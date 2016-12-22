Разоренные тендером

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Некоторые директора строительных и проектных организаций винят тендеры в создании условий для демпинга.

В последние несколько лет на фоне стрессового сокращения стройки платежеспособный спрос на проектирование и строительство значительно отстал от предложения, что обвалило контрактную стоимость работ. При этом тендеры, выиграть которые можно только с минимальным ценовым предложением, ускорили «ценопад» в отрасли.

На прошедшем 27 июля заседании правления Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. C. Кунявского (БСПН) директора предприятий стройкомплекса пожаловались на то, что в случае проведения тендеров заказы «уводят» далеко не лучшие представители отрасли. Часто расчетная стоимость работ и сумма, указанная победителем тендера, отличаются в несколько раз! Работать по таким расценкам при уплате всех налогов можно только себе в убыток. Отсюда вывод: «победители» либо уходят от уплаты налогов, чтобы хоть как­то свести дебет с кредитом, либо берут заказ и вместе с ним частичную предоплату, осознанно не собираясь исполнять контракт в полной мере. При этом добросовестные игроки рынка остаются просто не у дел. У них падает выручка, останавливается инвестиционная деятельность, разбегаются трудовые коллективы.

В распоряжении «БР» оказался проект письма на адрес правительства, составленный отраслевыми объединениями архитекторов и строителей. В письме демпинг называется главной проблемой тендеров. При этом авторы обращения жалуются на то, что нынешнее положение вещей органы госуправления воспринимают как «естественный результат развития рыночных отношений».

Между тем явление имеет катастрофические последствия не только для участников рынка, но и для государства и общества в целом. Когда предложение существенно превышает спрос, демпинг начинает вытеснять с рынка не самых слабых, а самых квалифицированных и технически обеспеченных игроков. В итоге резко ухудшается качество работ, оно начинает не соответствовать ожиданиям заказчиков, отмечается в письме.

Авторы обращения настаивают на изменении процедур закупок и, в частности, предлагают устанавливать на тендерах фиксированную стоимость работ, в основе которой может быть расчетная стоимость, определенная органами госэкспертизы. Таким образом, тендер превратится в конкурс, в котором основными критериями отбора станут качество и творческие возможности исполнителей.

Впрочем, в данном случае есть риск переступить тонкую грань рыночных отношений. Из одной крайности (определения исполнителя только по критерию цены) легко впасть в противоположную, когда мерилом выступит субъективная оценка надежности исполнителя, что вдобавок может создать пространство для коррупции.

Похоже, у проблемы нет простого и быстрого решения. В ней необходимо разобраться, желательно изучить зарубежный опыт. С этой целью 12 августа БСПН намерен провести тематический круглый стол — семинар с участием широкого круга экспертов, в том числе немецких. Старушка Европа успела накопить немалый опыт в борьбе с демпингом. На Западе идеи Адама Смита давно уступили место кейнсианству, которое как раз и нацелено на здоровое регулирование рыночных отношений. Не будем торопиться изобретать велосипед, очень может быть, что нужная нам модификация давно разработана и обкатана.