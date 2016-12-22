Большинство безработных – мужчины

Светлана СПЕЦИАН

Напряженность на рынке труда снижается: если год назад на одну вакансию претендовало 1,69 безработного, то сейчас — 1,25.

Согласно данным Белстата, за июнь численность зарегистрированных безработных уменьшилась на 6,4 % и на конец месяца составила 47,2 тыс. человек. По сравнению с июнем прошлого года количество неработающих белорусов, напротив, увеличилось на 0,9 %. Таким образом, на начало июля 2016 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1 % от экономически активного населения, что соответствует аналогичному показателю за прошлый месяц, но на 1 п. п. больше, чем годом ранее. Основная часть зарегистрированных безработных (69,3 %) — мужчины.

В лидерах — Минск. В абсолютном выражении больше всего безработных в Минске — 7,7 тыс. человек на конец июня. Несмотря на это, в столице самый низкий уровень зарегистрированной безработицы — 0,7 %. Причем по сравнению с предыдущим месяцем численность безработных сократилась на 1,8 %, хотя на фоне июня 2015 года наблюдается рост на 21,1 %.

Схожая разновекторная тенденция наблюдается и в Минской области, в которой за июнь 2016 года количество безработных уменьшилось на 6,3 %, а по сравнению с июнем 2015-го увеличилось на 27,4 %. Правда, уровень зарегистрированной безработицы в Минской области был выше, чем в Минске, — 1,1 %.

Меньше всего безработных в Могилевской области — 5,2 тыс. человек. В Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях численность нетрудоустроенного населения снизилась и по сравнению с предыдущим месяцем, и по сравнению с прошлым годом, а уровень безработицы составил 1,1—1,2 %.

Увольняют чаще, чем трудоуст­раи­вают. В июне отношение принятых и уволенных работников в организациях (без микро- и малых организаций без ведомственной подчиненности) составило 83,7 %. При этом лишь незначительные виды экономической деятельности зафиксировали обратную тенденцию. В частности, на предприятиях, оказывающих услуги по временному проживанию и питанию, на работу приняли на 38 % граждан больше, чем уволили. В организациях здравоохранения и оказывающих социальные услуги превышение составило 9,9 %, на предприятиях, занятых в сфере связи и информации, — 7,9, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 4,8 %. Субъекты хозяйствования, осуществляющие финансовую и страховую деятельность, показали худший результат и в июне уволили в два раза больше сотрудников, нежели приняли на работу.

Один из самых низких коэффициентов замещения зафиксирован и в организациях, занимающихся операциями с недвижимостью (0,51), а также в сфере образования (0,60). Впрочем, в последней сфере в летний период количество уволенных традиционно превышает количество принятых на работу.