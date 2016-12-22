Статистику – под суд

Мария САДОВСКАЯ

В Греции возобновились судебные слушания по делу бывшего главы независимой статистической службы страны Андреаса Георгиу.

Чиновника и двух его коллег обвиняют в намеренном подделывании данных статистики о финансовых показателях страны в 2009 году, что стало одной из причин для жестких условий экономии, поставленных Евросоюзом Греции. Представители статслужбы якобы «искусственно завышали» данные о дефиците бюджета и внешнем долге. Прогноз, представленный Министерством финансов, сообщал о дефиците на уровне 13,6 %, но корректировка от Георгиу была значительной — 15,4 %.

Андреас ГЕОРГИУ отстаивает принципы независимой статистики.

Первые обвинения в адрес чиновника прозвучали в 2011 году из уст его бывшей коллеги по Elstat Зои Георганту. Она утверждала, что Георгиу завысил показатели дефицита, чтобы оправдать получение значительной финансовой помощи.

Если экс-главу статслужбы признают виновным, он может получить от пяти до десяти лет тюремного заключения. Рассмотрение дела прервалось прош­лым летом, но теперь, спустя год, возобновилось.

Бывший глава статкомитета, который ранее был сотрудником Международного валютного фонда, все обвинения отрицает. «Мне кажется, я живу в парадоксальном мире, в котором все перевернулось с ног на голову. Тех, кто предоставляет надежные статистические данные, преследуют, а тех, кто противится реальности и ранее завышал данные, оставляют в покое», — заявил Андреас Георгиу.

Газета Financial Times подчеркнула, что судьба чиновника должна волновать каждого в Европейском союзе, так как является свидетельством недостаточной политической стабильности в Греции. «Премьер-министр страны Алексис Ципрас обещал реформировать коррумпированную политическую систему, но и он, похоже, согласен с тем, чтобы рассмотрение дела господина Георгиу продолжалось. Специалист по статистике, проработавший в Международном валютном фонде более двадцати лет, является слишком удобным козлом отпущения для партии, которая противостоит всему, что ассоциируется с МВФ. Кроме того, преследование г-на Георгиу отражает политическую культуру, в которой факты и цифры являются предметом переговоров, а не признаком объективной реальности», — пишет издание.

«Если чиновники перестанут предоставлять правдивую статистику под угрозой судебных процессов, то экономика и единство ЕС будут подорваны», — утверждает сам подсудимый.