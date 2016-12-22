Статистику – под суд

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В Греции возобновились судебные слушания по делу бывшего главы независимой статистической службы страны Андреаса Георгиу.
Чиновника и двух его коллег обвиняют в намеренном подделывании данных статистики о финансовых показателях страны в 2009 году, что стало одной из причин для жестких условий экономии, поставленных Евросоюзом Греции. Представители статслужбы якобы «искусственно завышали» данные о дефиците бюджета и внешнем долге. Прогноз, представленный Министерством финансов, сообщал о дефиците на уровне 13,6 %, но корректировка от Георгиу была значительной — 15,4 %.
Первые обвинения в адрес чиновника прозвучали в 2011 году из уст его бывшей коллеги по Elstat Зои Георганту. Она утверждала, что Георгиу завысил показатели дефицита, чтобы оправдать получение значительной финансовой помощи.
Если экс-главу статслужбы признают виновным, он может получить от пяти до десяти лет тюремного заключения. Рассмотрение дела прервалось прошлым летом, но теперь, спустя год, возобновилось.
Бывший глава статкомитета, который ранее был сотрудником Международного валютного фонда, все обвинения отрицает. «Мне кажется, я живу в парадоксальном мире, в котором все перевернулось с ног на голову. Тех, кто предоставляет надежные статистические данные, преследуют, а тех, кто противится реальности и ранее завышал данные, оставляют в покое», — заявил Андреас Георгиу.
Газета Financial Times подчеркнула, что судьба чиновника должна волновать каждого в Европейском союзе, так как является свидетельством недостаточной политической стабильности в Греции. «Премьер-министр страны Алексис Ципрас обещал реформировать коррумпированную политическую систему, но и он, похоже, согласен с тем, чтобы рассмотрение дела господина Георгиу продолжалось. Специалист по статистике, проработавший в Международном валютном фонде более двадцати лет, является слишком удобным козлом отпущения для партии, которая противостоит всему, что ассоциируется с МВФ. Кроме того, преследование г-на Георгиу отражает политическую культуру, в которой факты и цифры являются предметом переговоров, а не признаком объективной реальности», — пишет издание.«Если чиновники перестанут предоставлять правдивую статистику под угрозой судебных процессов, то экономика и единство ЕС будут подорваны», — утверждает сам подсудимый.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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