Умные кроссовки, умные носки

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№ 31 (1213)
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Возможна ли «более носимая» электроника, нежели смартчасы? Да! Это «умная» одежда.
Пожалуй, из всего «Интернета вещей» ближе всего к телу пользователя будет одежда с электронной начинкой, благо миниатюризация и снижение энергопотребления современных чипов позволяют встраивать их во все новые предметы. Оснащенная датчиками и процессором куртка или другой элемент гардероба имеет тот же объем, но принципиально более широкие возможности.
В данной сфере работают в основном небольшие фирмы, однако к новому рынку уже присматриваются и крупные корпорации. Так, компания Lenovo представила кроссовки Smart Lifestyle F2, оснащенные процессором Intel Curie, набором датчиков-акселерометров и беспроводным модулем связи. Кроссовки работают как фитнес-трекер и передают мобильному приложению на смартфоне информацию о ходе тренировки. Кроме того, обувь может использоваться как устройство ввода в компьютерных играх. Поскольку расширение функциональности сводится в основном к обновлению программного обеспечения, возможно, этим кроссовкам найдут и другое применение.
В сентябре фирма Salted Venture, вышедшая из самсунговского инкубатора Creative Labs, начинает продажи линейки IoFIT — кроссовок для фитнеса и туфлей для гольфа. Заказы принимаются через краудфандинговый сайт Kickstarter, цена за пару — 200 долларов. Продукты IoFIT оснащены датчиками давления, которые передают данные на смартфон, однако информация анализируется более серьезным образом, нежели в разработке Lenovo. Приложение на смартфоне не просто подсчитывает шаги и калории, но и работает персональным тренером. Получив и проанализировав данные с датчиков, оно оценивает технику выполнения спортсменом шагов и других движений, после чего выдает персональные рекомендации по их улучшению.
Помимо названных продуктов, уже доведенных до высокой степени готовности, есть немало представленных мелкими стартапами фитнес-разработок — от снабженных датчиками носков до маек, замеряющих параметры дыхания и работы сердца.
Спорт не единственная сфера применения «умной» одежды. Компания Lyle & Scott встраивает в куртки и пиджаки чипы, применяемые в пластиковых банковских картах. Это позволяет оплачивать покупки буквально по мановению руки.
Известная своим неравнодушием к «Интернету вещей» корпорация Samsung в сотрудничестве с фирмой Rogatis разработала деловые мужские костюмы со встроенным NFC-чипом, с помощью которого можно управлять режимами смартфона, передавать электронные визитки, выполнять другие действия. Такие костюмы уже продаются в Корее.Перспективы «умной» одежды весьма широки. Поскольку в разработках применяются распространенные и активно развивающиеся технологии, риск провала существенно снижается. Спорт, фитнес и медицина — объемные рынки, а значит, на новинки будет достаточный спрос. Снижению цен на «умную» одежду будет способствовать постоянное удешевление электронных компонентов. Вопросы заключаются, скорее, в том, сколько времени понадобится таким продуктам для выхода на массовый рынок и будут ли они действительно полезными, чтобы миллионы людей захотели воспользоваться ими.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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