Дроны выбирают профессии

Алексей КУТОВЕНКО

Потенциальный годовой объем мирового рынка услуг, связанных с использованием дронов, по оценкам корпорации PricewaterhouseCoopers, составляет 127,3 млрд долларов. Это уже ближайшая перспектива, остается найти только максимально прибыльные ниши.

То, что дроны — это не просто забавные игрушки, стало понятно давно. Они дешевы, недороги в эксплуатации. Такой аппарат не жалко даже потерять, если он при этом выполнит свою задачу.

Ограничения, связанные с небольшими размерами и относительно скромными техническими характеристиками дронов, компенсируются компактностью устанавливаемых на них современных камер, сенсоров и другого оборудования. Геркулесова сила этим летательным аппаратам просто не нужна.

Таких помощников у человека раньше не было.

В отличие от самостоятельно действующего робота дрон не должен быть и слишком умным, поскольку обработка информации может быть вынесена в мощный дата-центр. Кроме того, летательным аппаратом дистанционно управляет пилот-человек.

Возможности дронов улучшаются простым обновлением программного обеспечения. Кстати, эти летательные аппараты уже умеют действовать совместно и обмениваться информацией друг с другом.

В июне нынешнего года Федеральное управление гражданской авиации США разрешило коммерческое применение дронов. Урегулированы вопросы использования этими устройствами воздушного пространства, сертификации пилотов, сформулированы скоростные режимы и правила движения. На этой неделе порядок использования авиамоделей утвердило и правительство Беларуси.

Почти все коммерчески привлекательные сегодня сферы использования дронов так или иначе связаны с наблюдением. Данные аппараты наиболее эффективны в сегментах наблюдения за инфраструктурой различного назначения в сельском и лесном хозяйстве, там, где требуется мониторинг значительных площадей. По оценке PricewaterhouseCoopers, потенциальный объем рынка в двух указанных сегментах составляет 77 млрд долларов. Наблюдение можно вести не только в открытом пространстве, дроны используются и для инспектирования складов в логистических центрах.

Отметим, что попытки построения бизнеса в этих направлениях предпринимаются и в Беларуси, мы находимся в рамках тренда. Правда, пока с дронами связаны единичные эксперименты малого бизнеса. В частности, у нас уже доступна такая услуга, как видеосъемка с беспилотников. Подготовка промороликов различной тематики, съемки на мероприятиях — все это примеры заказов, которые получают немногочисленные белорусские видеооператоры, использующие в своей работе летающих помощников.

Есть проекты, ориентированные и на производственные задачи. Разработанная у нас система «Dronex Фермер» предназначена для мониторинга состояния полей. Полученные с оснащенного камерой летательного аппарата изображения позволяют выявлять проблемные участки полей. Благодаря этому можно точечно вносить удобрения и пестициды, в результате чего снижается их расход, повышаются экологичность производства и урожайность.

Помимо услуг, непосредственно связанных с применением дронов, будет востребован и анализ полученных данных. Сфера приложения усилий программистов обширна и перспективна. Это и обработка больших массивов информации, и сопоставление ее с данными из других источников, и построение моделей. Вполне возможно, в этой нише попробуют свои силы и отечественные компании.

Перспективы применения дронов для доставки грузов пока оцениваются осторожно. Да, идея привлекательна с точки зрения снижения стоимости транспортировки, однако ее реализация сопряжена с большим количеством технических и организационных проблем. По всей видимости, в ближайшее время такая доставка будет оправдана только в особых обстоятельствах, например в зонах бедствий, когда другие варианты недоступны.