТ. Закон, принятый парламентским большинством 22 июля, предполагает, что поступающие в суд иски должны рассматриваться в порядке очередности без возможности рассмотрения вне очереди более важных дел. Кроме того, суд должен обращаться в парламент с просьбой о публикации своих решений (сейчас суд «управляет» этим процессом) и о внесении очередных изменений в состав судей. Также новый закон предписывает отложить на полгода рассмотрение исков, поступивших во время действия старого закона.

Одиннадцатого августа Конституционный трибунал признал частично неконституционными некоторые положения этого закона, однако решение КТ вновь не было опубликовано исполнительной властью.

Помимо ситуации с Консти­туционным трибуналом, беспокойство международных наблюдателей вызывает реформа законодательства в сфере СМИ, которая может привести к большей зависимости прессы от власти. Новый закон в этой сфере должен был вступить в силу в июле, но его отложили до 2017 года.