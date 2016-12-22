Медленное падение

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Статистика зафиксировала замедление темпов снижения объемов производства в некоторых отраслях, а кое­где даже рост, однако говорить о восстановлении экономики преждевременно.

Объем промышленного производства в первом полугодии 2016 года снизился на 1,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го, сообщил Белстат. Напомним, что в I квартале снижение промпроизводства составляло 4,3 %, следовательно, замедление темпов падения и даже прирост по некоторым позициям во II квартале налицо.

В частности, в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий уровень первого полугодия прошлого года превышен на 1,3 %, текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха — на 5,3, изделий из дерева и бумаги, а также в полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации — на 8,7 %.

На 6,9 % увеличилось производство фармацевтических препаратов и продуктов, на 7,3 % — электрооборудования, на 6,2 % — машин и оборудования, не включенного в другие группировки, на 7,6 % — транспортных средств и оборудования. Эти отрасли вместе с сельским хозяйством, в первом полугодии продемонстрировавшим прирост на 3,3 %, приостановили падение ВВП, которое в первые шесть месяцев нынешнего года составило 2,5 % (для сравнения: за I квартал минус достигал 3,6 %).

Правда, если сравнить среднемесячный объем выпуска в натуральном выражении, то по большинству основных товарных позиций он или не изменился вовсе, или снизился (см. табл. 1). Некоторые виды продукции, например двигатели внутреннего сгорания и подшипники, о производстве которых Белстат ранее отчитывался ежемесячно, в полугодовой отчет за 2016 год не попали.

Данные о производстве подшипников за последние пять лет (см. табл. 2) наводят на мысль о том, что эту продукцию изъяли из статистики по причине непрезентабельности данных. Из этих данных следует, что падение производства не связано с кризисом на российском рынке, так как оно началось гораздо раньше. Как констатирует Белстат в своем сборнике «Промышленность Республики Беларусь в 2010—2015 годах», в 2015 году производственные мощности по выпуску подшипников были задействованы только на 6,6 %.

ОАО «Минский подшипниковый завод» не единственное незагруженное предприятие. Мощности компаний по выпуску шерстяных тканей были задействованы на 16 %, телевизоров — на 8,4, грузовых автомобилей — на 18,4, станков для обработки металлов — на 38, тракторов — на 41 %. В прошлом году производственные мощности ОАО

«Витязь» были загружены на 2,6 %.

В первом полугодии 2016 года оборот оптовой торговли снизился на 6,8 % по сравнению с первым полугодием 2015-го. Следовательно, есть все основания предполагать, что значительная часть произведенной продукции осела на складах.

Итоги работы транспорта не позволяют говорить об оживлении белорусской экономики (как и экономики России, в которой в основном и зарабатывали наши грузоперевозчики). По сравнению с первым полугодием прошлого года объем грузов, перевезенных отечественными организациями и предпринимателями в первом полугодии 2016-го, уменьшился на 4,4 %. Услугами пассажирского транспорта воспользовалось на 5,7 % граждан меньше. Вероятно, виной тому ухудшение материального положения населения.

Буквально обрушились темпы жилищного строительства. За первые шесть месяцев 2016 года введено в строй чуть более 2 млн кв. м жилья, что на 24,5 % ниже уровня первого полугодия 2015-го. Ввод жилья с господдержкой просел еще больше — до 505,8 тыс. кв. м, а это на 45 % меньше, чем в январе — июне прошлого года.

В Минске объемы вводимого жилья упали на 34,5 %, а жилья с господдержкой — на 58,1 %. (Для сравнения: в Витебской и Гомельской областях объемы вводимого жилья, напротив, увеличиваются.) Риелторы заявляют о том, что новые дома в Минске не закладываются, поэтому к концу года объемы вводимого жилья снизятся еще больше, что неудивительно: население тратит заработанное на текущее потреб­ление.

Снижение уровня доходов граждан отразилось и на розничном товарообороте: он просел на 1,6 %. В расчете на душу населения розничный товарооборот за первое полугодие составил 18,7 млн руб. (здесь и далее указаны суммы до деноминации). Средняя зарплата в июне достигла 7,4 млн руб. Таким образом, в гипотетической средней семье, в которой родители получают по 7,4 млн руб. и растят двоих детей, на каждого члена семьи пришлось 22,2 млн руб. за полгода. Выходит, что практически все свои доходы население оставляет в розничной торговле, то есть работает только на удовлетворение базовых потребностей в еде и одежде.