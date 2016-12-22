Культурная защита

аналитик Либерального клуба Вадим МОЖЕЙКО

Беларусь озаботилась своей культурной безопасностью. С угрозами призывают бороться и Концепция национальной безопасности, и недавно принятая Военная доктрина.

Культурная безопасность — это деятельность по поддержке национальной безо­пасности через развитие культурного самосознания. Как показывают социологические исследования (например, украинского фонда «Демократические инициативы»), существует прямая связь между ощущением сопричастности к культурному и языковому пространству и к государству.

В Беларуси из-за политического противостояния в 90-х годах национальные символы, язык, история и культура долгое время ассоциировались с политической оппозицией и вытеснялись на периферию, для значительной части общества выглядели маргинальными. Господствовал советский реваншизм, под лозунгами возвращения к хорошему советскому прошлому начинались процессы интеграции с Россией. За 25 лет белорусской независимости выяснилось, что это несет больше угроз, чем бенефиций, а Советский Союз по объективным причинам уже не воскресить.

Как неоднократно признавал и президент, Беларуси не удалось выстроить сильную, жизнеспособную идеологию и национальную идею, хотя попытки предпринимались неоднократно. Мягкая белорусизация, поддержанная государством весной 2014 года, после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, стала новым шагом в закладке идейного фундамента нашего государства. Оказалось, что белорусский язык и различная символика, исторические деятели Великого княжества Литовского — это теперь символы не оппозиционности, а патриотизма. Однако для стабильной культурной безопасности нужны и иные, кроме белорусизации, инструменты.

Обеспечение культурной безо­пасности является одним из важных фокусов Концепции национальной безопасности. Речь идет о поддержке развития белорусской культуры в целях укрепления национальной/общегосударственной общности «белорусский народ» и предотвращения различных конфликтов, включая разжигание межнациональной розни.

Еще одним фактором культурной безопасности является безопасность информационная. На белорусском медийном поле доминируют российские СМИ, неоднократно замеченные в прямой пропаганде. «В нынешних условиях особенно важна защита нашего информационного пространства. Не секрет, что Беларусь «простреливается» различными информационными потоками», — говорил, вероятно, и по этому поводу Александр Лукашенко в своем послании Национальному собранию и белорусскому народу и призывал «противостоять» влиянию извне.

Очевидно, что для этого необхо­димы сильные, а значит, независимые и профессиональные национальные СМИ. Пока государство боится давать им свободу, однако, думаю, и в целях развития медиарынка рано или поздно придется идти вперед, как это случилось с мягкой белорусизацией.