До прозрачности еще далеко

экономист Владимир КОВАЛКИН

За последние полгода руководство страны приняло несколько мер, которые должны сделать распределение средств в рамках госпрограмм прозрачным, конкурентным и подотчетным. Есть сомнения в том, что эти цели будут достигнуты.

Задача эффективно использовать средства в рамках госпрограмм актуальна и важна для Беларуси, поскольку речь идет почти о 60 % консолидированного бюджета. Попытка решить эту задачу своевременна и похвальна. Однако анализ новых рамочных условий использования бюджетных средств позволяет предположить, что поставленная цель не будет достигнута. На мой взгляд, в этом «виноваты» три основные причины.

Прежде всего оставляет желать лучшего само программное целеполагание. При внимательном изучении госпрограмм сразу бросается в глаза путаница задач и целей разных уровней. Согласно программно-целевому подходу, есть три уровня целей — объема выпуска продукта или услуги (output), результата выполнения программы (outcome) и общества или экономики в целом (impact).

Например, в рамках предполагаемой гос­программы для МТЗ цель первого уровня — произвести как можно больше тракторов; второго — достигнуть определенного показателя продаж, получить прибыль; третьего — увеличить занятость и налоговые отчисления, повысить инновационность экономики и т. п. Так вот в наших госпрограммах они совершенно перепутаны. Это дает возможность чиновникам по достижении цели первого уровня заявлять о выполнении госпрограммы, например на 70 %. То есть можно выпустить достаточное количество тракторов, отправить их на склад и сказать, что цель, касающаяся продукции, выполнена, ну а если нет ни прибыли, ни продаж, так это лишь незначительная часть показателей, процентов десять-пятнадцать от всей программы.

Второй фактор риска — отсутствие разделения функций заказчика, исполнителя и бенефициара при разработке и реализации программ. Чаще всего в роли заказчика и исполнителя у нас выступает один субъект, а мнения бенефициара, которым должно быть некое сообщество, вообще никто не спрашивает.

Например, в рамках программы по улучшению городской среды одним из целевых показателей на уровне «выпуск продукта или услуги» может быть обрезка деревьев. Местный исполком будет проводить конкурс и распределять деньги между организациями, которые осуществляют указанную деятельность. Учитывая то, что у исполкома есть подконтрольная ему организация, мы с большой долей вероятности можем предположить, что именно она получит основную часть этих средств и с удовольствием «освоит» их, по максимуму обрезав деревья и достигнув целевого показателя на уровне «выпуск продукта или услуги». Однако бенефициары, то есть горожане, останутся недовольны видом садов и парков.

Третий фактор риска кроется в самой процедуре конкурса на получение господдержки или бюджетного финансирования. В ней тоже должно быть троевластие. Разрабатывать критерии для определения победителей, проводить конкурс, принимать в нем участие и оценивать итоги должны разные субъекты.

В наших же условиях министерство (либо НИИ при нем) разрабатывает госпрограмму и критерии проведения конкурса. Оно же будет проводить конкурс и определять победителя. Участие в нем примут подконтрольные этому же министерству госпредприятия. Налицо конфликт интересов и все условия для проведения «междусобойчика», в число участников которого «лишние» субъекты не попадут. Изменится только то, что для выделения денег придется оформлять множество бумаг, настоящего же конкурса как не было, так и не будет.