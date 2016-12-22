Skype ожидает ужесточение правил

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Возможность применения к интернетмессенджерам правил, действующих в отношении операторов мобильной связи, рассматривает Европейская комиссия.
Впервые в истории в случае введения новых правил в отношении интернет-компаний будут действовать нормы, похожие на регулирование действий обычных мобильных операторов. Нововведения могут коснуться популярных программ для интернет-общения, в том числе Skype, Viber и мессенджера Facebook.
Еврокомиссия собирается огласить новые правила в сентябре и обязать создателей популярных программ и приложений следовать строгим нормам безопасности и конфиденциальности. Помимо прочего, это означает необходимость активного сотрудничества с органами безопасности и соблюдения более жестких требований при продаже третьим компаниям баз данных с личной информацией пользователей приложений.
Кроме нововведений в области безопасности, в программах может появиться бесплатная опция отправки срочного сообщения или срочного звонка (например, на номер полиции или службы скорой помощи).
«Комиссия обратила внимание на растущее влияние онлайн-игроков, которые предоставляют услуги, похожие или аналогичные сервисам телекоммуникационных компаний», — заявила Натали Вандистадт, пресс-секретарь ЕК по вопросам единого цифрового рынка. Поэтому в Брюсселе «рассматривают» возможность изменения правил, регулирующих деятельность интернет-коммуникаторов.
На изменении правил игры долгое время настаивали крупные телекоммуникационные компании Европы, такие как Telefonica, Orange и Vodafone, которые утверждали, что поставлены в неравные конкурентные условия с компаниями из Кремниевой долины.Даже если ЕК не введет более строгие правила, на национальном уровне это могут сделать отдельные государства — члены Евросоюза. Так, в сентябре Arcep (национальный регулятор Франции) решит, нужно ли заставить Google, Viber и Skype зарегистрироваться в качестве телекоммуникационных операторов.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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