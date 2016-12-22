Сергей Капустин: У того, кто не готов меняться, нет будущего

Алексей Иванов

Как превратить ставшее популярным бизнес­обучение в эффективный инструмент развития компании, «БР» рассказал председатель совета директоров ГК «СТА Логистик» Сергей Капустин.

— Как случилось, что бизнес-образование стало фактором успешного развития «СТА Логистик»?





— Любая компания определяет для себя лигу, в которой собирается выступать. У нас есть право удовлетвориться победой на уровне своего двора, райо­на, города, страны, СНГ, Европы или мира. Это разные бизнес-лиги, в них компании конкурируют между собой как футбольные команды за кубок, например Европы.

Фирме, которая довольствуется местной лигой и просто хочет зарабатывать деньги, инвестировать в образование необязательно. Если стоит цель быть конкурентоспособными на уровне глобальных игроков, то нужны инструменты, которыми пользуются эти игроки. Надо иметь профессиональный коллектив, людей обученных, людей дорогих, мыслящих масштабно. Несколько лет назад мы поставили перед собой такую задачу и поняли, что обученный персонал — фактор номер один глобальной конкурентоспособности.

Меня задевает то, что представители западных стран вешают на нас ярлык общества или бизнеса второго сорта. В их глазах мы, конечно, европейцы (ведь есть еще и Африка), но не первого сорта. Увы, пока мы не доказали обратного. Доказывать нужно не словами, а только делами: создать компанию, которая по качеству управления, сервиса, мышления будет находиться на мировом уровне. Это невозможно без учебы.

Сейчас в мире знания накапливаются по экспоненте. Их объем растет опережающими темпами. У того, кто не готов меняться, нет будущего. Сегодня адаптивность — основное качество успешного человека.

В нашей компании есть одно обязательное условие для всех сотрудников без исключения: одна суббота в месяц должна быть посвящена образованию. Человек обязан осознанно инвестировать личное время в образование.

— Исходя из вашего опыта, сколько должна тратить компания на бизнес-обучение?

— Тратить и инвестировать — разные понятия. Инвестиции должны иметь экономический эффект, то есть, потратив некоторую сумму на изменения, мы должны вернуть эти деньги. Бизнес-образование не исключение. У него есть свой норматив возврата инвестиций. Мы возвращаем вложенные средства через повышение конкурентоспособности и в конечном счете через увеличение прибыльности бизнеса. Каждый курс обучения предполагает дальнейший план изменений, которые должны быть привнесены в методы работы, технологии компании и дать положительный экономический эффект.

Гонорар хорошего бизнес-тренера, входящего в число лидеров в своей отрасли, — от 3 тыс. до 10 тыс. долларов. Добавьте к этому организационные расходы. Любое мероприятие хорошего уровня обойдется компании в 10—20 тыс. долларов. Следовательно, если мы хотим учиться у лучших представителей бизнес-элиты, то в будущем благодаря изменениям, которых хотим добиться, должны вернуть эти деньги.

У нас есть бюджет, в том числе на образование, и постоянно увеличивающийся план доходов. Чтобы его выполнять, нам надо учиться.

— Как определить, чему именно учиться?

— Перед обучением с каждым бизнес-тренером обсуждаем, что он может предложить. Задача руководителя — понять, что именно эти знания могут дать компании, в каком направлении изменить ее и нужны ли они сейчас. Хорошего тренера можно распознать по тому, способен ли он в деталях и доходчиво рассказать о механизмах конкретной технологии.

Ответственность за результат всегда лежит на первом лице компании. Ведь именно руководитель является заказчиком тем и задач тренинга, контролирует разработку плана изменений и утверждает его.

— Как не прогадать и выбрать правильного тренера?

— Есть две категории бизнес-тренеров. Представители первой заинтересованы в том, чтобы получить деньги за отработанный день. Вторые стремятся изменить компанию и даже целый мир. Мне ближе те, кто заинтересован в изменении компании.

Есть тренеры, за плечами которых бизнес-карьера, они добились успеха и стали лучшими в своей сфере. Есть тренеры, работающие как преподаватели в университетах: транслируют чужие знания. Нам, конечно же, интересен сильный спарринг-партнер, потому что именно у него можно научиться.

Есть и такие бизнес-тренеры, которые придумывают технологии, являются авторами идей или творчески трансформируют их, адаптируют к определенным рынкам. Они предлагают инструментарий, дающий определенный результат при многократном повторении.

Многие тренеры — ребята из категории «мы лозунгами занимаемся». Однако иногда лозунги тоже могут дать положительный эффект, мотивационные мероприятия не менее полезны. Задача руководителя — эффективно сочетать их с технологическим обучением.

Наверное, поэтому сейчас мы мало обращаемся к белорусским школам и тренерам. Среди них больше тех, кто работает в преподавательской манере. Они решают задачи для игроков местного уровня и подходят, скорее, для подготовки молодых специалистов. Ведь уровень выпускников вузов у нас весьма низкий: они не владеют современными технологиями, им не хватает знаний, нет правильных ориентиров. Мало кто из них понимает, от чего на самом деле зависит будущая зарплата, как именно такой специалист приносит деньги компании. Мы задаем этот вопрос на собеседованиях. Единицы правильно отвечают на него. Зарплата — часть добавленной стоимости, которую сотрудник генерирует на рабочем месте, и он должен знать, как увеличить ее.

В развитых странах один работающий генерирует 50—55 долларов добавленной стоимости в час, 400 долларов в день. А сколько у нас?

Образование — это квалификация. Чем она выше, тем большую добавленную стоимость может генерировать сотрудник. Люди, которые приходят в компанию, могут хотеть работать эффективнее, но не уметь этого. Благодаря бизнес-обучению данную проблему должен решить менеджмент.

— Кого нужно учить в первую очередь: линейный персонал или менеджмент?

— Более 50 % затрат целесообразно направлять на обучение команды руководителей. Чем компетентнее руководитель, тем более эффективную структуру он может выстроить на предприятии, неважно, оказывает оно услуги или осуществляет производственную деятельность.

Сегодня в большинстве отраслей бизнес-процессы можно уподобить конвейеру, на каждом участке которого сидит исполнитель, имеющий довольно узкую специализацию. От этого сотрудника требуется в первую очередь качественное выполнение одной или двух операций. Построить такой конвейер намного важнее.

— Вкладывая в обучение, мы инвестируем в людей, а те потом уходят из компании. Фактически предприятие теряет деньги. Как управлять этим риском?

— Нужно помнить, что люди уходят не из компании, а от своих непосредственных начальников. Если сотрудник не развивается во взаимодействии с непосредственным руководителем, не получает новых вызовов, его задвигают на дальнее место, и он уходит. Для любого человека, а тем более для того, кто постоянно учится, важна самореализация. Соответственно, на предприятии нужно создавать среду, которая будет поощрять работников, нужны проекты, которые не в ущерб основной работе позволят сотрудникам реализоваться.

Возможно, вторая мысль прозвучит довольно громко, однако если рассматривать образование как часть социальной ответственности бизнеса, то она приобретает несколько иной оттенок. Неважно, если люди прошли обучение в нашей компании, а затем ушли в другую. Значит, кого-то в этом мире мы сделали лучше, компетентнее.

Надо понимать: мы работаем не только на себя, но и на всю бизнес-среду. Это вклад в будущее общества, в котором жить нашим детям. Либо мы делаем его лучше, либо нет. Все в наших руках. Изменения в обществе происходят тогда, когда образуется значительный пласт профессионалов, людей, которые понимают разницу между профессионализмом и непрофессионализмом, что такое хорошо и что такое плохо. Этих людей надо готовить сегодня.

— Какой формат обучения является, по вашему мнению, наиболее эффективным?

— Для линейного персонала это тренировка применения рабочих технологий. Именно тренировка, многократное повторение, чтобы выполнение операций стало динамическим стереотипом. Периодически нужно давать «прививку» мероприятий, которые будут открывать перед сотрудниками новые горизонты, повышать мотивацию.

Если мы не проводим мероприятия для линейного персонала, то он всегда может читать бизнес-литературу. У нас большая, постоянно пополняющаяся библиотека. Задача — хотя бы раз в месяц прочитать одну книгу, реферировать ее и предложить изменения для компании.

Для управленческого звена нужны мероприятия, связанные с тех­нологиями регулярного менедж­мента. В этой области лучшим является Александр Фридман. Нужно работать над собой с точки зрения искусства управления. Лучший в этом вопросе — Владимир Тарасов. Естественно, управленец должен обладать массой дополнительных знаний по своему профилю: IT, финансы, маркетинг…

Чаще всего мы проводим семи­нары, тренинги. Много времени уделяем бизнес-симуляциям, деловым играм, в ходе которых можно ошибаться и не платить за это высокую цену, как в реальности. Думаю, на рынке бизнес-образования появится много игровых форматов для руководителей, во время которых те, играя, ошибаясь, будут учиться, совершенствоваться.

— Какое наиболее ценное бизнес-знание вы получили за эти годы?

— Самое ценное бизнес-знание заключается в следующем: нет ни одной управленческой теории, которая содержит ответы на вопросы и вызовы, возникающие в деловой жизни. Ценными являются знания, которые позволяют находить решения проблем и отвечать на вызовы. Нет магических таблеток, нет волшебных пилюль, есть конструкторы, дающие возможность принимать эффективные решения.

Справка «БР»

Сергей Капустин — председатель совета директоров ГК «СТА Логистик». Окончил с отличием БНТУ (БПИ). Основатель и руководитель логистических компаний на рынке Беларуси: с 1995 по 2002 год — «АсстрА», с 2003­го — «СТА Логистик».

«СТА Логистик» — международный логистический 3PL­оператор с офисами в Минске, Москве, Санкт­Петербурге, Владивостоке и Вильнюсе. Образованная в 2003 году компания постоянно развивается: штат — более 230 человек, количество принятых заказов в месяц — свыше 3000.