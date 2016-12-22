Олимпийская кибербезопасность

Алексей КУТОВЕНКО

Не только допинговыми скандалами, но и всплеском киберпреступности могут запомниться Олимпийские игры в Рио­де­Жанейро.

Для поиска потенциальных жертв злоумышленники активно используют любые популярные события. В этом смысле Олимпиада — ожидаемая приманка, причем опасности подвергаются не только туристы, планирующие посетить соревнования, но и любители спорта во всем мире.

Криминальная обстановка в Бразилии оставляет желать лучшего.

Первым делом мошенники стали предлагать фальшивые билеты на состязания в Рио, открывать фиктивные интернет-магазины по продаже товаров с символикой Олимпиады и якобы букмекерские сайты для выкачивания средств незадачливых жертв. Это уже реальность. Так считают, в частности, специалисты компании Symanteс — одного из крупных разработчиков антивирусов.

Кроме того, информация о спортивных состязаниях непременно станет темой фишинговых электронных писем и публикаций в социальных сетях. Такие сообщения используются для распространения зловредного программного обеспечения и могут привести к возникновению компьютерных эпидемий. Проблема носит глобальный характер, следовательно, опасности подвергается и белорусский любитель спорта, щелкнувший на зараженную ссылку.

Методы профилактики обычные: необходимо пользоваться только проверенными источниками информации, а не недавно появившимися сайтами, не реагировать на слишком заманчивые предложения.

Уже зафиксированы случаи заражения компьютеров вирусом-шифровальщиком Locky, распространяемым с помощью электронных писем от «Лотереи олимпийских билетов», Международного олимпийского комитета и других организаций. Пока такие письма приходят только на английском языке, однако вряд ли хакеры не попытаются локализовать свои «инструменты».

Туристов, приехавших в Бразилию, поджидают дополнительные угрозы, в первую очередь махинации с банковскими картами. Эта латиноамериканская страна известна высоким уровнем подобного рода преступности, там широко распространены троянские программы, маскирующиеся под банковские приложения. До сих пор такие программы нацеливались на самих бразильцев, однако сейчас непременно будут модифицированы для кражи с гаджетов туристов информации о банковских счетах. Как следствие, использование услуг местных банков будет сопряжено с риском стать жертвой мошенников. Даже усиленные меры безопасности, принимаемые местной полицией, вряд ли спасут гостей.

Специалисты «Лаборатории Касперского» предупреждают и о возможных махинациях с банкоматами и другими точками самообслуживания. Вредоносные «закладки» в банкоматах способны собирать с пластиковых карт секретную информацию, которая используется для изготовления клонов таких карт и кражи денег со счетов.

Представляют опасность и публичные точки беспроводного доступа в Интернет. Воспользовавшись таким Wi-Fi, можно потерять пароли и другую важную информацию. Чтобы обезопасить свои данные, рекомендуется использовать дополнительные VPN-сервисы, которые шифруют данные, передаваемые в Сеть.

Не стоит забывать и о банальных карманных кражах и грабежах. Дорогостоящие гаджеты — одна из лакомых целей преступников во всем мире. В Бразилии эта проблема особенно остра: из-за высоких таможенных ставок и других платежей цены в тысячу долларов за свежий, официально ввезенный гаджет — норма, что обусловливает большой спрос на краденые устройства на черном рынке.

Помимо преступников, источником проблем могут стать и местные активисты. Не секрет, что в Бразилии отношение к Олимпиаде и неизбежным огромным затратам на ее проведение неоднозначное. Так, в мае уже произошли успешные атаки на официальный сайт Игр в Рио и сайт Национального олимпийского комитета Бразилии, на некоторое время выведшие их из строя. Известно и о множестве других протестных акций.