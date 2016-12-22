Налоги: есть что снижать

директор и сопредседатель БПСН имени профессора М. С. Кунявского Жанна ТАРАСЕВИЧ

Отказ от повышающих коэффициентов к налогам на землю и на недвижимость поможет предприятиям снизить затраты, а государству — стимулировать капитальные инвестиции.

Сейчас, когда обсуждаются проект бюджета на 2017 год и изменения и дополнения в Налоговый кодекс, самое время воплотить в жизнь одно из важнейших намерений, заложенных в Программу социально-экономического развития на пятилетку, и снизить налоговую нагрузку на бизнес. Попутно можно выполнить и не менее важное требование указа № 78 — снизить себестоимость.

Один из резервов для решения этих задач — совершенствование налогов на землю и на недвижимость. Сейчас это два разных налога, но с одинаковой ставкой 1 % и с одинаковыми повышающими коэффициентами, которые вправе применять местные органы власти. Мы полагаем возможным объединить эти налоги как близкие по своей природе и тем самым сэкономить на администрировании, а повышающие коэффициенты и вовсе отменить.

Применительно к налогу на землю логика такова: налого­облагаемой базой для его уплаты является кадастровая оценка земли, которая представляет собой «расчетную денежную сумму, отражающую ценность (полезность) земельного участка при использовании по существующему целевому назначению».

В то же время, устанавливая поправочные коэффициенты к налогу на землю, чиновники поясняют, что учитывают месторасположение и некие особенности, делающие участок более или менее привлекательным. Выходит, что применение этих коэффициентов позволяет дважды облагать налогом один и тот же участок.

Теоретически коэффициенты могут быть и понижающими, однако на практике их никто не устанавливает. Налог повышается только для коммерческих предприятий, хотя местная власть имеет право выбирать «категорию плательщика». Вроде как таким образом мы заботимся о населении. Однако на деле эта забота оборачивается медвежьей услугой, поскольку увеличенный в разы налог предприятия включают в затраты, а затем и в цены товаров, которые в конечном счете все равно оплачивает потребитель.

Примерно такая же ситуация и с налогом на недвижимость. Правда, в отношении него законодательных нестыковок еще больше. В отличие от земли, кадастровая оценка которой максимально приближена к рыночной, налогооблагаемой базой по налогу на недвижимость является балансовая стоимость объекта. В результате два условных предприятия, которые на одной и той же улице строят дома по одному и тому же проекту, могут создать объекты совершенно разной стоимости (например, если одна компания привлекала кредитные ресурсы, а другая нет). Соответственно, и суммы налога на недвижимость по этим объектам будут отличаться. Ну а если учесть, что на налог «накрутят» еще и повышающий коэффициент, то в результате получится налог на капитальные инвестиции, который тормозит их приток.

Да, в этом случае сокращаются доходы местного бюджета, возра­зят чиновники, но мы готовы предложить вариант компенсации этих поступлений. Например, можно хотя бы чуть-чуть повысить налог для физических лиц, который сейчас в разы меньше — 0,1 % (против 1 % с коэффициентом 2,5 для предприятий). Думаю, его увеличение до 0,2 % не станет обременительным для граждан, но будет небольшим шагом в сторону создания более справедливой системы налогообложения.

Еще одним шагом в том же направлении могло бы стать пропорциональное распределение налоговой нагрузки между владельцами квартир и домов индивидуальной застройки. Сейчас плательщиками налога на недвижимость являются только собственники домов, будь то многоуровневый коттедж или скромный домик в деревне. Владельцы квартир становятся плательщиками налога, только если имеют несколько квартир. Выходит, сельские жители налог на недвижимость уплачивают, а горожане — нет.

Мы понимаем, что наши предложения относятся к числу непопулярных, зато они максимально соответствуют принципам справедливости.