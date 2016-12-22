Настроения граждан измерили

Мария САДОВСКАЯ

Европейцев все больше интересует безопасность и все меньше — иммиграция. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Евробарометром (социологической службой Еврокомиссии).

В опросе, проведенном в мае и опубликованном в августе 2016 года, принимали участие граждане стран ЕС, а также государств-кандидатов. Среди основных проблем в Евросоюзе второе место занимает терроризм: так считают 39 % всех опрошенных (в сентябре 2015-го — 25 %). Самой важной проблемой (48 % респондентов) по-прежнему остается иммиграция, правда, интерес к ней ослабевает. Так, осенью 2015 года иммиграцию считали главной проблемой 58 % опрошенных.

Главным вызовом сегодня европейцы считают иммиграцию.

На третьем месте находится экономическая ситуация, 19 % европейцев считают ее важным вызовом. Этот показатель намного выше в Греции (35 %), которая все еще борется с последствиями финансового и экономического кризиса. В Испании экономическое положение посчитали серьезной проблемой 29 % опрошенных.

На национальном уровне треть респондентов (33 % в 2016 году против 36 % осенью 2015-го) считает безработицу основной проблемой и вызовом для своей страны. На втором месте — иммиграция (28 % против 36 %), на третьем — экономическая ситуация (19 %). Больше всего безработицей обеспокоены в Испании (71 %), на Кипре (67 %), в Португалии (62 %), Хорватии (61 %), Греции (54 %) и Франции (52 %).

Терроризм не входит в топ-3 угроз для граждан ЕС в целом (16 %), однако на национальном уровне является главной опас­ностью для Бельгии (33 %), Франции (30 %) и Германии (26 %).

16 % опрошенных считают проблемой ситуацию со здравоохранением и социальной защитой. В Латвии (42 %), Венгрии и Румынии (по 37 %), а также в Словакии (36 %) эта тема является куда более актуальной.

Респондентов спросили и о том, насколько они доверяют Европейскому союзу. Доля тех, кто доверяет ЕС, увеличилась с 32 до 33 %. Это умеренный рост после резкого падения доверия с 40 % весной минувшего года до 32 % осенью того же года.

38 % опрошенных нейтрально относятся к ЕС. С весны 2012 года данный показатель колеблется на 1 п. п. Доля тех, кто воспринимает Евросоюз позитивно, с осени 2015-го уменьшилась на 3 п. п., до 34 %, а негативно — увеличилась на 4 п. п., до 27 %.

Лучше всего относятся к ЕС в семи государствах-членах — Ирландии (58 %), Болгарии (51 %), Польше (47 %), Люксембурге (45 %), Португалии (41 %), Франции (36 %) и Бельгии (35 %), хуже всего — на Кипре (41 %), в Австрии (37 %), Греции (51 %) и Великобритании (36 %).

Ровно половина респондентов заявляет, что с оптимизмом смотрит в будущее Евросоюза (50 %, на 3 п. п. меньше, чем осенью прошлого года), а 44 % — с пессимизмом. Больше всего оптимистов живет в Ирландии (77 %), Румынии (70 %), на Мальте (67 %) и в Литве (66 %), пессимистов — в Греции (70 %), на Кипре (54 %), в Германии и Франции (по 51 %), а также в Чехии (50 %).